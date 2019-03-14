Новости

Папуасы-сепаратисты убили 3-х индонезийских солдат из луков

37
Три индонезийских солдата были застрелены в перестрелке с вооруженными повстанцами-сепаратистами в беспокойной индонезийской провинции Папуа. В прошлом году в этом регионе папуасы убили более десятка строителей.

Согласно сообщениям агентства AFP, нападение на военнослужащих индонезийской армии произошло вскоре после того, как последние прибыли в деревню Йиги в прошлый четверг, чтобы охранять строительство моста.


На них неожиданно напала большая группа повстанцев, от 50 до 70 человек. Трое наших бойцов погибли в результате боестолкновения, получив ранения в грудь и спину


- заявил военный представитель региона Папуа Мухаммед Айди.

Нападавшие были вооружены как обычным стрелковым оружием, так и луками со стрелами.

Военным удалось взять ситуацию под контроль и вынудить повстанцев бежать.

Тело одного из повстанцев-папуасов было найдено на месте происшествия.

Мы считаем, что от 7 до 10 человек со стороны сепаратистов также были убиты, но их тела боевики унесли с собой


- сказал представитель властных структур.

По словам Айди, тела солдат были доставлены в больницу в городе Тимика.

Военные считают, что нападение было организовано Национально-освободительной армией Западного Папуа (TPNPB), которая взяла на себя ответственность за декабрьское нападение на строителей в отдаленном районе джунглей.



По словам военных, повстанцы убили не менее 19 сотрудников государственного подрядчика «Истака Карья» в декабре 2018-го года, во время постройки мостов и дорог в рамках усилий по укреплению инфраструктуры в регионе.

Индонезия обычно обвиняет сепаратистов в эскалации насилии в Папуа, однако часто встречается и обратное мнение.


Активисты независимости Папуа в течение многих лет считают силы безопасности Индонезии виновными в широко распространенных нарушениях прав в отношении этнического меланезийского населения Папуа, включая внесудебные убийства активистов и мирных демонстрантов.

Участившиеся нападения, по мнению экспертов, показывает что Национально-освободительная армия Западного Папуа взяла курс на обострение конфликта.

Справка:

Папуа граничит с Папуа-Новой Гвинеей.

Бывшая голландская колония, Папуа провозгласила себя независимой в 1961 году, но Джакарта взяла под свой контроль богатый природными ресурсами регион два года спустя при условии проведения референдума о независимости.

Последующее голосование 1969-го года оставило регион в составе Индонезии.

Джакарта жестко контролирует богатый природными ресурсами регион, который этим летом испытал несколько вспышек насилия, включая убийство трех местных жителей, предположительно мятежниками.
Использованы фотографии:
Армия Индонезии
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
До Папуа докатилась "Арабская весна"
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
37 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти