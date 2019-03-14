Заплатите за охрану! Делец в кресле президента
Дональд Трамп в очередной раз сумел поразить американских союзников. Творчески развивая бессмертную формулу Наполеона («Война должна кормить себя»), он пришел к заключению, что финансовую отдачу должна приносить не только сама война, но и ее угроза. В связи с этим он решил, что отныне американские союзники, на территории чьих стран размещены военные базы и другие объекты США, должны не только полностью оплачивать их пребывание и все сопряженные с этим издержки, но еще и добавлять к этому 50 процентов от общей суммы.
В первую очередь эта инициатива должна коснуться «самых богатых стран»: Германии, Японии и Южной Кореи.
The Washington Post назвал эту новость «сногсшибательной», сообщив со ссылкой на свои источники, что она повергла руководство союзных стран в ужас, а саму идею Трампа они сочли бессовестным вымогательством. Тем более что формулу «стоимость + 50» американский лидер намерен сделать инструментом политического, и, соответственно, экономического влияния США. Для тех стран, что без всяких пререканий и оговорок последуют заданным Вашингтоном курсом, предполагается… система бонусных скидок.
Так, например, Германия уплачивает из своего бюджета 28% из 1 млрд., выделяемого на функционирование военных объектов США на её территории. Скоро придётся платить как минимум в 5 раз больше. Но если она, допустим, уступит американским требованиям и откажется от «Северного потока-2», то эта сумма может быть уменьшена. Таким образом, по расчетам Трампа, в случае дальнейшего «упрямства» Берлина немцы станут оказывать давления на свою власть, требуя, чтобы она пошла навстречу Вашингтону, снизив финансовую нагрузку на налогоплательщиков.
Ранее ничего подобного не было. Более того, американцы сами платили за аренду, например, за базу «Манас» в Киргизии или за «Диего-Гарсия», принадлежащую Британии. Поэтому у ряда наблюдателей даже возникли сомнения в достоверности сообщения.
В Госдепе и Пентагоне информацию о подготовке новых требований к союзникам комментировать отказались. А власти Японии, ФРГ, ОАЭ и Катара заявили, что к ним пока никто не обращался с требованием повысить выплаты.
Однако напомним, что ранее Трамп прямым текстом заявлял о своих планах. «Когда дело касается таких богатых стран, как Саудовская Аравия, Япония, Южная Корея, почему мы субсидируем их военных? — задавался он вопросом в сентябре 2018 года, выступая перед своими сторонниками в штате Западная Вирджиния. — Они будут платить нам. Проблема в том, что их об этом никто никогда не спрашивал».
А в январе этого года во время выступления в Пентагоне Трамп заявил: «Мы присматриваемся ко всем богатым странам, которые мы защищаем… Мы не собираемся и дальше оставаться дураками на посылках».
Впрочем, сообщение о «повышении тарифов на военные услуги» подтверждено и некоторыми официальными лицами.
Так, посол США в ЕС Гордон Сандлэнд, комментируя новую инициативу Белого дома, заявил: «Президент считает это проблемой, когда некоторые страны могут себе позволить [содержать американские базы], но не делают этого, думая, что мы сделаем это вместо них».
А представитель Совета нацбезопасности США Гаррет Маркис, к которому журналисты обратились за комментарием, отказался раскрывать какие-либо подробности, ограничившись лишь заявлением о том, что «заставить союзников выделять больше средств на коллективную оборону и справедливо разделить текущие расходы является для США долгосрочной целью», и администрация Белого дома «стремится заключить выгодную сделку для американского народа».
И в этой фразе, возможно, кроется основная цель нововведения. Никто не сомневается, что Трамп своим решением стремится не только «заработать», но и пытается произвести впечатление на американцев, которые выступают против роста военных расходов США.
Ведь значительная часть бюджета (который составит на будущий год $750 млрд.) предназначена для финансирования зарубежного контингента США, которое Белый дом намерен переложить на плечи принимающих стран. Однако ряд американских экспертов предупреждают, что инициатива, которая, возможно, будет одобрена американцами и поднимет рейтинг Трампа, может разрушить отношения США с их союзниками и глобальную систему безопасности.
Известно, что первый шаг в этом направлении предпринят в отношении Южной Кореи. Это логично. Поскольку это одна из немногих стран, числящихся в американских друзьях, которые имеют хоть какое-то основание говорить о внешней угрозе. В Сеуле, несмотря на серьезные продвижения в нормализации отношений с Пхеньяном, до сих пор опасаются войны с Северной Кореей. И поэтому Трамп начал именно с нее.
В конце 2018 года истёк срок действия соглашения между США и Южной Кореей от 1991 года об условиях нахождения американского военного контингента на полуострове, и Вашингтон выставил в качестве условия пролонгации договора увеличение выплат до $1,3 млрд. (раньше было $850 млн.).
Но Сеул, несмотря на свою заинтересованность в американском присутствии, яростно сопротивлялся, и чтобы его продавить, причем не до конца, потребовалось десять раундов переговоров.
В итоге американцы добились от своих визави согласия поднять расходы на 8,2%.
Можно предположить, что вопрос с другими странами пойдет гораздо сложнее. В Германии, например, прекрасно понимают, что на нее никто не собирается нападать. А угроза ее безопасности проистекает в первую очередь от самих США. О таком понимании ситуации, в частности, свидетельствует запись заседание кабинета ФРГ, на котором Меркель разносит министра обороны Урсулу фон Дер Ляйен за ее готовность участвовать по распоряжению США в провокации против России.
Понятно, как в Берлине отнесутся к стремлению Вашингтона получить с немцев деньги за использование американцами регионального медицинского центра «Ландштуль» — крупнейшего медцентра за пределами США, обслуживающего более 52 тыс. военнослужащих и базирование в Германии Африканского командования армии США. Или, например, за использование аэродрома и складов в Рамштайне, являющегося важнейшим логистическим узлом снабжения американских контингентов в Афганистане, Сирии и Ираке.
Впрочем, такая постановка вопроса не кажется американцам абсурдной. Дело в том, что в американском сознании накрепко засел мессианский миф, согласно которому Америка являясь носителем добра и свободы, защищает во всем мире всех угнетенных и тех, кому угрожают тираны и диктаторы, стремящихся поработить свободные страны. Ну а если так, то разве не будет справедливо, что те свободные народы, что живут богато, покроют часть американских расходов, которые они несут, их же защищая от врагов?
Американская пропаганда на протяжении нескольких поколений столь усиленно вбивала это в сознание граждан США , что подобное представление, похоже, укоренилось даже в голове Трампа и членов его команды. Настолько, что они, похоже, даже позабыли о том, что оборонная концепция США строится на том, что безопасность страны обеспечивается глобальным военным присутствием и сдерживанием неприятеля на дальних рубежах, удаленных на тысячи километров от границ Америки.
Это, в частности, подтвердил экс-представитель США при НАТО Дуглас Льют. «Даже то, что этот вопрос был поднят, укрепляет основанный на искажённых фактах стереотип, согласно которому мы размещаем объекты в других странах ради их же блага. На самом деле мы их там размещаем и обслуживаем, преследуя собственные интересы», — заявил дипломат.
И в отличие от Трампа, американские союзники это прекрасно понимают. И если даже нынешние «тарифы» за американское присутствие они считают несправедливым, то нынешнюю инициативу они полагают верхом наглости и настоящим грабежом. Тем более что раньше американцы что-то давали взамен, теперь же они намерены только брать – нахрапом, с угрозами и шантажом.
И можно не сомневаться, что этот шаг, во-первых, усилит в этих странах антиамериканские настроения, а во-вторых вызовет дискуссию о дальнейшей целесообразности пребывания американских войск и вообще военного союза с США.
Не стоит, думаю, ожидать немедленного распада НАТО или эвакуации американских баз из Германии и Японии. Однако процесс разрушения западного альянса в его современном виде запущен и набирает силу. И остановить его преемнику нынешнего американского лидера будет непросто, даже если он будет придерживаться других подходов.
Впрочем, может быть, Трамп не так прост, как кажется, и таким образом он пытается выполнить свое обещание освободить США от роли мирового жандарма. В любом случае, он на верном пути.
В первую очередь эта инициатива должна коснуться «самых богатых стран»: Германии, Японии и Южной Кореи.
The Washington Post назвал эту новость «сногсшибательной», сообщив со ссылкой на свои источники, что она повергла руководство союзных стран в ужас, а саму идею Трампа они сочли бессовестным вымогательством. Тем более что формулу «стоимость + 50» американский лидер намерен сделать инструментом политического, и, соответственно, экономического влияния США. Для тех стран, что без всяких пререканий и оговорок последуют заданным Вашингтоном курсом, предполагается… система бонусных скидок.
Так, например, Германия уплачивает из своего бюджета 28% из 1 млрд., выделяемого на функционирование военных объектов США на её территории. Скоро придётся платить как минимум в 5 раз больше. Но если она, допустим, уступит американским требованиям и откажется от «Северного потока-2», то эта сумма может быть уменьшена. Таким образом, по расчетам Трампа, в случае дальнейшего «упрямства» Берлина немцы станут оказывать давления на свою власть, требуя, чтобы она пошла навстречу Вашингтону, снизив финансовую нагрузку на налогоплательщиков.
Ранее ничего подобного не было. Более того, американцы сами платили за аренду, например, за базу «Манас» в Киргизии или за «Диего-Гарсия», принадлежащую Британии. Поэтому у ряда наблюдателей даже возникли сомнения в достоверности сообщения.
В Госдепе и Пентагоне информацию о подготовке новых требований к союзникам комментировать отказались. А власти Японии, ФРГ, ОАЭ и Катара заявили, что к ним пока никто не обращался с требованием повысить выплаты.
Однако напомним, что ранее Трамп прямым текстом заявлял о своих планах. «Когда дело касается таких богатых стран, как Саудовская Аравия, Япония, Южная Корея, почему мы субсидируем их военных? — задавался он вопросом в сентябре 2018 года, выступая перед своими сторонниками в штате Западная Вирджиния. — Они будут платить нам. Проблема в том, что их об этом никто никогда не спрашивал».
А в январе этого года во время выступления в Пентагоне Трамп заявил: «Мы присматриваемся ко всем богатым странам, которые мы защищаем… Мы не собираемся и дальше оставаться дураками на посылках».
Впрочем, сообщение о «повышении тарифов на военные услуги» подтверждено и некоторыми официальными лицами.
Так, посол США в ЕС Гордон Сандлэнд, комментируя новую инициативу Белого дома, заявил: «Президент считает это проблемой, когда некоторые страны могут себе позволить [содержать американские базы], но не делают этого, думая, что мы сделаем это вместо них».
А представитель Совета нацбезопасности США Гаррет Маркис, к которому журналисты обратились за комментарием, отказался раскрывать какие-либо подробности, ограничившись лишь заявлением о том, что «заставить союзников выделять больше средств на коллективную оборону и справедливо разделить текущие расходы является для США долгосрочной целью», и администрация Белого дома «стремится заключить выгодную сделку для американского народа».
И в этой фразе, возможно, кроется основная цель нововведения. Никто не сомневается, что Трамп своим решением стремится не только «заработать», но и пытается произвести впечатление на американцев, которые выступают против роста военных расходов США.
Ведь значительная часть бюджета (который составит на будущий год $750 млрд.) предназначена для финансирования зарубежного контингента США, которое Белый дом намерен переложить на плечи принимающих стран. Однако ряд американских экспертов предупреждают, что инициатива, которая, возможно, будет одобрена американцами и поднимет рейтинг Трампа, может разрушить отношения США с их союзниками и глобальную систему безопасности.
Известно, что первый шаг в этом направлении предпринят в отношении Южной Кореи. Это логично. Поскольку это одна из немногих стран, числящихся в американских друзьях, которые имеют хоть какое-то основание говорить о внешней угрозе. В Сеуле, несмотря на серьезные продвижения в нормализации отношений с Пхеньяном, до сих пор опасаются войны с Северной Кореей. И поэтому Трамп начал именно с нее.
В конце 2018 года истёк срок действия соглашения между США и Южной Кореей от 1991 года об условиях нахождения американского военного контингента на полуострове, и Вашингтон выставил в качестве условия пролонгации договора увеличение выплат до $1,3 млрд. (раньше было $850 млн.).
Но Сеул, несмотря на свою заинтересованность в американском присутствии, яростно сопротивлялся, и чтобы его продавить, причем не до конца, потребовалось десять раундов переговоров.
В итоге американцы добились от своих визави согласия поднять расходы на 8,2%.
Можно предположить, что вопрос с другими странами пойдет гораздо сложнее. В Германии, например, прекрасно понимают, что на нее никто не собирается нападать. А угроза ее безопасности проистекает в первую очередь от самих США. О таком понимании ситуации, в частности, свидетельствует запись заседание кабинета ФРГ, на котором Меркель разносит министра обороны Урсулу фон Дер Ляйен за ее готовность участвовать по распоряжению США в провокации против России.
Понятно, как в Берлине отнесутся к стремлению Вашингтона получить с немцев деньги за использование американцами регионального медицинского центра «Ландштуль» — крупнейшего медцентра за пределами США, обслуживающего более 52 тыс. военнослужащих и базирование в Германии Африканского командования армии США. Или, например, за использование аэродрома и складов в Рамштайне, являющегося важнейшим логистическим узлом снабжения американских контингентов в Афганистане, Сирии и Ираке.
Впрочем, такая постановка вопроса не кажется американцам абсурдной. Дело в том, что в американском сознании накрепко засел мессианский миф, согласно которому Америка являясь носителем добра и свободы, защищает во всем мире всех угнетенных и тех, кому угрожают тираны и диктаторы, стремящихся поработить свободные страны. Ну а если так, то разве не будет справедливо, что те свободные народы, что живут богато, покроют часть американских расходов, которые они несут, их же защищая от врагов?
Американская пропаганда на протяжении нескольких поколений столь усиленно вбивала это в сознание граждан США , что подобное представление, похоже, укоренилось даже в голове Трампа и членов его команды. Настолько, что они, похоже, даже позабыли о том, что оборонная концепция США строится на том, что безопасность страны обеспечивается глобальным военным присутствием и сдерживанием неприятеля на дальних рубежах, удаленных на тысячи километров от границ Америки.
Это, в частности, подтвердил экс-представитель США при НАТО Дуглас Льют. «Даже то, что этот вопрос был поднят, укрепляет основанный на искажённых фактах стереотип, согласно которому мы размещаем объекты в других странах ради их же блага. На самом деле мы их там размещаем и обслуживаем, преследуя собственные интересы», — заявил дипломат.
И в отличие от Трампа, американские союзники это прекрасно понимают. И если даже нынешние «тарифы» за американское присутствие они считают несправедливым, то нынешнюю инициативу они полагают верхом наглости и настоящим грабежом. Тем более что раньше американцы что-то давали взамен, теперь же они намерены только брать – нахрапом, с угрозами и шантажом.
И можно не сомневаться, что этот шаг, во-первых, усилит в этих странах антиамериканские настроения, а во-вторых вызовет дискуссию о дальнейшей целесообразности пребывания американских войск и вообще военного союза с США.
Не стоит, думаю, ожидать немедленного распада НАТО или эвакуации американских баз из Германии и Японии. Однако процесс разрушения западного альянса в его современном виде запущен и набирает силу. И остановить его преемнику нынешнего американского лидера будет непросто, даже если он будет придерживаться других подходов.
Впрочем, может быть, Трамп не так прост, как кажется, и таким образом он пытается выполнить свое обещание освободить США от роли мирового жандарма. В любом случае, он на верном пути.
- Автор:
- Борис Джерелиевский
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