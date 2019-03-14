В Киеве обвинили Крымский мост в экономических потерях Украины

В результате строительства Керченского моста Россия ограничила проход судов по высоте: отныне судна типа Panamax не могут проходить через канал

Еще на уровне проекта моста были учтены история судоходства и его дальнейшее развитие в Азово-Черноморском бассейне. Параметры и габариты прохода под мостом (185 на 35 метров) определялись специальными расчетами. С учетом того, что Азовское море мелкое, груженные большие корабли с такой осадкой в него зайти просто не могут