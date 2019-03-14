Семейство автомобилей и броневиков «Скорпион»
С начала этого десятилетия в новостях регулярно фигурировали бронированные и незащищенные автомобили семейства «Скорпион» от корпорации «Защита». Сообщалось о появлении новых образцов семейства, о проведении испытаний и показе техники потенциальным заказчикам. Наконец, появились новости о принятии техники на снабжение и скором старте серийного производства. Однако крупная серия «Скорпионов» так и не появилась, а вскоре проект оказался фактически забыт. От него отказалась даже компания-разработчик.
Напомним, впервые название «Скорпион» появилось в каталоге продукции корпорации «Защита» в начале двухтысячных годов. Тогда оно применялось в отношении проекта модернизации внедорожников Ульяновского автозавода. Автомобиль УАЗ получал специальные вставки, увеличивавшие его габариты и доступные внутренние объемы, дорабатывались трансмиссия и шасси. Получившуюся машину «Скорпион-1» можно было оснащать тем или иным оборудованием, в том числе броней и вооружением. «Скорпионы» первой версии производились малой серией в интересах разных заказчиков.
Однако «Скорпион-1» был лишь вариантом существующей машины. В начале текущего десятилетия корпорация «Защита» разработала полностью новый проект подобного автомобиля. На основе новых и доступных агрегатов была создана универсальная платформа, пригодная для строительства машин разного назначения с разным оснащением. На ней можно было строить как простые вездеходы, так и легкие бронеавтомобили.
На основе единого шасси были созданы четыре проекта автомобилей. «Скорпион-ЛША-1» и «Скорпион-ЛША-2» представляли собой «легкие штурмовые автомобили» без бронирования и с жесткой крышей либо с тентом. Также выполнили броневик «Скорпион-ЛША-2Б». Отмечалось, что все модификации с литерами «ЛША» предназначаются для российского министерства обороны и создаются с учетом его пожеланий. Для прочих заказчиков предназначались броневик «Скорпион-2МБ» и его незащищенный вариант «Скорпион-2М».
Таким образом, на базе общего шасси построили сразу пять версий техники с теми или иными отличиями. Также предусматривалось создание иных вариантов «Скорпиона», имеющих специальное оснащение. Автомобиль мог стать командно-штабной или санитарной машиной, носителем различного оружия и т.д. Тем не менее, все эти проекты так и не дошли до реализации на практике.
Общая платформа
Конструкция шасси «Скорпионов» второй линейки в известной мере основывается на решениях внедорожников УАЗ. В то же время, используется иной состав агрегатов отечественного и зарубежного производства. Согласно новостям прошлых лет, велась работа по локализации производства некоторых узлов, тогда как прочие временно планировалось закупать непосредственно у зарубежных производителей.
Гражданский вариант машины - "Скорпион-2М". Фото Arms-expo.ru
В передней части шасси капотной компоновки помещался дизельный двигатель Andoria 0501 ADCR мощностью 135 л.с. Этот мотор был создан в Польше, а корпорация «Защита» вела работы по локализации его производства на одном из предприятий Московской области. С двигателем соединялась коробка передач корейской фирмы Dymos. Раздаточную коробку создали на основе агрегатов марки ГАЗ. Ходовая часть с двумя ведущими осями строилась на основе независимой подвески с амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости.
Поверх универсального шасси должен был устанавливаться корпус той или иной конструкции. Все версии корпусов имели одинаковую капотную компоновку и однообъемный обитаемый отсек. В передней части последнего помещались места водителя и пассажира, задняя часть отдавалась под полезную нагрузку. Компоновку свободных объемов и размещение пассажирских мест предлагалось определять с учетом роли конкретной модификации.
Все модификации «Скорпиона» должны были иметь длину менее 4,9 м при ширине и высоте по 2,1 м. Полная масса – 3,5-4 т. Обеспечивалась скорость на шоссе 130 км/ч. Топливные баки емкостью 140 л могли дать запас хода до 1000 км.
