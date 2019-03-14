Подразделения ПВО в Кировской области подняли по тревоге

Подразделения противовоздушной обороны Центрального военного округа, дислоцированные в Кировской области, подняты по тревоге. Зенитчики приступили к выполнению комбинированного марша в Астраханскую область, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе округа.Подразделения ПВО вместе со своими ЗРС С-300 совершат комбинированный марш (часть пути на ж.д. платформах, часть - своим ходом) с места дислокации в Кировской области на полигон "Капустин Яр" в Астраханской области. На полигоне будут проведены месячные сборы, во время которых расчеты зенитно-ракетных систем проведут боевые пуски ракет по мишеням, имитирующим ракеты, запущенные с различных направлений и по различным целям. Кроме того, зенитчики сдадут ряд нормативов по тактической и специальной подготовке.Активная часть учений с боевыми пусками пройдет в апреле и будет проводиться под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.В настоящее время подразделения продолжают подготовку к первому этапу комбинированного марша, а именно подготавливают технику к отправке железнодорожным способом в регион проведения учений.ЗРС С-300 выполняют задачи по прикрытию войсковых группировок и стратегических объектов от ударов баллистических и крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, стратегической и тактической авиации. Система обеспечивает поражение самолетов и крылатых ракет, летящих со скоростью до 1200 метров в секунду, на расстоянии до 300 километров. Работает в условиях массированного налета авиации противника и при постановке помех.