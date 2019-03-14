Тестостероновые войны. США наступают на старые грабли

«Когда солдаты начали падать в снег и говорить, что хотят умереть, я решил дать им первитин. Через полчаса почти всем стало намного лучше. Они встали и заявили, что готовы идти в бой».

Как мы помним из школьного курса биологии, тестостерон, синтезируемый в семенниках, – это удивительное вещество. Улучшение обмена веществ, быстрый набор мышечной массы, повышение болевого порога, снижение утомляемости – вот только некоторые бонусы, которые тестостерон дает организму. Неудивительно, что многие атлеты используют эфиры тестостерона в качестве допинга. По этой причине в военном ведомстве США родилась идея провести масштабное исследование о влиянии полового гормона на боеспособность военнослужащих. Проект получил название Optimizing Performance for Soldiers: Androgen Therapy for Biomedical Performance Enhancement («Оптимизация эффективности военнослужащих: андрогенная терапия для биомедицинского повышения боеспособности»).В открытой информации есть данные о 128 добровольцах, которые будут регулярно получать дозы тестостерона «извне» под наблюдением врачей. Для полноты картины подопытных солдат кормить предполагается сухим пайком в полном соответствии с боевыми условиями. Ждут испытуемых и пара-тройка дней голодовок с целью имитации окружения или какой другой чрезвычайно ситуации на поле боя. Для получения полноценных и достоверных итогов подобного масштабного биомедицинского исследования примерно половине добровольцев будут колоть физраствор, то есть плацебо. В программу проекта входят немаленькие физические нагрузки – бег на тренажерах, приседания, многократное прохождение армейского теста на физподготовку и многое другое. В общей сложности весь цикл тестов будет проходить около полутора месяцев. Цель – определить, как тестостерон позволит человеку преодолеть экстремальные условия боевых действий. Мониторинг состояния бойцов будет многогранный: тут и анализ биохимии крови, и психологические тесты, и мышечная биопсия.Исследователи из Научно-исследовательского института экологической медицины армии США предполагают, что половой гормон сохранит мышцы от «сжигания» при голодании и высоких физических нагрузках, повысит тонус и выносливость бойцов. Хорошо, что в США помнят о последствиях чрезмерного увлечения гормональной терапией и уверяют об умеренном применении тестостерона в армии будущего. По словам врачей, использовать новинку будут только в экстремальных условиях и только в строго дозированных количествах.Передозировка же ведет к угнетению естественного производства тестостерона в мужском организме со всеми вытекающими последствиями: снижение памяти, депрессия, общая вялость, увеличение риска смерти от инфаркта и инсульта, сахарный диабет, камни в почках. В случае хронической передозировки наступает полная сексуальная дисфункция и развитие вторичных женских половых признаков. Отдельно стоит напомнить, что одним из способов химической кастрации педофилов является как раз введение лошадиной дозы эфиров тестостерона, что фактически полностью убивает железы, ответственные за синтез этого гормона.Смогут ли американские врачи-исследователи нащупать тут грань, когда тестостерон еще безвреден? А если и смогут, то кто исключит ситуацию, когда боец на привале после многодневного боя не вколет себе двойную-тройную дозу волшебного вещества?Но тестостерон — не единственное средство «модификации» бойцов Пентагон. Планируется также привлечь к испытаниям лютеин, активно рекламируемый, в частности, в России. Подопытными в данном случае становятся пилоты истребительной авиации, испытывающие серьезные перегрузки в полете. Запредельные значения перегрузок способны сузить поле зрение пилотов, а в некоторых случаях даже «погасить» его. Именно пигмент лютеин, по мнению врачей Пентагона, способен отодвинуть дальше этот фатальный для зрения летчика порог перегрузок.В поле зрения испытателей также попала невинная жирная кислота Омега-3, которую введут в эксперимент по повышению стрессоустойчивости бойцов.И если последние два вещества у опытного врача могут вызвать лишь улыбку и воспоминания о всесильной гомеопатии, то инъекции тестостерона могут быть чреваты последствиями.В исторической перспективе биохимию на службу армии одними из первых взяли немцы. В этом им способствовала чрезвычайно развитая химическая промышленность и море профессиональных химиков. В оборот в конце 30-х вошел знаменитый «Первитин», который был обычным наркотиком из разряда метамфетаминов.Можно с уверенностью сказать, что с психостимулятором «Первитином» Третий рейх взял Францию – всего войска получили перед кампанией порядка 35 млн. доз наркотика. Это был, без сомнения, один из главных компонентов всей стратегии блицкрига. Всего одна таблетка «Первитина», по словам бойцов, заменяла литры очень крепкого кофе. После приема первитина, пусть на несколько часов, но исчезали все тревоги и приходило счастье.Кстати, французские солдаты не оставались в стороне и баловались кокой с гашишем, но, конечно, в гораздо меньших масштабах. На Восточном фронте массовое использование наркотиков Германии также приносило тактические выгоды. Так, военврач одной из частей верхмахта писал:Вся эта история была при тридцати градусах мороза, а также в окружении, которое в итоге удалось прорвать в наркотическом угаре. Метамфетомин стал для фашистов типичным однодневным оружием для решающего рывка. Через несколько лет солдаты становились крепкими наркоманами и выходили из строя навсегда.Япония также использовала почти безграничные ресурсы наркотиков для повышения боевого духа армии. Контора «Dainippon Pharmaceuticals» наштамповала почти миллиард таблеток метамфетамина «Филопона», который глотали полумертвые рабочие заводов, часовые, камикадзе, а также послевоенные проститутки, занятые на обслуживании американских оккупантов.«Метедрин выигрывает битву за Лондон!» — гласил заголовок британской «Evening News» в 1941 году. Однако еще до войны экипажам бомбардировщиков в Англии выдавали наркотик бензедрин, который, как и метедрин, относится к классу амфетаминов. По самым скромных подсчетам, армия союзников за войну употребила более 72 миллионов таблеток психостимуляторов. Мало того, частью своего химического богатства Британия делилась с Советским Союзом. Бензедрин раздавали военнослужащим американской армии во время высадки в Нормандии, а также в долгих бомбардировочных полетах над Германией.Страны, втянутые во Вторую мировую войну, долгие десятилетия снимали свои народы с наркотической иглы. И тут такие тестостероновые инновации из США!Очевидно, лозунгом врачей Пентагона, хоть и в гораздо выхолощенной форме, стало высказывание, приписываемое Адольфу Гитлеру, когда он снял с медиков моральную ответственность: «Возможные осложнения (от применения препаратов) и даже потери не должны беспокоить совесть медиков. Ситуация на фронте требует от нас полной отдачи…»По материалам:aleks070565.livejournal.comria.ruwwii.space