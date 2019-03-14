Вашингтон и Варшава почти договорились по военной базе США в Польше
Соединенные Штаты продолжают вести переговоры с Польшей о размещении на ее территории американской военной базы на постоянной основе и сделали ей "серьезное предложение", сообщила и.о. помощника министра обороны США по вопросам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер пишет портал Defense One
Уилбаргер на слушаниях в Конгрессе США заявила, что в среду замминистра обороны США Джон Руд провел в Варшаве встречу, в ходе которой обсуждалось создание на территории Польши постоянной базы США. По ее словам, польским властям было сделано "довольно серьезное предложение", которое они "обдумывают".
- сообщила она конгрессменам, при этом не раскрывая подробности сделанного Польше предложения.
На сегодняшний день в Польше расквартированы около 4,5 тысяч американских военнослужащих в составе бронетанковой бригады армии США и многонациональной батальонной группы. Состав новой базы планируется сделать смешанным. При этом в Конгрессе многие выражают недовольство возможным решением Трампа по размещению базы США в Польше.
Польша является самым ярым сторонником Соединенных Штатов в Европе и во всю поддерживает политику США, даже идущую вразрез с европейскими решениями. Первоначальное предложение о размещении американской военной базы на территории страны сделала именно Варшава, при этом пообещав заплатить за это США от 1,5 до 2 млрд. долларов.
Уилбаргер на слушаниях в Конгрессе США заявила, что в среду замминистра обороны США Джон Руд провел в Варшаве встречу, в ходе которой обсуждалось создание на территории Польши постоянной базы США. По ее словам, польским властям было сделано "довольно серьезное предложение", которое они "обдумывают".
Если Варшава примет предложение Руда, то выработка дальнейшего технического решения будет передана госдепартартаменту США и займет от шести месяцев до года
- сообщила она конгрессменам, при этом не раскрывая подробности сделанного Польше предложения.
На сегодняшний день в Польше расквартированы около 4,5 тысяч американских военнослужащих в составе бронетанковой бригады армии США и многонациональной батальонной группы. Состав новой базы планируется сделать смешанным. При этом в Конгрессе многие выражают недовольство возможным решением Трампа по размещению базы США в Польше.
Польша является самым ярым сторонником Соединенных Штатов в Европе и во всю поддерживает политику США, даже идущую вразрез с европейскими решениями. Первоначальное предложение о размещении американской военной базы на территории страны сделала именно Варшава, при этом пообещав заплатить за это США от 1,5 до 2 млрд. долларов.
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