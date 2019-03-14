В Киеве признали бесполезность "москитного флота" ВМСУ

Российский ВМФ, который до 2014 года имел устаревшие носители противокорабельных ракет, после событий в Крыму пополнился новыми подводными лодками, надводными кораблями и авиацией, способными нести крылатые ракеты. Украинские власти должны быть реалистами

Военно-морские силы Украины в их сегодняшнем состоянии являются абсолютно бесполезными в противостоянии с российским флотом. Об этом в эфире канала "UA: Крым" заявил экс-главнокомандующий ВМСУ, вице-адмирал Сергей Гайдук."Москитному флоту" Украины нечего противопоставить современному российскому ВМФ, уверен вице-адмирал. Артиллерийские речные катера, которые в последнее время гордо демонстрирует Украина, обладают практически нулевой эффективностью против ракетных ударов с воздуха.- подчеркнул Гайдук.Он напомнил, что ВМСУ как не имели в 2014 году противокорабельных ракет, так и до сих пор их не имеют.После событий на майдане в Киеве сообщили о "возрождении" украинского военно-морского флота. Однако, как оказалось, для этого нужны большие деньги, а их не было. Тогда на Украине объявили о создании "москитного флота", который якобы мог противостоять российскому Военно-морскому флоту. Даже была "изобретена" тактика "волчих стай", при которой украинские катера должны были группами наносить молниеносные удары по одиночным российским кораблям и тут-же отходить.За последние годы в состав ВМСУ не введено ни одного нового корабля классом выше чем катер. На фоне серьезных проблем украинский флот с радостью выкупил списанные американские корабли береговой охраны.