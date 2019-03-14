Папуасы-сепаратисты убили 3-х индонезийских солдат из луков
Три индонезийских солдата были застрелены в перестрелке с вооруженными повстанцами-сепаратистами в беспокойной индонезийской провинции Папуа. В прошлом году в этом регионе папуасы убили более десятка строителей.
Согласно сообщениям агентства AFP, нападение на военнослужащих индонезийской армии произошло вскоре после того, как последние прибыли в деревню Йиги в прошлый четверг, чтобы охранять строительство моста.
- заявил военный представитель региона Папуа Мухаммед Айди.
Нападавшие были вооружены как обычным стрелковым оружием, так и луками со стрелами.
Военным удалось взять ситуацию под контроль и вынудить повстанцев бежать.
Тело одного из повстанцев-папуасов было найдено на месте происшествия.
- сказал представитель властных структур.
По словам Айди, тела солдат были доставлены в больницу в городе Тимика.
Военные считают, что нападение было организовано Национально-освободительной армией Западного Папуа (TPNPB), которая взяла на себя ответственность за декабрьское нападение на строителей в отдаленном районе джунглей.
По словам военных, повстанцы убили не менее 19 сотрудников государственного подрядчика «Истака Карья» в декабре 2018-го года, во время постройки мостов и дорог в рамках усилий по укреплению инфраструктуры в регионе.
Индонезия обычно обвиняет сепаратистов в эскалации насилии в Папуа, однако часто встречается и обратное мнение.
Активисты независимости Папуа в течение многих лет считают силы безопасности Индонезии виновными в широко распространенных нарушениях прав в отношении этнического меланезийского населения Папуа, включая внесудебные убийства активистов и мирных демонстрантов.
Участившиеся нападения, по мнению экспертов, показывает что Национально-освободительная армия Западного Папуа взяла курс на обострение конфликта.
Справка:
Папуа граничит с Папуа-Новой Гвинеей.
Бывшая голландская колония, Папуа провозгласила себя независимой в 1961 году, но Джакарта взяла под свой контроль богатый природными ресурсами регион два года спустя при условии проведения референдума о независимости.
Последующее голосование 1969-го года оставило регион в составе Индонезии.
Джакарта жестко контролирует богатый природными ресурсами регион, который этим летом испытал несколько вспышек насилия, включая убийство трех местных жителей, предположительно мятежниками.
Согласно сообщениям агентства AFP, нападение на военнослужащих индонезийской армии произошло вскоре после того, как последние прибыли в деревню Йиги в прошлый четверг, чтобы охранять строительство моста.
На них неожиданно напала большая группа повстанцев, от 50 до 70 человек. Трое наших бойцов погибли в результате боестолкновения, получив ранения в грудь и спину
- заявил военный представитель региона Папуа Мухаммед Айди.
Нападавшие были вооружены как обычным стрелковым оружием, так и луками со стрелами.
Военным удалось взять ситуацию под контроль и вынудить повстанцев бежать.
Тело одного из повстанцев-папуасов было найдено на месте происшествия.
Мы считаем, что от 7 до 10 человек со стороны сепаратистов также были убиты, но их тела боевики унесли с собой
- сказал представитель властных структур.
По словам Айди, тела солдат были доставлены в больницу в городе Тимика.
Военные считают, что нападение было организовано Национально-освободительной армией Западного Папуа (TPNPB), которая взяла на себя ответственность за декабрьское нападение на строителей в отдаленном районе джунглей.
По словам военных, повстанцы убили не менее 19 сотрудников государственного подрядчика «Истака Карья» в декабре 2018-го года, во время постройки мостов и дорог в рамках усилий по укреплению инфраструктуры в регионе.
Индонезия обычно обвиняет сепаратистов в эскалации насилии в Папуа, однако часто встречается и обратное мнение.
Активисты независимости Папуа в течение многих лет считают силы безопасности Индонезии виновными в широко распространенных нарушениях прав в отношении этнического меланезийского населения Папуа, включая внесудебные убийства активистов и мирных демонстрантов.
Участившиеся нападения, по мнению экспертов, показывает что Национально-освободительная армия Западного Папуа взяла курс на обострение конфликта.
Справка:
Папуа граничит с Папуа-Новой Гвинеей.
Бывшая голландская колония, Папуа провозгласила себя независимой в 1961 году, но Джакарта взяла под свой контроль богатый природными ресурсами регион два года спустя при условии проведения референдума о независимости.
Последующее голосование 1969-го года оставило регион в составе Индонезии.
Джакарта жестко контролирует богатый природными ресурсами регион, который этим летом испытал несколько вспышек насилия, включая убийство трех местных жителей, предположительно мятежниками.
- Использованы фотографии:
- Армия Индонезии
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