Проект «Скорпион» предусматривал возможность доработки базового шасси тем или иным образом в соответствии с пожеланиями заказчика. Допускалась замена двигателя, установка тех или иных приборов и т.д. Вместе с конструкцией машин могли меняться и их технические характеристики.
Модификации
«Легкие штурмовые автомобили» для российского министерства обороны и машины «2М» для прочих заказчиков должны были получать стандартный для внедорожников кузов закрытой или открытой версии. Двигательный отсек прикрывался угловатым капотом с передней стенкой, имеющей решетку радиатора и гнезда для светотехнического оборудования.
Обитаемый объем имел наклонное лобовое стекло и вертикальные борта. Высота последних зависела от типа машины – предлагался полностью закрытый корпус или изделие с уменьшенным бортом и дугами под тент. Корма могла быть оформлена в виде низкого борта или полноразмерной детали с собственной дверью.
Интерьер броневика с пулеметным вооружением. Пара кресел убрана для размещения боекомплекта. Фото Корпорация "Защита" / twower.livejournal.com
По желанию заказчика, машина могла комплектоваться климатической системой, аппаратурой кругового видеонаблюдения, дополнительными люками и т.д. Предусматривалась возможность монтажа боковых полок и верхнего багажника для перевозки дополнительных грузов за пределами основного внутреннего отсека.
В передней части кабины помещались пост управления и место пассажира. Еще шесть кресел разместили в кормовой части машины, у бортов. Предусматривалась установка креплений для личного оружия экипажа. При этом небронированные модификации «Скорпиона» не имели амбразур для стрельбы из личного оружия, поскольку такая техника не предназначалась для работы на переднем крае и в условиях открытого столкновения с противником.
Броневики «Скорпион-ЛША-2Б» и «Скорпион-2МБ» получили иной корпус, обеспечивавший высокий уровень защиты. Обитаемый отсек выполнили в виде капсулы из брони, соответствующей классу 5 ГОСТ Р 50963-96. Площадь остекления немного уменьшилась; обычные стекла заменили пулестойкими. Днище получило V-образное «противоминное» сечение. В составе бронекорпуса использовались только металлические детали. Керамические вставки отвергли по соображениям экономии. Изначально «Скорпионы» не имели внутреннего противоосколочного подбоя, но в дальнейшем его добавили по требованию Минобороны.
Машины "Скорпион" в горах Кавказа. В центре кадра - незащищенный "Скорпион-2М", на переднем плане - "Скорпион-ЛША-2Б". Фото Корпорация "Защита" / twower.livejournal.com
Характерной особенностью защиты «Скорпионов» двух версий стало отсутствие бронирования моторного отсека. От защиты двигателя отказались для экономии массы. Броневой капот мог существенно утяжелить машину и тем самым сократить ее полезную нагрузку. То же касалось и общего уровня защиты броневика – дальнейшее его повышение могло негативно сказаться на грузоподъемности и ходовых характеристиках.
Доступ в бронекорпус обеспечивался двумя бортовыми дверями, кормовой дверью и верхним люком. Для защиты от взрывных устройств экипаж и десант размещались в энергопоглощающих креслах. В бортах корпуса и кормовой двери предусмотрели амбразуры с заслонками для использования личного оружия. В базовой версии кормовой десантный отсек вмещал шесть кресел, по три у каждого борта. Установка вооружения на крыше могла потребовать объемы для перевозки боекомплекта. Для этого предлагалось убирать переднюю пару кресел.
Утверждалось, что на крыше бронированных «Скорпионов» могут монтироваться турельные установки и дистанционно управляемые боевые модули разных типов. Вооружение мог выбрать заказчик – вплоть до крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов. Возможно, в дальнейшем броневики могли бы стать носителями противотанковых ракет.
Бронеавтомобиль после испытаний обстрелом. Фото Корпорация "Защита" / arms-expo.ru
В прошлом сообщалось, что компания-разработчик занимается новыми проектами техники на базе «Скорпиона». При этом речь шла и об изменении базовой платформы. Прорабатывалось создание авиатранспортабельного броневика, пригодного для перевозки различными самолетами и вертолетами. Также могла появиться плавающая модификация шасси.
На испытаниях и в производстве
Еще в начале текущего десятилетия корпорация «Защита» вывела на испытания несколько опытных образцов всех основных моделей. Вскоре «Скорпионами» заинтересовалось российское министерство обороны, и дальнейшие работы по теме «легкого штурмового автомобиля» осуществлялись под надзором военных. После необходимых доработок и испытаний техника могла поступить на вооружение и пойти в серию.
В 2012 году на одном из полигонов военного ведомства состоялись проверки бронированного «Спорпиона-ЛША-2Б» с обстрелом и подрывом. Корпус и остекление подтвердили стойкость к 7,62-мм винтовочным пулям. Днище корпуса защитило условный экипаж от взрывных устройств массой до 2-4 кг, в зависимости от их расположения. Таким образом, были подтверждены заявленные характеристики защиты.
Еще в течение нескольких лет Минобороны проверяло «Скорпионы» на разных полигонах и трассах, а также в различных регионах с отличающимися условиями. В целом, характеристики были подтверждены, хотя после каждого этапа испытаний могла возникать необходимость в тех или иных доработках.
Испытания броневика подрывом. Фото Корпорация "Защита" / twower.livejournal.com
В 2014-15 годах появились первые сообщения о скором принятии новой автомобильной техники на снабжение вооруженных сил. Согласно разным оценкам, российской армии требовалось не менее нескольких сотен «Скорпионов». Такая техника рассматривалась в качестве замены для имеющихся внедорожников УАЗ старых моделей. В зависимости от задач и специфики работы, подразделения могли бы получать как броневики, так и незащищенные машины.
Весной 2015 года в отечественных СМИ появилась информация о подписании контракта на поставку нескольких десятков серийных «Скорпионов» всех основных модификаций. Однако через несколько месяцев организация-разработчик сообщала о продолжении работ по подготовке массового выпуска техники. На тот момент имелась информация только о самом факте заказа и о его примерной численности. Точное количество машин, пропорции разных моделей в заказе, комплектация и т.д. не уточнялись.
Сообщалось об интересе со стороны некоторых зарубежного заказчика. Российский броневик привлек внимание одной из стран ближайшего зарубежья, обновлявшей парк легкой бронетехники.
Неожиданный финал
Следует отметить, что реальные перспективы всех машин семейства «Скорпион» от корпорации «Защита» с самого начала были большим вопросом. Так, в период разработки проекта у министерства обороны отсутствовали четкие и определенные требования к легким бронеавтомобилям по типу предлагаемых «ЛША-2Б» или «2МБ». Как следствие, будущее проекта оставалось туманным. Проведение испытаний, подтверждение характеристик и общий интерес военных были поводом для положительных прогнозов, но в целом ситуация выглядела не лучшим образом.
Не позднее 2015-16 годов интерес к проекту со стороны российской армии фактически пропал. Потенциальные зарубежные заказчики тоже не стали доводить дело до реального контракта. Не видя никаких перспектив для своего проекта, корпорация «Защита» была вынуждена свернуть работы. Подготовка к производству новых «Скорпионов» остановилась. Перспективные модификации разного назначения так и не дошли до испытаний.
По известным данным, к моменту закрытия проекта было построено некоторое количество бронированных и незащищенных машин всех основных модификаций. Часть более не нужных внедорожников без защиты и вооружения распродали. Судьба оставшихся прототипов и предсерийных броневиков неизвестна. Возможно, они простаивают без дела на предприятии-изготовителе.
Следует напомнить, что в последние годы в нашей стране разрабатывалось большое количество перспективных бронеавтомобилей разных классов и типов. Далеко не все эти образцы сумели выйти за пределы полигонов и поступить на вооружение. Семейство внедорожников и броневиков «Скорпион» повторило судьбу своих неудачливых «одноклассников». Основной заказчик по неизвестным причинам потерял интерес к этому проекту, а на появление новых контрактов надеяться не приходилось. В этих условиях организация-разработчик посчитала необходимым закрыть проект. Парк техники армии и других силовых структур так и не пополнился новыми образцами на общей платформе.
