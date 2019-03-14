В США заявили о подготовке к испытаниям запрещённых ДРСМД ракет

Информационное агентство Associated Press сообщает о планах Пентагона на проведение испытаний ракет, которые запрещены договором РСМД. Напомним, что 2 февраля США вышли из норм соблюдения этого договора, подписанного в 1987 году, обвинив в "нарушениях" Россию.Если верить сообщениям AP, то испытания американской крылатой ракеты наземного базирования запланированы на август текущего года. Из характеристики этой ракеты известно то, что она способна преодолевать расстояние в 1000 км для поражения цели. О том, где после испытаний Пентагон собирается разворачивать такие ракеты, не сообщается. Ранее высказывались предположения относительно того, что после выхода из ДРСМД США могут поставить ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования в штате Аляска.Отмечается, что развёртывание таких ракет США готовы осуществить в течение полутора лет.На этом Пентагон останавливаться не намерен. Стало известно о том, что готовятся и испытания баллистической ракеты с дальностью до 4 тыс. км. Она может быть развёрнута к 2024 году.При этом в американской прессе отмечается, что «никаких испытаний» США могут и не провести, если Москва и Вашингтон до августа сумеют договориться по поводу возвращения к исполнению договора.Москва, напомним, от исполнения обязательств по ДРСМД отказалась сразу же вслед за США. Владимир Путин в прошлом месяце отметил, чтобы в России в сжатые сроки были проведены работы по созданию вооружений, которые ранее находились под запретом из-за действия ДРСМД, и чтобы ни на какие переговоры с США Минобороны не шло, учитывая тот факт, что ранее сами США отказывались от каких-либо переговоров с Россией.