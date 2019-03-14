Минприроды впервые оценило стоимость всех полезных ископаемых в РФ
Минприроды РФ впервые оценило стоимость запасов полезных ископаемых в России, сообщает РБК.
Первая оценка дана на конец 2017 года, в дальнейшем она будет проводиться ежегодно.
Согласно сообщению, стоимость запасов нефти составила 39,6 трлн. руб., газа – 39,6 трлн. руб., коксующегося угля – 2 трлн. руб.
Также оценены запасы: железной руды – 808 млрд. руб., алмазов – 505 млрд. руб., золота – 480 млрд. руб.
Совокупная стоимость всех энергетических и минеральных ресурсов составила 55,2 трлн. руб. (60% ВВП за 2017 год).
Стоит отметить, что оценка министерства меньше реального совокупного объема разведанных запасов, поскольку ведомство учитывает ресурсы, находящиеся в разрезе участков, на которые выданы лицензии на пользование недрами, и по которым имеются утвержденные технические проекты. Обобщающим показателем оценки служит величина чистого денежного потока, который может быть получен в результате добычи и реализации полезных ископаемых.
В натуральном выражении запасы оценены следующим образом: нефть – 9,04 млрд. тонн, газ – 14,47 трлн. кубов, золото – 1407 тонн, алмазы – 375 млн. метрических каратов.
Для сравнения, британский статистический ежегодник ВР оценил доказанные запасы нефти в России (на конец 2017 г.) в 14,5 млрд. тонн, газа – в 35 млрд. кубов, золота (со ссылкой на Геологическую службу США) – в 5500 тонн.
Первая оценка дана на конец 2017 года, в дальнейшем она будет проводиться ежегодно.
Согласно сообщению, стоимость запасов нефти составила 39,6 трлн. руб., газа – 39,6 трлн. руб., коксующегося угля – 2 трлн. руб.
Также оценены запасы: железной руды – 808 млрд. руб., алмазов – 505 млрд. руб., золота – 480 млрд. руб.
Совокупная стоимость всех энергетических и минеральных ресурсов составила 55,2 трлн. руб. (60% ВВП за 2017 год).
Стоит отметить, что оценка министерства меньше реального совокупного объема разведанных запасов, поскольку ведомство учитывает ресурсы, находящиеся в разрезе участков, на которые выданы лицензии на пользование недрами, и по которым имеются утвержденные технические проекты. Обобщающим показателем оценки служит величина чистого денежного потока, который может быть получен в результате добычи и реализации полезных ископаемых.
В натуральном выражении запасы оценены следующим образом: нефть – 9,04 млрд. тонн, газ – 14,47 трлн. кубов, золото – 1407 тонн, алмазы – 375 млн. метрических каратов.
Для сравнения, британский статистический ежегодник ВР оценил доказанные запасы нефти в России (на конец 2017 г.) в 14,5 млрд. тонн, газа – в 35 млрд. кубов, золота (со ссылкой на Геологическую службу США) – в 5500 тонн.
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