Яков Свердлов. 100 лет со дня смерти «дьявола революции»
16 марта 1919 года, 100 лет назад, скончался Яков Свердлов – одна из самых масштабных фигур Октябрьской революции и становления советской власти в России. Имя Свердлова до сих пор носит целая огромная область на Урале, множество улиц и площадей в самых разных городах страны. И это при том, что в обустройстве Советской России Якову Свердлову довелось принимать участие менее полутора лет. Он умер, так и не увидев конца Гражданской войны. Кем был этот человек, чье имя встречает самые неоднозначные оценки и историков, и простых граждан?
В ноябре 1917 года, практически сразу же после Октябрьской революции, Яков Свердлов возглавил Всероссийский центральный исполнительный комитет Советов (ВЦИК РСФСР) и оставался его председателем до своей смерти 16 марта 1919 года. Таким образом, именно Яков Свердлов формально считался руководителем РСФСР в ноябре 1917 – марте 1919 гг. Это были самые сложные и драматические годы в истории Советской России, на которые выпало закладывание основ новой государственности, строительство новых политических и военных институтов, «красный террор», Гражданская война. И во всех этих событиях самое значительное и яркое участие принимал и Яков Свердлов.
Председателем ВЦИК РСФСР Яков Свердлов стал всего лишь в 31 год. По тем временем, если не брать в расчет монархов, получавших власть по наследству, это был очень молодой возраст для высшего руководителя государства. Свердлов был на пятнадцать лет младше Владимира Ильича Ленина и даже на семь лет младше Сталина. Тем не менее, несмотря на возраст, он играл столь значительную роль в партийной жизни, что сразу же после революции занял важнейший в Советской России государственный пост.
Уроженец Нижнего Новгорода, Яков Свердлов имел обычную для многих российских революционеров того времени биографию. Выходец из еврейской семьи, в детстве и юности он носил другое имя – по одним данным, будущего большевистского лидера звали Янкель Мираимович, по другим – Ешуа-Соломон Мовшевич. Его отец Михаил Израилевич Свердлов был гравером по профессии. После смерти в 1900 году жены, матери Якова Елизаветы Соломоновны, Михаил Свердлов принял православие и женился вторым браком на русской женщине Марии Александровне Кормильцевой. Таким образом, у Якова Свердлова было три полнокровных брата, две полнокровные сестры и два брата по отцу.
Юный Яков Свердлов закончил только четыре класса гимназии, а затем пошел учиться аптекарскому ремеслу. И уже в столь молодые годы сблизился с нижегородскими революционерами. В принципе, в этом не было ничего удивительного. Для еврейской молодежи начала ХХ века путь в революционеры был одним из наиболее распространенных жизненных сценариев. Не избежал его и юный Свердлов, который быстро понял, что учиться аптекарскому ремеслу несоизмеримо скучнее, чем осваивать премудрости подпольной работы.
В 1901 году шестнадцатилетний Свердлов примкнул к РСДРП. После раскола партии на II съезде РСДРП он принял сторону большевиков и вскоре выдвинулся на руководящие позиции в Екатеринбургском комитете РСДРП. В 1905 году двадцатилетний Свердлов был уже представителем ЦК РСДРП на Урале. Столь молниеносной даже по меркам революционной среды тех лет карьере Свердлов был обязан, прежде всего, своим личностным качествам. Что говорить, умен был этот человек и проницателен, разбирался с ранних лет в людях, что впоследствии и сделало его главным «кадровиком» большевистской партии.
Яков Свердлов сыграл очень важную роль в Первой Русской революции 1905-1907 гг. Он возглавил Екатеринбургский Совет рабочих депутатов, вел агитацию в Екатеринбурге и Перми, был арестован. С 1906 по 1909 гг. Свердлов находился в тюрьмах Урала – в Пермской и Нижнетуринской. В 1910 году Свердлова выслали на три года в Нарымский край, откуда он через три месяца бежал в Петербург. Молодого и активного революционера заметил сам Владимир Ленин, после чего Свердлов был кооптирован в Русское бюро ЦК РСДРП.
