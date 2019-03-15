Снизим до нуля. Госдеп готовится дестабилизировать экономику Ирана
Коренная причина проблем между США и Ираном не в том, что Иран обладает запасами нефти, ядерным оружием или заметным влиянием на Ближнем Востоке, а в том, что в 1979 году Иран вышел из-под американского влияния.
После революции 1979 года США стремились доминировать над Ираном, используя санкции и угрозы военной агрессии. Иран ответил тем, что добивался с США переговоров.
Совместный всеобъемлющий план действий, от выполнения которого Вашингтон отказался при президентстве Трампа, мог бы стать первым шагом к ослаблению напряженности и расширению сотрудничества. Хотя иранская сторона выполнила свои обязательства по соглашению, США предпочли ужесточить политическое и экономическое давление на Тегеран.
США ввели экономические санкции с начала исламской революции. В 1980 году Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Ираном, и президент Картер принял решение о замораживании 12 миллиардов долларов иранских активов и запрете на импорт иранской нефти.
Каждый последующий президент лишь усиливал санкции. В ответ Иран разработал «экономику сопротивления», где он стал более самодостаточным и выстроил отношения с другими странами.
СВПД давал возможность для разморозки находившихся за границей иранских фондов в размере 29 млрд. долларов, начала иностранных инвестиций в Иран и международной торговли с другими странами через всемирную банковскую систему.
Однако решение Дональда Трампа пойти по пути эскалации привело не только к возобновлению антииранских санкций, но также к введению вторичных ограничительных мер в отношении иностранных компаний, ведущих бизнес в Иране. Эти меры вызывают быструю девальвацию иранской валюты, что приводит к увеличению стоимости импортных товаров.
Поведение США в отношении Ирана не поддается оценке с этической точки зрения. До тех пор, пока Вашингтон не будет готов взять на себя ответственность за свои действия, Иран будет продолжать строить экономику сопротивления.
Главное, что необходимо понять представителям американской администрации: чем чаще в Белом доме прибегают к излюбленному инструменту давления на суверенные правительства в виде торгово-экономических санкций, тем быстрее увеличивается количество противников США в различных регионах мира.
После революции 1979 года США стремились доминировать над Ираном, используя санкции и угрозы военной агрессии. Иран ответил тем, что добивался с США переговоров.
Совместный всеобъемлющий план действий, от выполнения которого Вашингтон отказался при президентстве Трампа, мог бы стать первым шагом к ослаблению напряженности и расширению сотрудничества. Хотя иранская сторона выполнила свои обязательства по соглашению, США предпочли ужесточить политическое и экономическое давление на Тегеран.
США ввели экономические санкции с начала исламской революции. В 1980 году Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Ираном, и президент Картер принял решение о замораживании 12 миллиардов долларов иранских активов и запрете на импорт иранской нефти.
Каждый последующий президент лишь усиливал санкции. В ответ Иран разработал «экономику сопротивления», где он стал более самодостаточным и выстроил отношения с другими странами.
СВПД давал возможность для разморозки находившихся за границей иранских фондов в размере 29 млрд. долларов, начала иностранных инвестиций в Иран и международной торговли с другими странами через всемирную банковскую систему.
Однако решение Дональда Трампа пойти по пути эскалации привело не только к возобновлению антииранских санкций, но также к введению вторичных ограничительных мер в отношении иностранных компаний, ведущих бизнес в Иране. Эти меры вызывают быструю девальвацию иранской валюты, что приводит к увеличению стоимости импортных товаров.
Поведение США в отношении Ирана не поддается оценке с этической точки зрения. До тех пор, пока Вашингтон не будет готов взять на себя ответственность за свои действия, Иран будет продолжать строить экономику сопротивления.
Главное, что необходимо понять представителям американской администрации: чем чаще в Белом доме прибегают к излюбленному инструменту давления на суверенные правительства в виде торгово-экономических санкций, тем быстрее увеличивается количество противников США в различных регионах мира.
- Автор:
- Аркадий Нойман
- Использованы фотографии:
- ФАН
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