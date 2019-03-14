100 лет стратегического выживания
На первый взгляд – глупейшая мысль. Столетний стратегический бомбардировщик в небе?
Но давайте посмотрим фактам в лицо без оптики. В первую очередь речь идет об американских стратегических бомбардировщиках, и лишь во вторую можно (но в целом не очень нужно) поговорить о российских самолетах.
Да, речь идет о В-52. И о том, что они упорно идут (ползут, летят) в своему столетнему юбилею. И, кстати, вполне успешно. По крайней мере, к семидесяти уже почти подошли, два с половиной года осталось.
Конечно, ветераны (без преувеличения) могут и до 100 дотянуть. Если так дела будут идти – вполне. А, что, собственно, с делами?
А дела идут настолько бодро, что старикашкам В-52 придется тянуть стропу военной службы еще очень долго.
Американская стратегическая авиация переживает не самые лучшие времена, это факт. Программу перевооружения на В-2 можно признать закончившейся не самым удачным образом. В-2, который самый дорогой, но все-таки бомбардировщик, на роль стратегического не подошел. Да и выпустили всего два десятка, на этом все, бюджет не выдержал.
Но и это полбеды.
Разрабатывая B-2, конструкторы не учли несколько весьма важных моментов. Спешка, недосмотр, но тем не менее. Для нас эта недоработка весьма приятна, в результате нее во внутренних отсеках В-2 не могут размещаться современные крылатые ракеты с ядерными зарядами. Из-за банального несовпадения размеров.
И ничего с этим не поделать. Да, самолет может бомбить, да, он невидим (условно, но все-таки), но В-2 не может быть заменой B-52 в рамках тех задач, которые ставит Пентагон.
Вдобавок их слишком мало, всего 19 штук. Любители справедливости скажут, что Ту-160 еще меньше (16). Но сколько может уволочить и вывалить на врага Ту-160 и сколько В-2 – согласитесь, две большие разницы. Да и цена Ту-160 намекает, что выпуск этих машин – дело не такое уж сложное.
Кроме того, В-2 создавался как самолет первого удара по ПВО и ПРО СССР. То есть как машина, способная незаметно подкрасться и расчистить дорогу всем остальным. Высыпав бомбы на объекты. Пусть так, но увы, сегодня это потеряло актуальность. И не потому, что СССР больше нет.
Мир, увы, не стоит на месте. И сегодня «невидимка» В-2 именно что невидимка в кавычках. Он вполне видим современными российскими комплексами ПВО. Отсюда незавидная роль в бомбежках в Ливии и не больше того.
Смешно, правда? Бомбардировщик за 2 миллиарда долларов против дикарей с АК-47…
Так что замены В-52 на В-2 не получилось. Вторая попытка провалилась, унеся с собой… Не жизни, конечно, но надежду на замену.
Первая попытка — это, понятно, В1В.
Из 100 выпущенных самолетов 10 были потеряны в результате аварий и катастроф. Катастрофы и происшествия унесли жизни 17 человек. И в 2018 году В1В провели почти весь год прикованными к земле из-за очередной аварии, чудом не перешедшей в разряд катастроф.
Но аварии – это не самое страшное. В целом неплохой, хоть и ненадежный самолет, который планировался как стратегический ракетоносец, так и не получил ракет, которыми его предполагалось вооружить. Их просто не удалось создать.
Да, B-1B вооружили ракетами AGM-158 JASSM, в общем, ракеты так себе, но на роль стратегических не подходят. В основном из-за обычной БЧ. Неядерной.
И это по современным меркам очень медленная ракета (скорость полета 0,65-0,85 М), фактически это планирующая бомба, к которой приделали как-то двигатель от ПКР «Гарпун». Лететь может далеко (450-900 км) но не спеша.
Эти ракеты применили в Сирии. Вполне нормально «Бук-М2» их перехватывает, как показала практика.
В целом расклад не очень.
Или самолет, на котором страшно летать, потому что, не приведи боже, что-то случится, стоит он ровно столько, что в случае повреждения лучше не катапультироваться, а остаться как капитану на тонущем корабле, дешевле выйдет в плане последствий.
Или самолет, на котором можно и не успеть катапультироваться. Потому что очень оригинальная система спасения в самолете-пироманьяке, загорающемся по поводу и без.
Что остается? Остается понимание того, что основу стратегической авиации США составляют В-52, самому молодому из которых 57 лет. И вопрос замены выглядит не очень внятно, если честно.
Кто-то ради справедливости может показать пальцем на наши Ту-95. Дескать, ровесники В-52. Да, модель не новая. Однако тут есть нюанс. Самый свежий В-52 был выпущен в 1962 году, а последний серийный Ту-95МС-16 заводской № 1000214137566 увидела свет 20 августа 1992 года. Тридцать лет – это тридцать лет. Это более чем много.
ВВС США вынуждены проводить модернизацию B-52 для того, чтобы увеличить их боевые возможности хотя бы в контексте обычных боеприпасов. И в этом году было уже объявлено, что будут еще модернизации.
