НАТО грозит Берлину ограничением обмена данными из-за связей с Huawei

Обмен разведданными с Германией может быть прекращен в случае, если Германия не откажется от привлечения китайской компании Huawei к созданию телекоммуникационной инфраструктуры G5

Объединенный штаб сил НАТО в Европе может отказаться от дальнейшего использования каналов связи с Германией, если Берлин продолжит сотрудничество с китайской компанией Huawei, заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти.- заявил Скапаротти, добавив, что китайские телекоммуникационные системы, особенно G5, уже отметились способностью негласного получения информации.По словам Скапароттти, если китайская система будет использована в системах военной связи, то НАТО не сможет передавать по ним сведения, так как они автоматически станут достоянием китайской разведки.Ранее аналогичное предупреждение Германии сделали США. По словам одного из высокопоставленных чиновников Госдепа, применение Германией оборудования китайской компании Huawei не означает полного прекращения обмена разведданными между Вашангтоном м Берлином, однако их объем и степень открытости будут совсем иными, поскольку "все то, чем США поделится с Германией, тут же станет известно Китаю".Ранее стало известно, что Министерство юстиции США обвинило Huawei и некоторые другие китайские компании в действиях в интересах китайского правительства.