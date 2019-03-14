Корпус морской пехоты США остался без самолётов РЭБ
8 марта этого года Корпус морской пехоты США списал последний самолет радиоэлектронной борьбы EA-6B Prowler. Как сообщает интернет-издание "Nplus1" со ссылкой на Flightglobal, в настоящее время американские морпехи остались без специализированных самолетов радиоэлектронной борьбы.
Последний самолет РЭБ EA-6B Prowler был приписан к эскадрилье VMAQ-2 на базе "Черри-Пойнт" в Северной Каролине. После списания он, так же, как и все остальные самолеты этого типа, был отправлен на хранение. До появления новых самолетов РЭБ в составе Корпуса морской пехоты США их функции на себя частично возьмут истребители F-35B Lightning II, хотя полноценно они их конечно же заменить не смогут.
Двухдвигательный EA-6B был разработан в 1960-х годах. Рассчитанный на экипаж из четырех человек, самолет РЭБ ЕА-6В был принят на вооружение в 1971 году в качестве замены для ЕКА-3В Skywarrior и в последующие годы неоднократно модернизировался.
Скорость самолета - до 1050 километров в час, дальность полета - 3,8 тысячи километров. Самолет оборудован пятью точками подвески для контейнеров, противорадиолокационных ракет, систем прицеливания и отстрела ложных целей. На внешней подвеске EA-6B может нести вооружение массой до 8,2 тонны.
На вооружении морской пехоты США самолет стоит с 1977 года. Всего КМП за все время получил 48 EA-6B. После того как были сняты с вооружения самолеты F-4G (1994 год) и EF-111 (1998 год), EA-6B Prowler остался единственным и основным самолетом РЭБ в морской пехоте США.
Также этот самолет использовали в качестве самолета РЭБ и в Военно-морских силах США, где он простоял на вооружении 44 года до лета 2015, когда последний флотский EA-6B Prowler отправили на списание.
Последний самолет РЭБ EA-6B Prowler был приписан к эскадрилье VMAQ-2 на базе "Черри-Пойнт" в Северной Каролине. После списания он, так же, как и все остальные самолеты этого типа, был отправлен на хранение. До появления новых самолетов РЭБ в составе Корпуса морской пехоты США их функции на себя частично возьмут истребители F-35B Lightning II, хотя полноценно они их конечно же заменить не смогут.
Двухдвигательный EA-6B был разработан в 1960-х годах. Рассчитанный на экипаж из четырех человек, самолет РЭБ ЕА-6В был принят на вооружение в 1971 году в качестве замены для ЕКА-3В Skywarrior и в последующие годы неоднократно модернизировался.
Скорость самолета - до 1050 километров в час, дальность полета - 3,8 тысячи километров. Самолет оборудован пятью точками подвески для контейнеров, противорадиолокационных ракет, систем прицеливания и отстрела ложных целей. На внешней подвеске EA-6B может нести вооружение массой до 8,2 тонны.
На вооружении морской пехоты США самолет стоит с 1977 года. Всего КМП за все время получил 48 EA-6B. После того как были сняты с вооружения самолеты F-4G (1994 год) и EF-111 (1998 год), EA-6B Prowler остался единственным и основным самолетом РЭБ в морской пехоте США.
Также этот самолет использовали в качестве самолета РЭБ и в Военно-морских силах США, где он простоял на вооружении 44 года до лета 2015, когда последний флотский EA-6B Prowler отправили на списание.
- Использованы фотографии:
- US.Navy
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