А куда деваться?
Да некуда. И это простое понимание ситуации, не «ура-шапками-закидаем», нет. У США нет денег? Да ладно! Сегодня нет – завтра нарисуют.
Самолетов соответствующих нет. И это тоже не совсем приятный факт, который косвенно подтверждается намерением модернизировать старые F-15 до уровня 4++.
И это при том, что у ВВС США в распоряжении имеются истребители пятого поколения F-35 и F-22. Хорошо, F-22, как и В-2 – условно. Так себе «Раптор» получился, сильно так себе. Но F-35 – с ним же все нормально? Или с ними тоже что-то оказалось не так — как с бомбардировщиками?
«Арматой» неслабо так отдает. Есть F-35, который порвет в небе все, но мы будем тянуть F-15, потому что В США их много, и они способны выполнить все задачи…
Ну очень похоже на «Армату» и Т-72, не правда ли?
И получается, что далеко не все так прекрасно в Соединенных Штатах, как хотелось бы.
Другой вопрос в том, что B-52 давно сняты с производства. И многие вещи (двигатели в частности) для них сегодня выпустить просто нет возможности. К счастью, в 1960-62 году было построено некоторое количество B-52 с более новыми двигателями TF33-PW-3/103.
Эти двигатели конструктивно схожи с движками TF33-P-5, которые ставятся на транспортники C-135 и заправщики КС-135 (то есть на военную версию Боинга-707).
Конструктивно схожи – это значит, что можно использовать некоторое количество деталей в двигателях В-52.
А попытка присобачить на В-52 двигатели от «747-го» закончилась таким позором для «Боинга», что вспомнить приятно даже сейчас.
Ибо не взлетел.
На этой волне было решено отклонить в 1996 году проект переоснащения самолётов четырьмя английскими двигателями Rolls Royce RB211 534Е-4 с тягой по 19400 кгс от самолетов «Боинг-777».
В результате этого безобразия летающие самолеты живут за счет разборки других машин. Благо есть еще что разобрать.
Ну прямо Украина или Румыния, право слово…
В целом же ситуация не плачевная, нет. Но есть над чем поразмыслить. У США все еще есть чем доставить из точки А в точку Б ядерный заряд, но вот успех такого предприятия не гарантирован. Особенно если мы ведем речь о самолетах.
Конечно, интересно было бы посмотреть (да и посмотрю, кстати), на то, как В-52 будут подходить к 100-летнему рубежу. Вдруг подлетят, и крылья не отвалятся?
Но давайте посмотрим фактам в лицо без оптики. В первую очередь речь идет об американских стратегических бомбардировщиках, и лишь во вторую можно (но в целом не очень нужно) поговорить о российских самолетах.
Да, речь идет о В-52. И о том, что они упорно идут (ползут, летят) в своему столетнему юбилею. И, кстати, вполне успешно. По крайней мере, к семидесяти уже почти подошли, два с половиной года осталось.
Конечно, ветераны (без преувеличения) могут и до 100 дотянуть. Если так дела будут идти – вполне. А, что, собственно, с делами?
А дела идут настолько бодро, что старикашкам В-52 придется тянуть стропу военной службы еще очень долго.
Американская стратегическая авиация переживает не самые лучшие времена, это факт. Программу перевооружения на В-2 можно признать закончившейся не самым удачным образом. В-2, который самый дорогой, но все-таки бомбардировщик, на роль стратегического не подошел. Да и выпустили всего два десятка, на этом все, бюджет не выдержал.
Но и это полбеды.
Разрабатывая B-2, конструкторы не учли несколько весьма важных моментов. Спешка, недосмотр, но тем не менее. Для нас эта недоработка весьма приятна, в результате нее во внутренних отсеках В-2 не могут размещаться современные крылатые ракеты с ядерными зарядами. Из-за банального несовпадения размеров.
И ничего с этим не поделать. Да, самолет может бомбить, да, он невидим (условно, но все-таки), но В-2 не может быть заменой B-52 в рамках тех задач, которые ставит Пентагон.
Вдобавок их слишком мало, всего 19 штук. Любители справедливости скажут, что Ту-160 еще меньше (16). Но сколько может уволочить и вывалить на врага Ту-160 и сколько В-2 – согласитесь, две большие разницы. Да и цена Ту-160 намекает, что выпуск этих машин – дело не такое уж сложное.
Кроме того, В-2 создавался как самолет первого удара по ПВО и ПРО СССР. То есть как машина, способная незаметно подкрасться и расчистить дорогу всем остальным. Высыпав бомбы на объекты. Пусть так, но увы, сегодня это потеряло актуальность. И не потому, что СССР больше нет.
Мир, увы, не стоит на месте. И сегодня «невидимка» В-2 именно что невидимка в кавычках. Он вполне видим современными российскими комплексами ПВО. Отсюда незавидная роль в бомбежках в Ливии и не больше того.
