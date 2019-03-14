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Нардеп ВРУ заявил о "космических" цифрах потерь украинской армии

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Украинские СМИ публикуют интервью с нардепом ВРУ Андреем Билецким, являющимся, как известно, ещё и главарём националистического вооружённого формирования «Азов» (запрещено в РФ). Сегодня этот человек выступает руководителем так называемого «Нацкорпуса».
Билецкий прокомментировал потери украинских силовиков в зоне конфликта на Донбассе. По его словам, после заключения соглашений «Минск-2» украинская армия понесла потери, которые исчисляются «космическими цифрами».




Билецкий говорит о том, что только убитыми армия Украины потеряла свыше тысячи человек.

Из интервью с депутатом-радикалом:

Это именно убитых, не считая погибших в результате ранений, инсультов, самоубийств. Наши потери — это космические цифры для современных войн.


По словам Билецкого, за которыми просматриваются скорые выборы, власти не преуспели ни в чём. Он отмечает, что Порошенко только и говорит о «виртуальных достижениях», при этом за пять лет страна не сдвинулась. Билецкий отмечает, что на пятый год войны нет никакого продвижения «хотя бы в вопросе освобождения Донбасса».

Билецкий в ходе интервью заявил, что для украинской победы в первую очередь нужно «ослабить врага». Под «врагом» радикал понимает Россию.

Напомним, что в последнее время обозначилось противостояние между президентом Украины и тем самым «Нацкорпусом». Так, в Черкассах националисты пытались перекрыть дорогу кортежу Порошенко, в результате чего начались столкновения с полицией.
Использованы фотографии:
ВСУ
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