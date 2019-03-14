В Киеве обвинили Крымский мост в экономических потерях Украины
На Украине в очередной раз обвинили Россию в том, что построенный ей Крымский мост якобы мешает проходу к украинским портам в Азовском море крупных кораблей. Об этом заявил министр "по вопросам временно оккупированных территорий" Вадим Черныш на странице министерства в Facebook.
Как утверждает украинский министр, строительство Крымского моста в Керченском проливе ограничивает проход через него крупных судов выше 33 метров. Это, а также ограничение прохода российскими пограничниками, привело якобы к тому, что Мариупольский порт потерял 33% своего флота, который не может пройти под аркой моста, а также до 140 тыс. тонн экспортной металлопродукции в месяц.
- заявляет Черныш.
Заявление украинского министра прокомментировал ФКУ Упрдор "Тамань" Кайрат Турсунбеков, который пояснил, что габариты арочных пролетов Крымского моста проектировались с учетом истории судоходства в Азово-Черноморском бассейне и созданы с запасом на его развитие.
- добавил он.
Заявление Черныша с обвинениями не первое и не последнее, прозвучавшее в адрес России. На Украине и ранее звучали аналогичные обвинения России в ограничении прохода украинских судов ввиду низкого моста и действий российских пограничников. Все они не несут под собой никакой научной обоснованности, а являются чисто популистскими заявлениями, направленными на привлечении к России внимания Запада с целью увеличения давления на РФ.
Как утверждает украинский министр, строительство Крымского моста в Керченском проливе ограничивает проход через него крупных судов выше 33 метров. Это, а также ограничение прохода российскими пограничниками, привело якобы к тому, что Мариупольский порт потерял 33% своего флота, который не может пройти под аркой моста, а также до 140 тыс. тонн экспортной металлопродукции в месяц.
В результате строительства Керченского моста Россия ограничила проход судов по высоте: отныне судна типа Panamax не могут проходить через канал
- заявляет Черныш.
Заявление украинского министра прокомментировал ФКУ Упрдор "Тамань" Кайрат Турсунбеков, который пояснил, что габариты арочных пролетов Крымского моста проектировались с учетом истории судоходства в Азово-Черноморском бассейне и созданы с запасом на его развитие.
Еще на уровне проекта моста были учтены история судоходства и его дальнейшее развитие в Азово-Черноморском бассейне. Параметры и габариты прохода под мостом (185 на 35 метров) определялись специальными расчетами. С учетом того, что Азовское море мелкое, груженные большие корабли с такой осадкой в него зайти просто не могут.
- добавил он.
Заявление Черныша с обвинениями не первое и не последнее, прозвучавшее в адрес России. На Украине и ранее звучали аналогичные обвинения России в ограничении прохода украинских судов ввиду низкого моста и действий российских пограничников. Все они не несут под собой никакой научной обоснованности, а являются чисто популистскими заявлениями, направленными на привлечении к России внимания Запада с целью увеличения давления на РФ.
- Использованы фотографии:
- Крымский мост
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