Следующие шесть лет в жизни Свердлова – опять тюрьмы и ссылки. 5 мая 1911 г. Свердлов был вновь сослан в Нарымский край, однако в декабре из Нарыма бежал. Арестовали Свердлова в феврале 1913 года, после чего его вместе со Сталиным сослали уже в Туруханский край. В этот раз из ссылки Яков Свердлов вернулся только в марте 1917 года, после Февральской революции, и сразу же включился в революционную деятельность.
Сначала он был направлен на работу в привычный ему Екатеринбург, а затем лично встретился с Владимиром Лениным и был включен в состав ЦК партии. Свердлов возглавил Секретариат ЦК РСДРП и стал отвечать за организационные вопросы и претворение в жизнь поручений партийного руководства. Однако довольно быстро Яков Свердлов приобрел известность не только как кулуарный лидер и организатор, но и как превосходный оратор, часто выступавший от лица большевиков на многочисленных митингах. Именно Свердлов, кстати, дал начало знаменитой моде на черные кожаные тужурки, которую переняли партийные активисты и красногвардейские командиры. Именно за эту тужурку Свердлова и прозвали «Черным дьяволом большевиков».
— вспоминал затем Лев Троцкий в статье «Памяти Свердлова».
Период между мартом и октябрем 1917 года стал временем стремительного укрепления политического влияния Свердлова. Довольно быстро Свердлов из мало кому известного молодого революционера превратился в одну из ключевых фигур в большевистской партии, которая вполне могла соревноваться с Троцким, Каменевым, Зиновьевым, Сталиным и другими «тяжеловесами». Более того, Свердлов превосходил всех перечисленных большевистских лидеров по степени влияния на Владимира Ильича Ленина.
Именно Свердлов председательствовал на историческом заседании ЦК 10 октября 1917 года, на котором было принято решение о вооруженном захвате власти. Он же возглавил и Военно-Революционный центр, непосредственно отвечавший за подготовку и осуществление вооруженного восстания. Фактически Свердлов сосредоточил в своих руках колоссальную власть, получил возможность контролировать кадровые вопросы ЦК партии.
25 октября (7 ноября) 1917 года, во время Октябрьской революции, председателем ВЦИК был избран Лев Каменев, но уже 8 (21) ноября 1917 года по инициативе Ленина эту должность занял Яков Свердлов. Ленин считал, что Свердлов, несмотря на свою молодость, является наиболее подходящей на этот пост кандидатурой. Свердлов возглавил и комиссию по подготовке Конституции РСФСР.
В условиях строительства нового государства особое значение приобретало решение аграрного вопроса. Яков Свердлов был одним из инициаторов официального партийного курса на раскол российской деревни на «кулаков» и «бедняков». Он же выступил и инициатором политики расказачивания, жестокого подавления любых антисоветских выступлений казаков на Дону.
Естественно, что своими действиями Свердлов снискал ненависть со стороны значительной части крестьянства, не говоря уже о казаках. Именно с ним в наибольшей степени связывались все негативные для народа последствия революции. Свои счеты были к фанатичному Свердлову и у оппонентов большевиков по революционному лагерю – левых эсеров. Они считали Свердлова виновным в антикрестьянской политике Советов и во время знаменитого мятежа летом 1918 года планировали первым делом арестовать именно Свердлова.
Еще больше ненавидели Свердлова «белые», поскольку он был инициатором политики «Красного террора». В Белом движении даже была популярна точка зрения, что фактически страной управляет Яков Свердлов, а Ленин в большей степени является символической фигурой. В какой-то степени сторонники этой версии были близки к истине. В 1918 году Свердлов пользовался колоссальным влиянием, особенно на кадровую политику ЦК, на внутреннюю политику большевистской партии.
