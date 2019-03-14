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В США заявили, что Китай способен вести шпионаж через подводные кабели

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Как сообщает американская деловая газета The Wall Street Journal, между Соединёнными Штатами и Китаем началась новая фаза борьбы за осуществление контроля над глобальными сетями связи, от которых зависит работа Интернета.

Издание пишет, что американские эксперты в области безопасности выражают озабоченность незащищённостью кабельных систем, проложенных под водой, от шпионажа. Больше всего их беспокоит тот факт, что к созданию этих систем имеет непосредственное отношение китайская компания Huawei. Вашингтон подозревает Пекин в том, что последний может использовать доступ к подводным кабелями для перехвата информации.


Пока США делает всё возможное, чтобы помешать Huawei Technologies в создании системы мобильной связи следующего поколения (5G), специалисты китайской компании достаточно успешно занимаются созданием сети подводных кабелей, и под их контролем находится весь объём интернет-трафика, пишет американская газета. Как считают сотрудники органов безопасности США, это не исключает возможности шпионажа в пользу Китая.

В этой связи, как заявил директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Иванина (William R. Evanina), для американских властей приоритетной задачей является обеспечение безопасности подводных кабельных систем, по которым передаётся большой объём информации.



Напомним, что ранее в США заявляли о "возможностях" со стороны России "вмешаться" в работу подводных кабелей и перехватывать сигналы американской связи.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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