Турецкий эксперт: США проиграли войну в Сирии
Вашингтон оказался проигравшей стороной в сирийском конфликте как на поле боя, так и с точки зрения дипломатии. Об этом заявил РИА Новости руководитель турецкого исследовательского центра политических кризисов (ANKASAM) Мехмет Эрол.
Война в Сирии длится с 2011 года. В конце 2017-го было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ). В настоящее время в отдельных районах страны продолжаются зачистки от разрозненных групп боевиков. На первый план выступает политическое урегулирование ситуации, восстановление САР и возвращение беженцев.
– сказал Эрол.
По его словам, испытанные с Сирии двухсторонние отношения с возможностью разрушить чужую игру, могут проявить себя в других кризисных регионах Евразии.
Эксперт отметил, что Вашингтон, ранее успешно использовавший тактику опосредованных войн, не смог с тем же успехом применить ее в Сирии: война остановила реализацию американского ближневосточного проекта и «ускорила процесс трансформации международной системы в сторону многополярного мира».
По сути, эта война сыграла роль катализатора переноса центра влияния с Запада на Восток. Понимая это, США начали искать «глобальных партнеров», но, не преуспев в этом, заговорили о «приоритете интересов США».
– добавил Эрол.
По его мнению, вооруженный конфликт в Сирии достиг критического этапа. Трамп это понимает и начинает говорить о выводе войск и создании зон безопасности. В связи с этим эксперт делает вывод, что текущий год должен стать судьбоносным с точки зрения исхода гражданской войны: в тот момент, когда она уже, казалось бы, закончилась, всё снова может вернуться к началу.
Однако такого сценария можно избежать благодаря сотрудничеству Москвы и Анкары, а также успехам астанинского процесса в сирийском урегулировании, заключил эксперт.
Война в Сирии длится с 2011 года. В конце 2017-го было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ). В настоящее время в отдельных районах страны продолжаются зачистки от разрозненных групп боевиков. На первый план выступает политическое урегулирование ситуации, восстановление САР и возвращение беженцев.
США проиграли сирийскую войну как на поле боя, так и с точки зрения дипломатии, это очевидно. Сегодня исход конфликта определяется «Евразийским фронтом сопротивления» (астанинским блоком), базирующимся в Турции и России. Сирия сыграла ускоряющую роль в создании альянса и укреплении сотрудничества между Москвой и Анкарой
– сказал Эрол.
По его словам, испытанные с Сирии двухсторонние отношения с возможностью разрушить чужую игру, могут проявить себя в других кризисных регионах Евразии.
Эксперт отметил, что Вашингтон, ранее успешно использовавший тактику опосредованных войн, не смог с тем же успехом применить ее в Сирии: война остановила реализацию американского ближневосточного проекта и «ускорила процесс трансформации международной системы в сторону многополярного мира».
По сути, эта война сыграла роль катализатора переноса центра влияния с Запада на Восток. Понимая это, США начали искать «глобальных партнеров», но, не преуспев в этом, заговорили о «приоритете интересов США».
Сирийский конфликт проложил путь к процессу, который, с точки зрения США, можно назвать «опасным одиночеством». Американцы начали терять своих традиционных союзников, в том числе Турцию. Войну проиграл и Запад в целом. Под навязываемыми миру западными ценностями, такими как права человека и демократия, таятся пустота и ложь. В этом смысле конфликт в САР отнюдь не способствовал единству на Западе – напротив, он привел к резкому росту национализма, расизма и фашизма
– добавил Эрол.
По его мнению, вооруженный конфликт в Сирии достиг критического этапа. Трамп это понимает и начинает говорить о выводе войск и создании зон безопасности. В связи с этим эксперт делает вывод, что текущий год должен стать судьбоносным с точки зрения исхода гражданской войны: в тот момент, когда она уже, казалось бы, закончилась, всё снова может вернуться к началу.
Однако такого сценария можно избежать благодаря сотрудничеству Москвы и Анкары, а также успехам астанинского процесса в сирийском урегулировании, заключил эксперт.
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- https://twitter.com/alne1142
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