По материалам сайтов:
https://rg.ru/
https://tass.ru/
http://redstar.ru/
http://arms-expo.ru/
https://drive2.ru/
http://uazbuka.ru/
https://twower.livejournal.com/
https://bmpd.livejournal.com/
Напомним, впервые название «Скорпион» появилось в каталоге продукции корпорации «Защита» в начале двухтысячных годов. Тогда оно применялось в отношении проекта модернизации внедорожников Ульяновского автозавода. Автомобиль УАЗ получал специальные вставки, увеличивавшие его габариты и доступные внутренние объемы, дорабатывались трансмиссия и шасси. Получившуюся машину «Скорпион-1» можно было оснащать тем или иным оборудованием, в том числе броней и вооружением. «Скорпионы» первой версии производились малой серией в интересах разных заказчиков.
Однако «Скорпион-1» был лишь вариантом существующей машины. В начале текущего десятилетия корпорация «Защита» разработала полностью новый проект подобного автомобиля. На основе новых и доступных агрегатов была создана универсальная платформа, пригодная для строительства машин разного назначения с разным оснащением. На ней можно было строить как простые вездеходы, так и легкие бронеавтомобили.
На основе единого шасси были созданы четыре проекта автомобилей. «Скорпион-ЛША-1» и «Скорпион-ЛША-2» представляли собой «легкие штурмовые автомобили» без бронирования и с жесткой крышей либо с тентом. Также выполнили броневик «Скорпион-ЛША-2Б». Отмечалось, что все модификации с литерами «ЛША» предназначаются для российского министерства обороны и создаются с учетом его пожеланий. Для прочих заказчиков предназначались броневик «Скорпион-2МБ» и его незащищенный вариант «Скорпион-2М».
Таким образом, на базе общего шасси построили сразу пять версий техники с теми или иными отличиями. Также предусматривалось создание иных вариантов «Скорпиона», имеющих специальное оснащение. Автомобиль мог стать командно-штабной или санитарной машиной, носителем различного оружия и т.д. Тем не менее, все эти проекты так и не дошли до реализации на практике.
Общая платформа
Конструкция шасси «Скорпионов» второй линейки в известной мере основывается на решениях внедорожников УАЗ. В то же время, используется иной состав агрегатов отечественного и зарубежного производства. Согласно новостям прошлых лет, велась работа по локализации производства некоторых узлов, тогда как прочие временно планировалось закупать непосредственно у зарубежных производителей.
Гражданский вариант машины - "Скорпион-2М". Фото Arms-expo.ru
В передней части шасси капотной компоновки помещался дизельный двигатель Andoria 0501 ADCR мощностью 135 л.с. Этот мотор был создан в Польше, а корпорация «Защита» вела работы по локализации его производства на одном из предприятий Московской области. С двигателем соединялась коробка передач корейской фирмы Dymos. Раздаточную коробку создали на основе агрегатов марки ГАЗ. Ходовая часть с двумя ведущими осями строилась на основе независимой подвески с амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости.
Поверх универсального шасси должен был устанавливаться корпус той или иной конструкции. Все версии корпусов имели одинаковую капотную компоновку и однообъемный обитаемый отсек. В передней части последнего помещались места водителя и пассажира, задняя часть отдавалась под полезную нагрузку. Компоновку свободных объемов и размещение пассажирских мест предлагалось определять с учетом роли конкретной модификации.
Все модификации «Скорпиона» должны были иметь длину менее 4,9 м при ширине и высоте по 2,1 м. Полная масса – 3,5-4 т. Обеспечивалась скорость на шоссе 130 км/ч. Топливные баки емкостью 140 л могли дать запас хода до 1000 км.
Проект «Скорпион» предусматривал возможность доработки базового шасси тем или иным образом в соответствии с пожеланиями заказчика. Допускалась замена двигателя, установка тех или иных приборов и т.д. Вместе с конструкцией машин могли меняться и их технические характеристики.
Модификации
«Легкие штурмовые автомобили» для российского министерства обороны и машины «2М» для прочих заказчиков должны были получать стандартный для внедорожников кузов закрытой или открытой версии. Двигательный отсек прикрывался угловатым капотом с передней стенкой, имеющей решетку радиатора и гнезда для светотехнического оборудования.
Обитаемый объем имел наклонное лобовое стекло и вертикальные борта. Высота последних зависела от типа машины – предлагался полностью закрытый корпус или изделие с уменьшенным бортом и дугами под тент. Корма могла быть оформлена в виде низкого борта или полноразмерной детали с собственной дверью.
Интерьер броневика с пулеметным вооружением. Пара кресел убрана для размещения боекомплекта. Фото Корпорация "Защита" / twower.livejournal.com
По желанию заказчика, машина могла комплектоваться климатической системой, аппаратурой кругового видеонаблюдения, дополнительными люками и т.д. Предусматривалась возможность монтажа боковых полок и верхнего багажника для перевозки дополнительных грузов за пределами основного внутреннего отсека.
В передней части кабины помещались пост управления и место пассажира. Еще шесть кресел разместили в кормовой части машины, у бортов. Предусматривалась установка креплений для личного оружия экипажа. При этом небронированные модификации «Скорпиона» не имели амбразур для стрельбы из личного оружия, поскольку такая техника не предназначалась для работы на переднем крае и в условиях открытого столкновения с противником.
Броневики «Скорпион-ЛША-2Б» и «Скорпион-2МБ» получили иной корпус, обеспечивавший высокий уровень защиты. Обитаемый отсек выполнили в виде капсулы из брони, соответствующей классу 5 ГОСТ Р 50963-96. Площадь остекления немного уменьшилась; обычные стекла заменили пулестойкими. Днище получило V-образное «противоминное» сечение. В составе бронекорпуса использовались только металлические детали. Керамические вставки отвергли по соображениям экономии. Изначально «Скорпионы» не имели внутреннего противоосколочного подбоя, но в дальнейшем его добавили по требованию Минобороны.
Машины "Скорпион" в горах Кавказа. В центре кадра - незащищенный "Скорпион-2М", на переднем плане - "Скорпион-ЛША-2Б". Фото Корпорация "Защита" / twower.livejournal.com
Характерной особенностью защиты «Скорпионов» двух версий стало отсутствие бронирования моторного отсека. От защиты двигателя отказались для экономии массы. Броневой капот мог существенно утяжелить машину и тем самым сократить ее полезную нагрузку. То же касалось и общего уровня защиты броневика – дальнейшее его повышение могло негативно сказаться на грузоподъемности и ходовых характеристиках.
Доступ в бронекорпус обеспечивался двумя бортовыми дверями, кормовой дверью и верхним люком. Для защиты от взрывных устройств экипаж и десант размещались в энергопоглощающих креслах. В бортах корпуса и кормовой двери предусмотрели амбразуры с заслонками для использования личного оружия. В базовой версии кормовой десантный отсек вмещал шесть кресел, по три у каждого борта. Установка вооружения на крыше могла потребовать объемы для перевозки боекомплекта. Для этого предлагалось убирать переднюю пару кресел.
Утверждалось, что на крыше бронированных «Скорпионов» могут монтироваться турельные установки и дистанционно управляемые боевые модули разных типов. Вооружение мог выбрать заказчик – вплоть до крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов. Возможно, в дальнейшем броневики могли бы стать носителями противотанковых ракет.
Бронеавтомобиль после испытаний обстрелом. Фото Корпорация "Защита" / arms-expo.ru
В прошлом сообщалось, что компания-разработчик занимается новыми проектами техники на базе «Скорпиона». При этом речь шла и об изменении базовой платформы. Прорабатывалось создание авиатранспортабельного броневика, пригодного для перевозки различными самолетами и вертолетами. Также могла появиться плавающая модификация шасси.
На испытаниях и в производстве
Еще в начале текущего десятилетия корпорация «Защита» вывела на испытания несколько опытных образцов всех основных моделей. Вскоре «Скорпионами» заинтересовалось российское министерство обороны, и дальнейшие работы по теме «легкого штурмового автомобиля» осуществлялись под надзором военных. После необходимых доработок и испытаний техника могла поступить на вооружение и пойти в серию.
