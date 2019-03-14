Стоит ли экипажу индийской «Щуки-Б» опасаться удара «Агосты»? На этот раз переигрывает Исламабад

Источники информации:

https://svpressa.ru/war21/article/227167/

https://www.dawn.com/news/1213256

https://www.e-reading.club/chapter.php/148683/132/Gusev_-_Boevye_korabli_mira_na_rubezhe_XX_XXI_vekov._Chast%27_I._Podvodnye_lodki.html

http://cmano-db.com/submarine/495/

https://rueconomics.ru/175272-mahnemsya-ne-glyadya-indiya-menyaet-italyanskie-torpedy-na-rossiiskie-podlodki

http://militaryrussia.ru/blog/topic-273.html

https://www.korabel.ru/dictionary/detail/555.html

В то время как высокоинтенсивная фаза очередной эскалации конфликта между Индией и Пакистаном в районе спорного штата Джамму и Кашмир начинает медленно, но уверенно сходить на нет, одновременно переходя в привычную плоскость длительного переговорного процесса, а любые попытки российских и западноевропейских экспертов убедить общественность в угрозе перерастания данного противостояния в обмен ядерными ударами становятся тщетными и бессмысленными (по крайней мере, на данном этапе, если учесть всю подноготную происходящего, отдающую штатовским душком), известные индийские и пакистанские политологи и военные эксперты не планируют сбавлять обороты и моделируют все новые и новые сценарии развития противостояния между государствами.Так, в одной из наших предыдущих работ была детально рассмотрена жизнеспособность инициативы по блокированию кораблей и субмарин ВМС Пакистана, а также стратегически важного для Исламабада и Пекина глубоководного порта в Гвадаре (главное звено южной ветви «Экономического пояса Шелкового пути» КНР) индийскими дизель-электрическими субмаринами класса «Scorpene/Kalvari» и пр. 877 ЭКМ, а также эсминцами «Калькутта» и фрегатами «Тальвар/Шивалик».Даже после непродолжительного ознакомления с тактико-техническими параметрами трёх пакистанских ДЭПЛ «Agosta-90B», оснащённых французскими воздухонезависимыми энергетическими установками типа MESMA, а также с параметрами оптико-электронных прицельно-поисковых комплексов EOSS и радаров AN/APS-137B, размещённых на пакистанских противолодочных самолётах P-3C «Orion», мы смогли выяснить, что индийский флот не сможет перекрыть морские подступы к Пакистану полноценным поясом A2/AD. Ведь на сегодняшний день все индийские ДЭПЛ оснащены обычными дизель-электрическими ЭУ, вынуждающими экипажи подниматься на поверхность каждые 24—36 часов для подзарядки аккумуляторов в режиме РДП, что будет вскрывать их местоположение для операторов противолодочных самолётов «Орион», облегчать пеленгование с помощью радиогидроакустических буёв, а также с помощью гидроакустических комплексов подлодок семейств «Agosta 70/90B». Вследствие этого идея блокирования пакистанского флота и порта Гвадар, озвученная авторами индийского портала «Swarajya Magazin», оказалась не более чем бесполезным и провокационным сотрясанием воздуха.Между тем, тщательно изучив пакистанский сегмент Интернета, можно прийти к выводу, что не только индийские новостные и аналитические издания, пытаясь в показной медийной перепалке ни на шаг не отставать от оппонентов, способны с ног на голову переворачивать истинный оперативно-тактический расклад на том или ином театре военных действий, порой предоставляя читателю абсолютно искаженные факты. Так, известный пакистанский эксперт Али Осман, готовящий обзоры для портала DAWN, ещё в 2015 году, ссылаясь на Минобороны Пакистана, заявил о способности анаэробных подлодок класса «Agosta-90B» находить и уничтожать подводные цели торпедами ECAN F17 Mod 2 на глубинах до 600 м и расстоянии до 20 км, намекая тем самым на многоцелевой атомный подводный крейсер S71 INS «Chakra II» (МАПЛ пр. 971И — К-152 «Нерпа») Военно-морских сил Индии, имеющий предельную глубину погружения в 600 м. Безусловно, заявление очень и очень смелое. По-видимому, господин Осман банально не стал утруждать себя скрупулёзной процедурой изучения ТТХ «Нерпы», переданной в 10-летний лизинг индийской стороне ещё в 2012-м году.Как известно, данная субмарина (пр. 971И «Ирбис») представляет собой экспортный вариант сверхмалошумных многоцелевых атомных подводных крейсеров пр. 971 «Щука-Б» («Improved AKULA»), отличающийся упрощённой архитектурой БРЭО, отсутствием станции обнаружения кильватерного следа и комплекса средств гидроакустического противодействия, а также наличием восьми 533-мм носовых торпедных аппаратов вместо четырёх 533-мм и четырёх 650-мм. Тем не менее, подлодка оснащена современной боевой информационно-управляющей системой «Омнибус-Э», синхронизированной с мощным пассивно-активным гидроакустическим комплексом МГК-540 «Скат-3» («Shark Gill»). Носовая пассивно-активная ГАС с цилиндрической многоэлементной носовой гидроакустической антенной решёткой большой площади способна обнаруживать звукоизлучающие подводные объекты типа НК на удалении порядка 230 км (в 3-й дальней зоне акустической освещённости), в то время как сверхмалошумные дизель-электрические и анаэробные субмарины с ВНЭУ (уровень шума порядка 50—60 дБ) могут быть обнаружены на удалении 20—60 км (в зависимости от гидрологических условий и скорости хода ДЭПЛ противника). Также известно, что в период с 2010 по 2014 годы индийская сторона закупила у России порядка 250 533-мм торпед УГСТ «Физик-2» с радиусом действия в 50 км и ТЭ-2 с дальностью не менее 25 км.Что могут противопоставить «Чакре» («Нерпе») пакистанские «Agosta 90B»? Данные анаэробные мини-субмарины оснащены гидроакустическим комплексом DSUV/-22 (TSM 2263) с малоразмерной носовой ГАС (в 3 раза менее чувствительной, нежели «Скат-3»), обеспечивающей обнаружение стандартных звукоизлучающих целей на удалении всего 75 км. Из этого следует, что INS «Chakra II», имеющая коэффициент шумности от 60 до 70 дБ в режиме «подкрадывания», может быть запеленгована на расстоянии 10—20 км при естественном фоне моря в штиль порядка 40—45 дБ. При ухудшении гидрологической обстановки дальность обнаружения индийской «Нерпы» посредством гидроакустической станции DSUV/-22 может уменьшится до 5—10 км, в то время как более мощный «Скат-3» будет сопровождать пакистанскую подлодку на удалении около 20 км.В подобной игре в кошки-мышки (принимая во внимание в 2,5—3 раза большую дальность действия торпед УГСТ «Физик-2»), индийская модификация «Щуки-Б» будет иметь неоспоримое преимущество. А учитывая ещё и тот факт, что 43000-сильная паротурбинная установка с главным турбозубчатым агрегатом ОК-9ВМ и-7-лопастным винтом обеспечивает «Нерпе» скорость подводного хода около 33 — 35 узлов, у экипажей малоскоростных «Агост-90B» будет оставаться ничтожно малый временной отрезок для успешного пуска торпед по индийской МАПЛ.