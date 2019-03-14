Аварийные плотины Днепровского каскада Украины близки к прорыву
Ранее сообщалось, что из-за плачевного состояния плотины Днепровской ГЭС администрация Запорожья полностью запретила движение по ней грузового транспорта. На сегодняшний день состояние ДнепроГЭСа и других дамб вызывает серьёзное опасение.
В истории Украины ДнепроГЭС была самым масштабным сооружением сталинских пятилеток, изменив местность края и сделав Днепр судоходной рекой на всем своем протяжении. Станция является неотъемлемой частью Днепровского каскада ГЭС, состоящего из девяти электростанций и шести водохранилищ. Два объекта – Каховская и Каневская ГЭС, замороженные в 1991 году, до сих пор так и не достроены в формате модернизации.
Со времен СССР несущее сооружение плотины ДнепроГЭС никогда не модернизировалось и не укреплялось. Об этом сообщает портал Украина.ру. По стандартам технадзора его эксплуатационный ресурс был исчерпан ещё в 2007 году. Но технический задел, заложенный советскими специалистами, всё ещё продолжает действовать. Хотя и он не безграничен. Аварийные дамбы близки состоянию, за которым - прорыв воды.
В 1997 году при президенте Кучме было сделано заключение о появлении трещин более чем в двух десятках бетонных конструкций и была запланирована двухэтапная реконструкция сооружения. Первый этап проходил в 1997-2002 годах, но денег хватило только на ремонт оборудования машинных залов. Второй этап в 2008 году, выпавший на президентство Ющенко, так и не был осуществлен. После переворота на Украине рабочие появлялись на плотине только в связи с «декоммунизацией», чтобы убрать с нее советскую символику и имя Ленина.
В 2016 году состояние Днепровского каскада обследовала делегация инженерных войск США. В своем заключении специалисты по дамбам оценили состояние плотин и шлюзов как критическое на всём протяжении Днепровского каскада. Американскими экспертами было рекомендовано срочно приступить к аварийным работам, а если этого не сделать, то в 2020 году возникнет риск катастрофы с непредсказуемыми последствиями.
Но украинскую сторону в лице Порошенко в то время больше волновали кредиты и «картинки для Путина» в виде американской поддержки на Украине. И из того, что рекомендовали американские специалисты, ничего не было сделано.
Сегодня местные власти Запорожья решили бороться с обветшанием огромной дамбы, за которой удерживаются 3,3 кубических километра воды. Борьба пока ведётся с помощью… дорожных знаков, запрещающих движение грузовиков. Но эта мера, очевидно, не сможет предотвратить катастрофу европейского масштаба с тяжелыми последствиями для всего региона, если необходимые действия по ремонту дамб Днепровского каскада ГЭС не будут выполнены.
В истории Украины ДнепроГЭС была самым масштабным сооружением сталинских пятилеток, изменив местность края и сделав Днепр судоходной рекой на всем своем протяжении. Станция является неотъемлемой частью Днепровского каскада ГЭС, состоящего из девяти электростанций и шести водохранилищ. Два объекта – Каховская и Каневская ГЭС, замороженные в 1991 году, до сих пор так и не достроены в формате модернизации.
Со времен СССР несущее сооружение плотины ДнепроГЭС никогда не модернизировалось и не укреплялось. Об этом сообщает портал Украина.ру. По стандартам технадзора его эксплуатационный ресурс был исчерпан ещё в 2007 году. Но технический задел, заложенный советскими специалистами, всё ещё продолжает действовать. Хотя и он не безграничен. Аварийные дамбы близки состоянию, за которым - прорыв воды.
В 1997 году при президенте Кучме было сделано заключение о появлении трещин более чем в двух десятках бетонных конструкций и была запланирована двухэтапная реконструкция сооружения. Первый этап проходил в 1997-2002 годах, но денег хватило только на ремонт оборудования машинных залов. Второй этап в 2008 году, выпавший на президентство Ющенко, так и не был осуществлен. После переворота на Украине рабочие появлялись на плотине только в связи с «декоммунизацией», чтобы убрать с нее советскую символику и имя Ленина.
В 2016 году состояние Днепровского каскада обследовала делегация инженерных войск США. В своем заключении специалисты по дамбам оценили состояние плотин и шлюзов как критическое на всём протяжении Днепровского каскада. Американскими экспертами было рекомендовано срочно приступить к аварийным работам, а если этого не сделать, то в 2020 году возникнет риск катастрофы с непредсказуемыми последствиями.
Но украинскую сторону в лице Порошенко в то время больше волновали кредиты и «картинки для Путина» в виде американской поддержки на Украине. И из того, что рекомендовали американские специалисты, ничего не было сделано.
Сегодня местные власти Запорожья решили бороться с обветшанием огромной дамбы, за которой удерживаются 3,3 кубических километра воды. Борьба пока ведётся с помощью… дорожных знаков, запрещающих движение грузовиков. Но эта мера, очевидно, не сможет предотвратить катастрофу европейского масштаба с тяжелыми последствиями для всего региона, если необходимые действия по ремонту дамб Днепровского каскада ГЭС не будут выполнены.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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