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В США заявили о подготовке к испытаниям запрещённых ДРСМД ракет

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Информационное агентство Associated Press сообщает о планах Пентагона на проведение испытаний ракет, которые запрещены договором РСМД. Напомним, что 2 февраля США вышли из норм соблюдения этого договора, подписанного в 1987 году, обвинив в "нарушениях" Россию.

В США заявили о подготовке к испытаниям запрещённых ДРСМД ракет



Если верить сообщениям AP, то испытания американской крылатой ракеты наземного базирования запланированы на август текущего года. Из характеристики этой ракеты известно то, что она способна преодолевать расстояние в 1000 км для поражения цели. О том, где после испытаний Пентагон собирается разворачивать такие ракеты, не сообщается. Ранее высказывались предположения относительно того, что после выхода из ДРСМД США могут поставить ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования в штате Аляска.

Отмечается, что развёртывание таких ракет США готовы осуществить в течение полутора лет.

На этом Пентагон останавливаться не намерен. Стало известно о том, что готовятся и испытания баллистической ракеты с дальностью до 4 тыс. км. Она может быть развёрнута к 2024 году.

При этом в американской прессе отмечается, что «никаких испытаний» США могут и не провести, если Москва и Вашингтон до августа сумеют договориться по поводу возвращения к исполнению договора.

Москва, напомним, от исполнения обязательств по ДРСМД отказалась сразу же вслед за США. Владимир Путин в прошлом месяце отметил, чтобы в России в сжатые сроки были проведены работы по созданию вооружений, которые ранее находились под запретом из-за действия ДРСМД, и чтобы ни на какие переговоры с США Минобороны не шло, учитывая тот факт, что ранее сами США отказывались от каких-либо переговоров с Россией.
Использованы фотографии:
Фейсбук/U.S.Army
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