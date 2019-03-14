ВВС Пакистана испытали "умную" авиабомбу Takbir на фоне трений с Индией

В ВВС Пакистана было осуществлено лётное испытание корректируемой авиационной бомбы. Речь идёт об авиабомбе, которая была сброшена с борта истребителя JF-17, созданного в кооперации между Пакистаном и Китаем. Сообщается, что это бомбаЭтот «умный» авиационный боеприпас ранее был представлен на нескольких международных выставках.Дальность планирования авиабомбы после сбрасывания с борта самолёта составляет от 80 до 100 км. Масса боевой части – 250 кг. При этом корректировка бомбы может осуществляться двумя способами. Первый способ: непосредственно с борта самолёта, выступившего носителем. Второй способ: через спутник.В Пакистане отмечают, что авиабомбаспособна уничтожать цели без вхождения самолёта в зону действия ПВО противника. Однако 80-100 км для современных систем ПВО явно не назвать «непреодолимым» расстоянием.Обращает на себя внимание тот факт, что планирующая «умная» авиабомба Takbir была испытана ВВС Пакистана на фоне известного осложнения в приграничных районах и иных военно-политических трений с Индией.Индия обвинила Пакистан в поддержке террористов, атаковавших колонну автобусов полиции. 26 февраля ВВС Индии нанесли удар по лагерю боевиков в Балакоте (Пакистан) с применением авиабомб SPICE-2000 израильского производства. 27 февраля состоялся воздушный бой, в ходе которого стороны использовали друг против друга ракеты класса «воздух-воздух». ВВС Пакистана удалось сбить МиГ-21 ВВС Индии и взять лётчика в плен. Индия заявила о сбитом F-16 ВВС Пакистана.