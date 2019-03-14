В России запатентован беспилотник-перехватчик
На сайте учреждения ФГБУ ФИПС (Федеральный институт промышленной собственности) сообщается о получении патента на специальный беспилотник концерном «Алмаз-Антей». Патент, как отмечено, зарегистрирован 12 марта 2019 года. Авторами проекта являются несколько человек, среди которых Владимир Брусов, Александр Волковой и Сергей Друзин.
Беспилотный летающий аппарат представлен как «перехватчик». Сразу же возникает вопрос, что именно он будет перехватывать?
Как выясняется, БПЛА от концерна «Алмаз-Антей» приспособлен для перехвата других беспилотников. При этом речь идёт не о радиоэлектронном, а о «механическом» перехвате.
Дело в том, что беспилотник, по сути, является носителем автомата, который и осуществляет стрельбу по команде оператора в тот момент, когда БПЛА-перехватчик «видит» беспилотники противника. На упомянутом сайте представлены несколько изображений конфигурации. Автомат находится в жёсткой решётчатой раме, удерживающей оружие в боевом положении.
Учитывая наличие "на борту" стрелкового оружия, можно предположить, что такой БПЛА стоит рассматривать не только в качестве перехватчика других беспилотников. В частности, его можно было бы использовать для нанесения поражения живой силе противника, находящейся в укрытии - например, в окопе или за заграждением (забором). В случае стрельбы по противнику с воздуха эффективность применения стрелкового оружия могла бы быть высокой при умелых действиях опепатора.
Беспилотный летающий аппарат представлен как «перехватчик». Сразу же возникает вопрос, что именно он будет перехватывать?
Как выясняется, БПЛА от концерна «Алмаз-Антей» приспособлен для перехвата других беспилотников. При этом речь идёт не о радиоэлектронном, а о «механическом» перехвате.
Дело в том, что беспилотник, по сути, является носителем автомата, который и осуществляет стрельбу по команде оператора в тот момент, когда БПЛА-перехватчик «видит» беспилотники противника. На упомянутом сайте представлены несколько изображений конфигурации. Автомат находится в жёсткой решётчатой раме, удерживающей оружие в боевом положении.
Учитывая наличие "на борту" стрелкового оружия, можно предположить, что такой БПЛА стоит рассматривать не только в качестве перехватчика других беспилотников. В частности, его можно было бы использовать для нанесения поражения живой силе противника, находящейся в укрытии - например, в окопе или за заграждением (забором). В случае стрельбы по противнику с воздуха эффективность применения стрелкового оружия могла бы быть высокой при умелых действиях опепатора.
- Использованы фотографии:
- «Алмаз-Антей»
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter