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Нетаньяху обвинил Эрдогана в геноциде курдского населения

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил турецкого лидера Реджепа Эрдогана в геноциде курдского народа в наполнении турецких тюрем политическими оппонентами, передает РИА Новости.




Накануне в полицейский участок на территории Израиля была брошена бутылка с зажигательной смесью. За метание «коктейля Молотова» были задержаны двое несовершеннолетних. Кроме того, палестинские СМИ сообщили о закрытии израильскими военнослужащими входа в мечеть аль-Акса в Иерусалиме и аресте пятерых палестинцев. На фоне таких событий Эрдоган назвал Нетаньяху деспотом и обвинил в убийстве палестинских детей.

Эрдоган, тот самый диктатор, который бросает в тюрьму десятки тысяч политических оппонентов, который совершает геноцид в отношении курдского населения и оккупирует Северный Кипр, читает морали мне, Израилю и израильской армии о демократии и этике войны. Похоже на шутку


– заявил Нетаньяху.

Он добавил, что Эрдогану следует поучиться у израильтян тому, как уважать все религии и соблюдать права человека.

Напомним, мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра стоят на Храмовой горе. Их возвели на руинах древних иудейских храмов, У мусульман эти мечети почитаются как третья по значимости святыня. Конфликты вокруг данного комплекса в прошлом не раз провоцировали эскалацию палестино-израильского противостояния.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/ibn_mohammad
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