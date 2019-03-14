Папуасы-сепаратисты убили 3-х индонезийских солдат из луков

На них неожиданно напала большая группа повстанцев, от 50 до 70 человек. Трое наших бойцов погибли в результате боестолкновения, получив ранения в грудь и спину

Мы считаем, что от 7 до 10 человек со стороны сепаратистов также были убиты, но их тела боевики унесли с собой