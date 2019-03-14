100 лет стратегического выживания

На первый взгляд – глупейшая мысль. Столетний стратегический бомбардировщик в небе?Но давайте посмотрим фактам в лицо без оптики. В первую очередь речь идет об американских стратегических бомбардировщиках, и лишь во вторую можно (но в целом не очень нужно) поговорить о российских самолетах.Да, речь идет о В-52. И о том, что они упорно идут (ползут, летят) в своему столетнему юбилею. И, кстати, вполне успешно. По крайней мере, к семидесяти уже почти подошли, два с половиной года осталось.Конечно, ветераны (без преувеличения) могут и до 100 дотянуть. Если так дела будут идти – вполне. А, что, собственно, с делами?А дела идут настолько бодро, что старикашкам В-52 придется тянуть стропу военной службы еще очень долго.Американская стратегическая авиация переживает не самые лучшие времена, это факт. Программу перевооружения на В-2 можно признать закончившейся не самым удачным образом. В-2, который самый дорогой, но все-таки бомбардировщик, на роль стратегического не подошел. Да и выпустили всего два десятка, на этом все, бюджет не выдержал.Но и это полбеды.Разрабатывая B-2, конструкторы не учли несколько весьма важных моментов. Спешка, недосмотр, но тем не менее. Для нас эта недоработка весьма приятна, в результате нее во внутренних отсеках В-2 не могут размещаться современные крылатые ракеты с ядерными зарядами. Из-за банального несовпадения размеров.И ничего с этим не поделать. Да, самолет может бомбить, да, он невидим (условно, но все-таки), но В-2 не может быть заменой B-52 в рамках тех задач, которые ставит Пентагон.Вдобавок их слишком мало, всего 19 штук. Любители справедливости скажут, что Ту-160 еще меньше (16). Но сколько может уволочить и вывалить на врага Ту-160 и сколько В-2 – согласитесь, две большие разницы. Да и цена Ту-160 намекает, что выпуск этих машин – дело не такое уж сложное.Кроме того, В-2 создавался как самолет первого удара по ПВО и ПРО СССР. То есть как машина, способная незаметно подкрасться и расчистить дорогу всем остальным. Высыпав бомбы на объекты. Пусть так, но увы, сегодня это потеряло актуальность. И не потому, что СССР больше нет.Мир, увы, не стоит на месте. И сегодня «невидимка» В-2 именно что невидимка в кавычках. Он вполне видим современными российскими комплексами ПВО. Отсюда незавидная роль в бомбежках в Ливии и не больше того.Смешно, правда? Бомбардировщик за 2 миллиарда долларов против дикарей с АК-47…Так что замены В-52 на В-2 не получилось. Вторая попытка провалилась, унеся с собой… Не жизни, конечно, но надежду на замену.Первая попытка — это, понятно, В1В.Из 100 выпущенных самолетов 10 были потеряны в результате аварий и катастроф. Катастрофы и происшествия унесли жизни 17 человек. И в 2018 году В1В провели почти весь год прикованными к земле из-за очередной аварии, чудом не перешедшей в разряд катастроф.Но аварии – это не самое страшное. В целом неплохой, хоть и ненадежный самолет, который планировался как стратегический ракетоносец, так и не получил ракет, которыми его предполагалось вооружить. Их просто не удалось создать.Да, B-1B вооружили ракетами AGM-158 JASSM, в общем, ракеты так себе, но на роль стратегических не подходят. В основном из-за обычной БЧ. Неядерной.И это по современным меркам очень медленная ракета (скорость полета 0,65-0,85 М), фактически это планирующая бомба, к которой приделали как-то двигатель от ПКР «Гарпун». Лететь может далеко (450-900 км) но не спеша.Эти ракеты применили в Сирии. Вполне нормально «Бук-М2» их перехватывает, как показала практика.В целом расклад не очень.Или самолет, на котором страшно летать, потому что, не приведи боже, что-то случится, стоит он ровно столько, что в случае повреждения лучше не катапультироваться, а остаться как капитану на тонущем корабле, дешевле выйдет в плане последствий.Или самолет, на котором можно и не успеть катапультироваться. Потому что очень оригинальная система спасения в самолете-пироманьяке, загорающемся по поводу и без.Что остается? Остается понимание того, что основу стратегической авиации США составляют В-52, самому молодому из которых 57 лет. И вопрос замены выглядит не очень внятно, если честно.Кто-то ради справедливости может показать пальцем на наши Ту-95. Дескать, ровесники В-52. Да, модель не новая. Однако тут есть нюанс. Самый свежий В-52 был выпущен в 1962 году, а последний серийный Ту-95МС-16 заводской № 1000214137566 увидела свет 20 августа 1992 года. Тридцать лет – это тридцать лет. Это более чем много.ВВС США вынуждены проводить модернизацию B-52 для того, чтобы увеличить их боевые возможности хотя бы в контексте обычных боеприпасов. И в этом году было уже объявлено, что будут еще модернизации.А куда деваться?Да некуда. И это простое понимание ситуации, не «ура-шапками-закидаем», нет. У США нет денег? Да ладно! Сегодня нет – завтра нарисуют.Самолетов соответствующих нет. И это тоже не совсем приятный факт, который косвенно подтверждается намерением модернизировать старые F-15 до уровня 4++.И это при том, что у ВВС США в распоряжении имеются истребители пятого поколения F-35 и F-22. Хорошо, F-22, как и В-2 – условно. Так себе «Раптор» получился, сильно так себе. Но F-35 – с ним же все нормально? Или с ними тоже что-то оказалось не так — как с бомбардировщиками?«Арматой» неслабо так отдает. Есть F-35, который порвет в небе все, но мы будем тянуть F-15, потому что В США их много, и они способны выполнить все задачи…Ну очень похоже на «Армату» и Т-72, не правда ли?И получается, что далеко не все так прекрасно в Соединенных Штатах, как хотелось бы.Другой вопрос в том, что B-52 давно сняты с производства. И многие вещи (двигатели в частности) для них сегодня выпустить просто нет возможности. К счастью, в 1960-62 году было построено некоторое количество B-52 с более новыми двигателями TF33-PW-3/103.Эти двигатели конструктивно схожи с движками TF33-P-5, которые ставятся на транспортники C-135 и заправщики КС-135 (то есть на военную версию Боинга-707).Конструктивно схожи – это значит, что можно использовать некоторое количество деталей в двигателях В-52.А попытка присобачить на В-52 двигатели от «747-го» закончилась таким позором для «Боинга», что вспомнить приятно даже сейчас.Ибо не взлетел.На этой волне было решено отклонить в 1996 году проект переоснащения самолётов четырьмя английскими двигателями Rolls Royce RB211 534Е-4 с тягой по 19400 кгс от самолетов «Боинг-777».В результате этого безобразия летающие самолеты живут за счет разборки других машин. Благо есть еще что разобрать.Ну прямо Украина или Румыния, право слово…В целом же ситуация не плачевная, нет. Но есть над чем поразмыслить. У США все еще есть чем доставить из точки А в точку Б ядерный заряд, но вот успех такого предприятия не гарантирован. Особенно если мы ведем речь о самолетах.Конечно, интересно было бы посмотреть (да и посмотрю, кстати), на то, как В-52 будут подходить к 100-летнему рубежу. Вдруг подлетят, и крылья не отвалятся?