Вашингтон и Варшава почти договорились по военной базе США в Польше

Если Варшава примет предложение Руда, то выработка дальнейшего технического решения будет передана госдепартартаменту США и займет от шести месяцев до года

Соединенные Штаты продолжают вести переговоры с Польшей о размещении на ее территории американской военной базы на постоянной основе и сделали ей "серьезное предложение", сообщила и.о. помощника министра обороны США по вопросам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер пишет портал Defense One Уилбаргер на слушаниях в Конгрессе США заявила, что в среду замминистра обороны США Джон Руд провел в Варшаве встречу, в ходе которой обсуждалось создание на территории Польши постоянной базы США. По ее словам, польским властям было сделано "довольно серьезное предложение", которое они "обдумывают".- сообщила она конгрессменам, при этом не раскрывая подробности сделанного Польше предложения.На сегодняшний день в Польше расквартированы около 4,5 тысяч американских военнослужащих в составе бронетанковой бригады армии США и многонациональной батальонной группы. Состав новой базы планируется сделать смешанным. При этом в Конгрессе многие выражают недовольство возможным решением Трампа по размещению базы США в Польше.Польша является самым ярым сторонником Соединенных Штатов в Европе и во всю поддерживает политику США, даже идущую вразрез с европейскими решениями. Первоначальное предложение о размещении американской военной базы на территории страны сделала именно Варшава, при этом пообещав заплатить за это США от 1,5 до 2 млрд. долларов.