Помпео уверен, что Россия оказывает давление на Украину через газопроводы

Но США на намерены это терпеть.

Госсекретарь США продолжает позволять себе антироссийские выпады во время комментирования ситуации на Украине. На этот раз Майк Помпео заявил о «вторжении России на Украину с целью забрать нефть и газ».Из заявления Помпео:Видимо, г-н Помпео забывает, что сразу же после майданного переворота американские компании, контролируемые семьёй тогдашнего вице-президента Джо Байдена, вошли на Украину с целью получения контроля над запасами украинского сланцевого газа.Как же США это «потерпели» тогда? Ведь сланцевый газ Украины фактически должен был обеспечивать доходы частным американским компаниям.По словам госсекретаря США, Россия «оказывает давление на Украину через газопроводы». Помпео утверждает, что строящиеся газопроводы в обход Украины являются «частью политического воздействия на Киев». Но по такой же логике получается, что американские танкеры со сжиженным природным газом, направляемые в страны-импортёры, являются американским политическим воздействием на десятки стран мира.Помпео не ограничился упоминанием Украины. По словам главы Госдепа США, Россия совместно с Кубой виновны в том, что сегодня происходит в Венесуэле. Помпео заявляет, что Москва и Гавана препятствуют построению демократии. В переводе на человеческий язык это означает только одно: Россия и Куба препятствуют США осуществить очередное вторжение в независимое государство.