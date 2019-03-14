Новости

В Киеве признали бесполезность "москитного флота" ВМСУ

28
Военно-морские силы Украины в их сегодняшнем состоянии являются абсолютно бесполезными в противостоянии с российским флотом. Об этом в эфире канала "UA: Крым" заявил экс-главнокомандующий ВМСУ, вице-адмирал Сергей Гайдук.

В Киеве признали бесполезность "москитного флота" ВМСУ



"Москитному флоту" Украины нечего противопоставить современному российскому ВМФ, уверен вице-адмирал. Артиллерийские речные катера, которые в последнее время гордо демонстрирует Украина, обладают практически нулевой эффективностью против ракетных ударов с воздуха.

Российский ВМФ, который до 2014 года имел устаревшие носители противокорабельных ракет, после событий в Крыму пополнился новыми подводными лодками, надводными кораблями и авиацией, способными нести крылатые ракеты. Украинские власти должны быть реалистами


- подчеркнул Гайдук.

Он напомнил, что ВМСУ как не имели в 2014 году противокорабельных ракет, так и до сих пор их не имеют.

После событий на майдане в Киеве сообщили о "возрождении" украинского военно-морского флота. Однако, как оказалось, для этого нужны большие деньги, а их не было. Тогда на Украине объявили о создании "москитного флота", который якобы мог противостоять российскому Военно-морскому флоту. Даже была "изобретена" тактика "волчих стай", при которой украинские катера должны были группами наносить молниеносные удары по одиночным российским кораблям и тут-же отходить.

За последние годы в состав ВМСУ не введено ни одного нового корабля классом выше чем катер. На фоне серьезных проблем украинский флот с радостью выкупил списанные американские корабли береговой охраны.
Использованы фотографии:
Минобороны Украины
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
В Крыму освобожден командующий ВМС Украины Сергей Гайдук
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
28 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти