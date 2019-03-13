БПК "Североморск" покинул Севастополь и взял курс на Средиземное море

Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота "Североморск" закончил прибывание в Севастополе и покинул главную базу Черноморского флота, сообщает пресс-служба ЧФ.В пресс-службе рассказали, что БПК "Североморск" сегодня отправился из Севастополя в дальний поход после двухмесячного нахождения на главной базе Черноморского флота. Причиной длительной стоянки корабля называется плановое техническое обслуживание и отпуск личного состава после предыдущего длительного похода. По предварительной информации "Североморск" отправился в Средиземное море, где проведет какое-то время, а уже оттуда совершит переход в пункт постоянной дислокации на главную базу Северного флота - Североморск.Корабль покинул Североморск в начале июля прошлого года, принял участие в Главном военно-морском параде В Санкт-Петербурге, после чего выполнял задачи в составе постоянного соединения ВМФ РФ в Средиземном море. С конца сентября и по середину декабря БПК находился в акватории Индийского океана, Аденского залива, Красного и Аравийского морей, где выполнял задачи по обеспечению безопасности гражданского судоходства. В Севастополь БПК прибыл 10 января этого года и сразу же встал на техническое обслуживание.БПК "Североморск" (проект 1155) был заложен на заводе "Янтарь" в Калининграде в 1984 году. Спущен на воду в 1985 году. В составе ВМФ СССР с 1988 года.Водоизмещение стандартное 6840 тонн, полное 7570 тонн. Длина 163 метра, ширина 19 метров, осадка 5,2 метра. Скорость полного хода 29,5 узла. Дальность плавания 6882 мили на 14 узлах; 4000 миль на 18 узлах. Автономность 30 суток. Экипаж 293 человека, в том числе 46 офицеров.