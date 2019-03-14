Росгвардия закупит около 250 снайперских винтовок Драгунова (СВД)

Росгвардия намерена заключить контракт с концерном "Калашников" на поставку 247 снайперских винтовок Драгунова (СВД). Об этом сообщает "Интерфакс-АВН" со ссылкой на документацию о закупке, размещенной в системе "СПАРК-Маркетинг".Сообщается, что "Калашников" должен поставить Росгвардии 247 снайперских винтовок Драгунова (СВД) до 1 октября этого года. Стоимость контракта составит 21,2 млн. рублей.При это остается не ясным, какую именно винтовку концерн поставит в подразделения Росгвардии - простую СВД или модернизированную СВДМ. В 2017 году представители концерна сообщали, что модернизированная винтовка Драгунова (СВДМ) была разработана в интересах Минобороны РФ.7,62-мм снайперская винтовка Драгунова (СВД, Индекс ГРАУ — 6В1) была разработана в 1957-1963 гг. группой конструкторов под руководством Евгения Федоровича Драгунова. Использует патрон 7,62Х54 мм. Режим стрельбы одиночный, вместимость магазина - 10 патронов. Позволяет поражать цель ( с оптическим прицелом) на дальности до 1300 метров. Масса винтовки с оптическим прицелом, но без штык-ножа - 4,7 кг.Ранее в концерне заявляли, что ведется разработка новой снайперской винтовки СВЧ (снайперская винтовка Чукавина) на замену уже устаревшей СВД. Новая винтовка была представлена военно-техническом форуме "Армия-2017" в трех калибрах: 7,62x54 мм R, 7,62х51 мм NATO (известен также как .308 Win) и .338 Lapua Magnum (8,6х70 мм). Тогда же были озвучены планы по поставкам новых винтовок в силовые структуры России, но о сроках ничего сказано не было.