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В России запатентован беспилотник-перехватчик

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На сайте учреждения ФГБУ ФИПС (Федеральный институт промышленной собственности) сообщается о получении патента на специальный беспилотник концерном «Алмаз-Антей». Патент, как отмечено, зарегистрирован 12 марта 2019 года. Авторами проекта являются несколько человек, среди которых Владимир Брусов, Александр Волковой и Сергей Друзин.




Беспилотный летающий аппарат представлен как «перехватчик». Сразу же возникает вопрос, что именно он будет перехватывать?

Как выясняется, БПЛА от концерна «Алмаз-Антей» приспособлен для перехвата других беспилотников. При этом речь идёт не о радиоэлектронном, а о «механическом» перехвате.

Дело в том, что беспилотник, по сути, является носителем автомата, который и осуществляет стрельбу по команде оператора в тот момент, когда БПЛА-перехватчик «видит» беспилотники противника. На упомянутом сайте представлены несколько изображений конфигурации. Автомат находится в жёсткой решётчатой раме, удерживающей оружие в боевом положении.

Учитывая наличие "на борту" стрелкового оружия, можно предположить, что такой БПЛА стоит рассматривать не только в качестве перехватчика других беспилотников. В частности, его можно было бы использовать для нанесения поражения живой силе противника, находящейся в укрытии - например, в окопе или за заграждением (забором). В случае стрельбы по противнику с воздуха эффективность применения стрелкового оружия могла бы быть высокой при умелых действиях опепатора.

Использованы фотографии:
«Алмаз-Антей»
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