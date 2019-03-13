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В США заявили, что наркотики способны помочь американским морпехам

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Согласно статье майора морской пехоты Эмре Албайрака, которая была опубликована в февральском номере газеты Корпуса Морской Пехоты США, определённые наркотики могли бы стать неотъемлемой частью жизни бойцов американских вооруженных сил.

В частности, по мнению автора заметки, использование ЛСД или МДМА (препарата, известного также как экстази) может «значительно повысить бдительность, креативность и способность к решению проблем».


Перед сегодняшними военнослужащими, особенно в разведывательных подразделениях, стоит почти непреодолимая задача анализа быстро растущей волны данных. Персонал в подобных подразделениях использует все возможные легальные стимуляторы для преодоления стресса, начиная от кофе и заканчивая табаком


замечает майор Эмре Альбайрак.

Неспособность обрабатывать «сверхчеловеческие» объемы информации в сообществе, в котором «выигрыш в один процент обеспечивает значительные преимущества» на поле боя, требует лучшего решения, полагает Альбайрак.

По словам Альбайрака, «микродозирование уже используется «учёными, руководителями Кремниевой долины, биологами, биохакерами и другими для достижения интеллектуального превосходства».

В США заявили, что наркотики способны помочь американским морпехам


В частности, публикуя материал о ноотропах – модном «умном» лекарстве, по заявлениям разработчиков увеличивающем рабочую продуктивность, газета «Нью-Йорк Таймс» не поленилась взять интервью у Гарри Линча, профессора нейробиологии из университета Калифорнии, поинтересовавшись о научной основе употребления подобных препаратов.

Слово «наука» тут будет излишним. У меня нет уверенности, что оно вообще применимо в отношении ноотропов


- ответил тот.

Скептически относятся к упомянутым «учёным и бизнесменам» из Кремниевой долины и их экспериментам другие учёные. Хэнк Грили из стэнфордской программы по нейробиологии считает, что тут не о чем говорить:

Исследований слишком мало. К подобным экспериментам и опыту Кремниевой долины стоит относится более скептически.


Хотя использование высокоэффективных лекарств, таких как риталин или аддералл, для борьбы с утратой внимания хорошо документировано, оба препарата «являются амфетаминами и несут множество побочных эффектов», включая почечную недостаточность и риск зависимости, отмечает майор Альбайрак.

Пытаясь убедить читателя в своей правоте, Альбайрак апеллирует к авторитетам - «лауреатам Нобелевской премии, ученым, которые признают, что используют малые дозы "запрещённых препаратов" для стимуляции мышления. Она также ссылается на покойного генерального директора Apple Стива Джобса, который назвал ЛСД «глубоким опытом». В тоже время, майор старательно избегает того факта, что Джобс умер вследствие излишнего увлечениями методами недоказательной медицины: его попытки лечить рак "травами" закончились смертью миллиардера.


Растущий список преимуществ психоделиков включает помощь пациентам, которые борются с бессонницей, депрессией, беспокойством и эпилептическими припадками, всеми общими характеристиками посттравматического стрессового расстройства или черепно-мозговой травмы.

Военные должны присоединиться к растущему списку психоделических бенефициаров, чтобы стать сильнее, быстрее и умнее наших противников


подводит итоги своей заметки майор Корпуса Морской Пехоты США.

Напомним, что именно в США в своё время была раскручена фейковая история о якобы государственной программе допинга в спорте РФ. Это на фоне того, что в официальных военных информационных источниках публикуются заявления о возможности для "нужд" армии внедрить даже не "допинг", а самые настоящие наркотики.
Использованы фотографии:
Пресс-служа Корпуса Морской Пехоты США
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