ВКС России нанесли точеный удар по складу террористов в Идлибе

Идлиб архивное фото

13 марта самолёты ВКС России по согласованию с турецкой стороной нанесли точечный авиационный удар по складу с вооружением в городе Идлиб

ВКС России в среду нанесли точечный авиаудар по Идлибу, в результате которого был уничтожен склад боеприпасов террористов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.В российском военном ведомстве рассказали, что удар был заранее согласован с турецкой стороной и наносился по конкретному складу с вооружениями и боеприпасами запрещенной в России террористической группировки Хайат Тахрир аш-Шам (Джабхат ан-Нусра, запрещенная в РФ) в городе Идлиб.- говорится в сообщении Минобороны.Российские военные сообщили, что ранее от нескольких не связанных между собой источников получили информацию, что на данный склад, принадлежащий террористам доставили крупную партию беспилотников, которые планировалось использовать для нападения на российскую авиабазу Хмеймим. Было принято решение склад уничтожить. После согласования с турецкой стороной самолеты ВКС нанесли точечный удар, в итоге уничтоживший склад.