В 2012 году на одном из полигонов военного ведомства состоялись проверки бронированного «Спорпиона-ЛША-2Б» с обстрелом и подрывом. Корпус и остекление подтвердили стойкость к 7,62-мм винтовочным пулям. Днище корпуса защитило условный экипаж от взрывных устройств массой до 2-4 кг, в зависимости от их расположения. Таким образом, были подтверждены заявленные характеристики защиты.
Еще в течение нескольких лет Минобороны проверяло «Скорпионы» на разных полигонах и трассах, а также в различных регионах с отличающимися условиями. В целом, характеристики были подтверждены, хотя после каждого этапа испытаний могла возникать необходимость в тех или иных доработках.
Испытания броневика подрывом. Фото Корпорация "Защита" / twower.livejournal.com
В 2014-15 годах появились первые сообщения о скором принятии новой автомобильной техники на снабжение вооруженных сил. Согласно разным оценкам, российской армии требовалось не менее нескольких сотен «Скорпионов». Такая техника рассматривалась в качестве замены для имеющихся внедорожников УАЗ старых моделей. В зависимости от задач и специфики работы, подразделения могли бы получать как броневики, так и незащищенные машины.
Весной 2015 года в отечественных СМИ появилась информация о подписании контракта на поставку нескольких десятков серийных «Скорпионов» всех основных модификаций. Однако через несколько месяцев организация-разработчик сообщала о продолжении работ по подготовке массового выпуска техники. На тот момент имелась информация только о самом факте заказа и о его примерной численности. Точное количество машин, пропорции разных моделей в заказе, комплектация и т.д. не уточнялись.
Сообщалось об интересе со стороны некоторых зарубежного заказчика. Российский броневик привлек внимание одной из стран ближайшего зарубежья, обновлявшей парк легкой бронетехники.
Неожиданный финал
Следует отметить, что реальные перспективы всех машин семейства «Скорпион» от корпорации «Защита» с самого начала были большим вопросом. Так, в период разработки проекта у министерства обороны отсутствовали четкие и определенные требования к легким бронеавтомобилям по типу предлагаемых «ЛША-2Б» или «2МБ». Как следствие, будущее проекта оставалось туманным. Проведение испытаний, подтверждение характеристик и общий интерес военных были поводом для положительных прогнозов, но в целом ситуация выглядела не лучшим образом.
Не позднее 2015-16 годов интерес к проекту со стороны российской армии фактически пропал. Потенциальные зарубежные заказчики тоже не стали доводить дело до реального контракта. Не видя никаких перспектив для своего проекта, корпорация «Защита» была вынуждена свернуть работы. Подготовка к производству новых «Скорпионов» остановилась. Перспективные модификации разного назначения так и не дошли до испытаний.
По известным данным, к моменту закрытия проекта было построено некоторое количество бронированных и незащищенных машин всех основных модификаций. Часть более не нужных внедорожников без защиты и вооружения распродали. Судьба оставшихся прототипов и предсерийных броневиков неизвестна. Возможно, они простаивают без дела на предприятии-изготовителе.
Следует напомнить, что в последние годы в нашей стране разрабатывалось большое количество перспективных бронеавтомобилей разных классов и типов. Далеко не все эти образцы сумели выйти за пределы полигонов и поступить на вооружение. Семейство внедорожников и броневиков «Скорпион» повторило судьбу своих неудачливых «одноклассников». Основной заказчик по неизвестным причинам потерял интерес к этому проекту, а на появление новых контрактов надеяться не приходилось. В этих условиях организация-разработчик посчитала необходимым закрыть проект. Парк техники армии и других силовых структур так и не пополнился новыми образцами на общей платформе.
По материалам сайтов:
https://rg.ru/
https://tass.ru/
http://redstar.ru/
http://arms-expo.ru/
https://drive2.ru/
http://uazbuka.ru/
https://twower.livejournal.com/
https://bmpd.livejournal.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
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