Индия три года не может подписать контракт на ремонт Ми-26
ВВС Индии сталкиваются с задержкой плана капитального ремонта своего парка из трех тяжелых вертолетов Ми-26 и увеличения общего технического ресурса этих платформ.
Военный вестник Jane's сообщает, что согласно информации официальных источников, министерство обороны Индии до сих пор не подписало контракт о доставке машин на Московский вертолетный завод имени Миля для ремонта.
Технический ресурс 2 из 3 Ми-26, являющихся частью вертолетной эскадрильи № 126 Featherweights, расположенной в Чандигархе, истек в сентябре 2013 года и августе 2014 года, соответственно.
Информация о том, что Индия и Россия «в ближайшее время подпишут контракт на капитальный ремонт трех вертолетов Ми-26 для ВВС Индии», появилась три года назад.
Было заявлено, что «Вертолёты России» ведут переговоры с индийской стороной о финансовых и технических аспектах контракта с индийской стороной.
Москва также предложила Нью-Дели долгосрочное техническое обслуживание вертолетов Ми-17 ВВС.
Индия является одним из крупнейших операторов вертолетов российского производства.
Ми-26, крупнейший грузоподъемный вертолет, широко используется во всем мире для выполнения транспортных, эвакуационных и противопожарных задач.
Военный вестник Jane's сообщает, что согласно информации официальных источников, министерство обороны Индии до сих пор не подписало контракт о доставке машин на Московский вертолетный завод имени Миля для ремонта.
Технический ресурс 2 из 3 Ми-26, являющихся частью вертолетной эскадрильи № 126 Featherweights, расположенной в Чандигархе, истек в сентябре 2013 года и августе 2014 года, соответственно.
Информация о том, что Индия и Россия «в ближайшее время подпишут контракт на капитальный ремонт трех вертолетов Ми-26 для ВВС Индии», появилась три года назад.
Было заявлено, что «Вертолёты России» ведут переговоры с индийской стороной о финансовых и технических аспектах контракта с индийской стороной.
Москва также предложила Нью-Дели долгосрочное техническое обслуживание вертолетов Ми-17 ВВС.
Индия является одним из крупнейших операторов вертолетов российского производства.
Ми-26, крупнейший грузоподъемный вертолет, широко используется во всем мире для выполнения транспортных, эвакуационных и противопожарных задач.
- Использованы фотографии:
- Вертолёты России
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