Смешно, правда? Бомбардировщик за 2 миллиарда долларов против дикарей с АК-47…
Так что замены В-52 на В-2 не получилось. Вторая попытка провалилась, унеся с собой… Не жизни, конечно, но надежду на замену.
Первая попытка — это, понятно, В1В.
Из 100 выпущенных самолетов 10 были потеряны в результате аварий и катастроф. Катастрофы и происшествия унесли жизни 17 человек. И в 2018 году В1В провели почти весь год прикованными к земле из-за очередной аварии, чудом не перешедшей в разряд катастроф.
Но аварии – это не самое страшное. В целом неплохой, хоть и ненадежный самолет, который планировался как стратегический ракетоносец, так и не получил ракет, которыми его предполагалось вооружить. Их просто не удалось создать.
Да, B-1B вооружили ракетами AGM-158 JASSM, в общем, ракеты так себе, но на роль стратегических не подходят. В основном из-за обычной БЧ. Неядерной.
И это по современным меркам очень медленная ракета (скорость полета 0,65-0,85 М), фактически это планирующая бомба, к которой приделали как-то двигатель от ПКР «Гарпун». Лететь может далеко (450-900 км) но не спеша.
Эти ракеты применили в Сирии. Вполне нормально «Бук-М2» их перехватывает, как показала практика.
В целом расклад не очень.
Или самолет, на котором страшно летать, потому что, не приведи боже, что-то случится, стоит он ровно столько, что в случае повреждения лучше не катапультироваться, а остаться как капитану на тонущем корабле, дешевле выйдет в плане последствий.
Или самолет, на котором можно и не успеть катапультироваться. Потому что очень оригинальная система спасения в самолете-пироманьяке, загорающемся по поводу и без.
Что остается? Остается понимание того, что основу стратегической авиации США составляют В-52, самому молодому из которых 57 лет. И вопрос замены выглядит не очень внятно, если честно.
Кто-то ради справедливости может показать пальцем на наши Ту-95. Дескать, ровесники В-52. Да, модель не новая. Однако тут есть нюанс. Самый свежий В-52 был выпущен в 1962 году, а последний серийный Ту-95МС-16 заводской № 1000214137566 увидела свет 20 августа 1992 года. Тридцать лет – это тридцать лет. Это более чем много.
ВВС США вынуждены проводить модернизацию B-52 для того, чтобы увеличить их боевые возможности хотя бы в контексте обычных боеприпасов. И в этом году было уже объявлено, что будут еще модернизации.
А куда деваться?
Да некуда. И это простое понимание ситуации, не «ура-шапками-закидаем», нет. У США нет денег? Да ладно! Сегодня нет – завтра нарисуют.
Самолетов соответствующих нет. И это тоже не совсем приятный факт, который косвенно подтверждается намерением модернизировать старые F-15 до уровня 4++.
И это при том, что у ВВС США в распоряжении имеются истребители пятого поколения F-35 и F-22. Хорошо, F-22, как и В-2 – условно. Так себе «Раптор» получился, сильно так себе. Но F-35 – с ним же все нормально? Или с ними тоже что-то оказалось не так — как с бомбардировщиками?
«Арматой» неслабо так отдает. Есть F-35, который порвет в небе все, но мы будем тянуть F-15, потому что В США их много, и они способны выполнить все задачи…
Ну очень похоже на «Армату» и Т-72, не правда ли?
И получается, что далеко не все так прекрасно в Соединенных Штатах, как хотелось бы.
Другой вопрос в том, что B-52 давно сняты с производства. И многие вещи (двигатели в частности) для них сегодня выпустить просто нет возможности. К счастью, в 1960-62 году было построено некоторое количество B-52 с более новыми двигателями TF33-PW-3/103.
Эти двигатели конструктивно схожи с движками TF33-P-5, которые ставятся на транспортники C-135 и заправщики КС-135 (то есть на военную версию Боинга-707).
Конструктивно схожи – это значит, что можно использовать некоторое количество деталей в двигателях В-52.
А попытка присобачить на В-52 двигатели от «747-го» закончилась таким позором для «Боинга», что вспомнить приятно даже сейчас.
Ибо не взлетел.
На этой волне было решено отклонить в 1996 году проект переоснащения самолётов четырьмя английскими двигателями Rolls Royce RB211 534Е-4 с тягой по 19400 кгс от самолетов «Боинг-777».
В результате этого безобразия летающие самолеты живут за счет разборки других машин. Благо есть еще что разобрать.
Ну прямо Украина или Румыния, право слово…
В целом же ситуация не плачевная, нет. Но есть над чем поразмыслить. У США все еще есть чем доставить из точки А в точку Б ядерный заряд, но вот успех такого предприятия не гарантирован. Особенно если мы ведем речь о самолетах.
Конечно, интересно было бы посмотреть (да и посмотрю, кстати), на то, как В-52 будут подходить к 100-летнему рубежу. Вдруг подлетят, и крылья не отвалятся?
- Автор:
- Роман Скоморохов
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