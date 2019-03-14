Семейство автомобилей и броневиков «Скорпион»

Бронеавтомобиль "Скорпион-ЛША-2Б" на испытаниях. Фото Корпорация "Защита" / twower.livejournal.com

Броневик с вооружением. Фото Корпорация "Защита" / twower.livejournal.com

Интерьер броневика с пулеметным вооружением. Пара кресел убрана для размещения боекомплекта. Фото Корпорация "Защита" / twower.livejournal.com

Машины "Скорпион" в горах Кавказа. В центре кадра - незащищенный "Скорпион-2М", на переднем плане - "Скорпион-ЛША-2Б". Фото Корпорация "Защита" / twower.livejournal.com