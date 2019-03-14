США проиграли сирийскую войну как на поле боя, так и с точки зрения дипломатии, это очевидно. Сегодня исход конфликта определяется «Евразийским фронтом сопротивления» (астанинским блоком), базирующимся в Турции и России. Сирия сыграла ускоряющую роль в создании альянса и укреплении сотрудничества между Москвой и Анкарой

Сирийский конфликт проложил путь к процессу, который, с точки зрения США, можно назвать «опасным одиночеством». Американцы начали терять своих традиционных союзников, в том числе Турцию. Войну проиграл и Запад в целом. Под навязываемыми миру западными ценностями, такими как права человека и демократия, таятся пустота и ложь. В этом смысле конфликт в САР отнюдь не способствовал единству на Западе – напротив, он привел к резкому росту национализма, расизма и фашизма