В США заявили, что наркотики способны помочь американским морпехам

Перед сегодняшними военнослужащими, особенно в разведывательных подразделениях, стоит почти непреодолимая задача анализа быстро растущей волны данных. Персонал в подобных подразделениях использует все возможные легальные стимуляторы для преодоления стресса, начиная от кофе и заканчивая табаком

Слово «наука» тут будет излишним. У меня нет уверенности, что оно вообще применимо в отношении ноотропов

Исследований слишком мало. К подобным экспериментам и опыту Кремниевой долины стоит относится более скептически.

Растущий список преимуществ психоделиков включает помощь пациентам, которые борются с бессонницей, депрессией, беспокойством и эпилептическими припадками, всеми общими характеристиками посттравматического стрессового расстройства или черепно-мозговой травмы.



Военные должны присоединиться к растущему списку психоделических бенефициаров, чтобы стать сильнее, быстрее и умнее наших противников