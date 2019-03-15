Это вам не Франция: россияне «проглотят» пенсионную реформу

По ранее опубликованным данным ВЦИОМ, на сегодняшний день рейтинг доверия россиян к деятельности Владимира Путина снизился до минимальной отметки (составляет 32%). Обвал уровня доверия к президенту России произошёл сразу же после того, как в стране был объявлен старт новой пенсионной реформы, которую прозвали «людоедской».Однако вместо массовых протестов против пенсионной реформы можно наблюдать в обществе лишь вежливый ответ народа на повышение пенсионного возраста в форме появления «Дня людоеда», который теперь "отмечается" 3 октября, в день принятия этой реформы.А что же власть? Власть основную ставку делает на то, что народ «проглотит» пенсионную реформу. Власть пытается замалчивать саму тему пенсионной реформы: любая дискуссия по ней и даже её восхваление были свёрнуты после того, как президент подписал соответствующие законы.Интересна позиция члена Общественной палаты РФ, члена научно-экспертного совета ВЦИОМ Иосифа Дискина. Он считает, что массовые акции протеста в нашей стране невозможны, поскольку нет действий со стороны власти по сильному подрыву жизненного уровня россиян.По мнению "кремлёвского" политолога, такие антисоциальные шаги, как пенсионная реформа, повышение НДС, цен на бензин, рост тарифов на вывоз мусора, нельзя отнести к действиям, которые сильно подрывают жизненный уровень граждан России.При этом, Дискин ставит в пример России то, что происходит сейчас во Франции, где «жёлтые жилеты» устраивают массовые протесты после того, как произошёл рост цен на бензин. Получается, что во Франции такая мера является действием, подрывающим жизненный уровень народа, а в России – нет?Что это? Политика двойных стандартов или просто наплевательское отношение к своему народу?