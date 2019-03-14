Свобода слова или свобода власти?
Участившиеся в последнее время скандалы с участием не в меру говорливых чиновников являются не просто частным случаем или чередой частных случаев, как об этом иногда говорят наши начальники над начальниками. Нет, это целое явление. И именно этим оно интересно, именно об этом давайте попробуем сейчас поговорить.
Да, я понимаю, частные случаи тоже весьма показательны. И их иногда тоже следует разобрать по полочкам. Но давайте будем откровенны: этим не занимался только ленивый, а результатов, в общем-то, ноль. А значит, смотреть нужно шире, а копать – глубже. Думаю, только в этом случае мы поймем, что же происходит.
На мой взгляд, это явление является свидетельством сразу двух интересных процессов, происходящих с нами. Причем один из этих процессов весьма позитивен, а вот другой, увы, очень негативен для нашего общества. В общем, все по классике…
Так с какой же новости начать? С хорошей или с плохой? Давайте с хорошей – попробуем задать тон, так сказать. Тем более что плохая очень плоха, и хорошая после неё покажется простой попыткой подсластить очень горькую пилюлю…
Хорошая новость, которую мы можем вывести из этих скандалов с чиновниками, звучит очень обнадеживающе: наше общество просыпается и становится все менее терпимо к разного рода деятелям, решившим вдруг, что они умнее и «успешнее» окружающих. Мы не готовы больше это терпеть и считаем, что, вынося подобные тирады наших власть имущих на суд общественности, можем хоть чего-то добиться. Да, в каждом случае это локальный успех, а иногда и того нет. Но все-таки мы не хотим с этим мириться и готовы с этим бороться. И это, в общем, великолепно.
Нужно вспомнить, каким было наше общество не так давно. Сначала оно прошло через волну горбачевской перестройки. Люди с большим воодушевлением встретили перемены в обществе и активно включились в социальную и политическую жизнь страны. Наверное, многие ещё помнят те митинги, которые проходили едва ли не в каждом крупном городе, на которые приходили иногда сотни тысяч наших сограждан. Но ожидания людей были обмануты, причем цинично. И вместо улучшения жизни в стране мы получили парад суверенитетов, развал, обнищание, гражданскую войну (простите, я не могу иначе назвать ситуацию, когда население в стране убывало на миллион-полтора ежегодно), разгул наркомании, преступности и так далее.
Понятно, что уже этого было достаточно, чтобы надолго отбить у людей охоту бороться за свои права. Но ведь были ещё и девяностые, со всеми перечисленными выше проблемами, когда правдоискателей могли просто в лес вывезти и там живьем закопать. Причем с подачи именно тех, кто сегодня рассуждает об алчных любителях собеса или о том, как обычному человеку можно неплохо жить на «макарошки». И подобные прививки смирения народ усвоил очень хорошо – даже сейчас, при всей сложности внутренней экономической ситуации, заставить людей выйти на улицы довольно проблематично.
Поэтому нынешние скандалы и, главное, реакцию на них общества я воспринимаю довольно оптимистично, как первые признаки нашего общего выздоровления. Да, очевидно, что до полного выхода из нашей политической летаргии ещё долго, но все-таки мы в начале пути, который, при определенных обстоятельствах, можно пройти очень быстро.
Теперь о грустном аспекте проблемы.
Увы, участившиеся скандалы с участием чиновников говорят о том, что десятилетия отрицательного отбора принесли свои плоды. Мы получили миллионы непрофессиональных, некомпетентных да вдобавок коррумпированных и просто неумных людей во власти. Причем, как свойственно любому дураку, мнящих себя светочами ума и компетентности. Отсюда это презрение к людям, которые находятся на менее высокой социальной ступени. Отсюда это стремление поучать всех и вся, будучи на деле самыми натуральными хромосомными рекордсменами по уровню развития.
Думаю, многим уже очевидно, и скандалы с чиновниками только убеждают нас в этом убеждении, что стране нужна настоящая кадровая революция. И у власти есть два пути – делать эту революцию сверху, отказавшись от своего любимого подхода к подбору кадров, когда самым лучшим сотрудником считается самый управляемый. А кто у нас хорошо управляется? Правильно – самый скомпрометированный!
Либо революция произойдет снизу. Со всеми вытекающими из этого побочными эффектами: как известно, настоящая революция может от самого государства камня на камне не оставить, что уж там говорить о смене кадров. Нужно ли нам подобное? Не уверен. Но проблема в том, что, если власть не услышит звоночков, которые сейчас звучат все громче и отчетливее, революция не будет спрашивать, готовы ли к ней стоящие у кормила…
А знаете, почему я так уверенно говорю о том, что отрицательный отбор уже сделал свое дело? Да очень просто: скандал уже не первый, они случаются с регулярностью, и кое-кто уже поплатился должностью за свой не в меру свободный язык. Но они говорят и говорят, они ничему не учатся, они не способны сделать даже простейших выводов и понять, за что же им, в конце концов, «прилетело» по шапке.
Они правда не очень умны. И это ещё очень мягко сказано…
Да, я понимаю, частные случаи тоже весьма показательны. И их иногда тоже следует разобрать по полочкам. Но давайте будем откровенны: этим не занимался только ленивый, а результатов, в общем-то, ноль. А значит, смотреть нужно шире, а копать – глубже. Думаю, только в этом случае мы поймем, что же происходит.
На мой взгляд, это явление является свидетельством сразу двух интересных процессов, происходящих с нами. Причем один из этих процессов весьма позитивен, а вот другой, увы, очень негативен для нашего общества. В общем, все по классике…
Так с какой же новости начать? С хорошей или с плохой? Давайте с хорошей – попробуем задать тон, так сказать. Тем более что плохая очень плоха, и хорошая после неё покажется простой попыткой подсластить очень горькую пилюлю…
Хорошая новость, которую мы можем вывести из этих скандалов с чиновниками, звучит очень обнадеживающе: наше общество просыпается и становится все менее терпимо к разного рода деятелям, решившим вдруг, что они умнее и «успешнее» окружающих. Мы не готовы больше это терпеть и считаем, что, вынося подобные тирады наших власть имущих на суд общественности, можем хоть чего-то добиться. Да, в каждом случае это локальный успех, а иногда и того нет. Но все-таки мы не хотим с этим мириться и готовы с этим бороться. И это, в общем, великолепно.
Нужно вспомнить, каким было наше общество не так давно. Сначала оно прошло через волну горбачевской перестройки. Люди с большим воодушевлением встретили перемены в обществе и активно включились в социальную и политическую жизнь страны. Наверное, многие ещё помнят те митинги, которые проходили едва ли не в каждом крупном городе, на которые приходили иногда сотни тысяч наших сограждан. Но ожидания людей были обмануты, причем цинично. И вместо улучшения жизни в стране мы получили парад суверенитетов, развал, обнищание, гражданскую войну (простите, я не могу иначе назвать ситуацию, когда население в стране убывало на миллион-полтора ежегодно), разгул наркомании, преступности и так далее.
Понятно, что уже этого было достаточно, чтобы надолго отбить у людей охоту бороться за свои права. Но ведь были ещё и девяностые, со всеми перечисленными выше проблемами, когда правдоискателей могли просто в лес вывезти и там живьем закопать. Причем с подачи именно тех, кто сегодня рассуждает об алчных любителях собеса или о том, как обычному человеку можно неплохо жить на «макарошки». И подобные прививки смирения народ усвоил очень хорошо – даже сейчас, при всей сложности внутренней экономической ситуации, заставить людей выйти на улицы довольно проблематично.
Поэтому нынешние скандалы и, главное, реакцию на них общества я воспринимаю довольно оптимистично, как первые признаки нашего общего выздоровления. Да, очевидно, что до полного выхода из нашей политической летаргии ещё долго, но все-таки мы в начале пути, который, при определенных обстоятельствах, можно пройти очень быстро.
Теперь о грустном аспекте проблемы.
Увы, участившиеся скандалы с участием чиновников говорят о том, что десятилетия отрицательного отбора принесли свои плоды. Мы получили миллионы непрофессиональных, некомпетентных да вдобавок коррумпированных и просто неумных людей во власти. Причем, как свойственно любому дураку, мнящих себя светочами ума и компетентности. Отсюда это презрение к людям, которые находятся на менее высокой социальной ступени. Отсюда это стремление поучать всех и вся, будучи на деле самыми натуральными хромосомными рекордсменами по уровню развития.
Думаю, многим уже очевидно, и скандалы с чиновниками только убеждают нас в этом убеждении, что стране нужна настоящая кадровая революция. И у власти есть два пути – делать эту революцию сверху, отказавшись от своего любимого подхода к подбору кадров, когда самым лучшим сотрудником считается самый управляемый. А кто у нас хорошо управляется? Правильно – самый скомпрометированный!
Либо революция произойдет снизу. Со всеми вытекающими из этого побочными эффектами: как известно, настоящая революция может от самого государства камня на камне не оставить, что уж там говорить о смене кадров. Нужно ли нам подобное? Не уверен. Но проблема в том, что, если власть не услышит звоночков, которые сейчас звучат все громче и отчетливее, революция не будет спрашивать, готовы ли к ней стоящие у кормила…
А знаете, почему я так уверенно говорю о том, что отрицательный отбор уже сделал свое дело? Да очень просто: скандал уже не первый, они случаются с регулярностью, и кое-кто уже поплатился должностью за свой не в меру свободный язык. Но они говорят и говорят, они ничему не учатся, они не способны сделать даже простейших выводов и понять, за что же им, в конце концов, «прилетело» по шапке.
Они правда не очень умны. И это ещё очень мягко сказано…
- Автор:
- Виктор Кузовков
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