Считается, что Яков Свердлов лично санкционировал расстрел бывшего императора Николая Романова и членов его семьи в Екатеринбурге. Хотя до сих пор точно неизвестно, кто именно отдал распоряжение об уничтожении царской семьи, но Лев Троцкий вспоминал, что сделали это Ленин и Свердлов.
Когда в августе 1918 года произошло покушение на Ленина, Свердлов инициировал «Красный террор». Кстати, существует версия, что покушение на Ленина «заказал» сам Свердлов. Фанни Каплан была подругой его сестры, тоже революционеркой. Но когда покушение на вождя провалилось и Ленин отделался ранениями, Фанни Каплан была тут же расстреляна.
Приказ о расстреле Каплан отдал лично Свердлов, хотя, казалось бы, был замечательный шанс устроить показательный суд над женщиной, стрелявшей в вождя революции. Но Каплан поспешили расстрелять максимально быстро, а следующим решением Свердлова было начало «Красного террора» против представителей «эксплуататорских классов». В связи с тяжелым состоянием Владимира Ильича, Свердлов осуществлял фактическое управление советским государством и рассматривался как один из наиболее вероятных преемников вождя.
Казалось, что в жизни Якова Свердлова, в 33 года оказавшегося на самых верхних этажах власти огромной страны, все складывается максимально благополучно. Председатель ВЦИК отличался колоссальной энергичностью, большой трудоспособностью и инициативностью. Настоящая политическая машина! Он разъезжал по Советской России, встречался с рабочими и красноармейцами, укреплял вертикаль партийной иерархии. Кто знал, что трагический конец всесильного Якова так близок.
6 марта 1919 года Яков Свердлов выехал из Харькова, где он находился в командировке, в Москву. По официальной версии, именно по пути в столицу председатель ВЦИК и заболел «испанкой». Напомним, что эпидемия испанского гриппа в 1918-1919 гг. бушевала практически во всех странах мира. От нее в эти годы умерло, по разным оценкам, от 50 млн до 100 млн человек. Болезнь не разбирала молодых и старых, простых людей и сильных мира сего. Поэтому вполне вероятно, что «испанка» могла не пощадить и председателя ВЦИК Советской России.
9 марта 1919 года ВЦИК сообщил о тяжелой болезни своего председателя, а 16 марта 1919 года было официально сообщено о том, что Яков Свердлов скончался на 34-м году жизни. Спустя два дня после смерти, 18 марта 1919 года, Якова Свердлова похоронили у Кремлевской стены. Это был один из первых «кремлевских покойников» такого ранга.
— подчеркнул в траурной речи при погребении Якова Свердлова Владимир Ильич Ленин.
И вождю революции было от чего переживать. Свердлов действительно был правой рукой Ленина, решал за него многочисленные организационные вопросы, а теперь вождь оставался один, окруженный соперничавшими между собой и весьма недружелюбно друг к другу настроенными большевистскими руководителями «первого эшелона».
От чего умер Свердлов, неизвестно до сих пор. Некоторые историки выдвигают странную версию, что Свердлова якобы до смерти избили рабочие в Орле, перед которыми решил выступить председатель ВЦИК. По другой версии, Свердлов был отравлен по личному указанию Владимира Ильича, опасавшегося усиления его политического влияния.
С другой стороны, если рассматривать версию об отравлении, то скорее к нему мог быть причастен не Ленин, а те большевистские лидеры, кто видел в Свердлове опасного противника в предстоящей борьбе за власть.
В любом случае, можно с уверенностью утверждать, что если бы тогда, 100 лет назад, на 34-м году не прервалась бы жизнь Якова Свердлова, история России могла бы сложиться иначе. Кто знает, к примеру, пришел ли бы к власти Сталин, поскольку Свердлов был поумнее Троцкого и вполне мог, останься в живых в 1919 году, не допустить усиления Сталина.
В ноябре 1917 года, практически сразу же после Октябрьской революции, Яков Свердлов возглавил Всероссийский центральный исполнительный комитет Советов (ВЦИК РСФСР) и оставался его председателем до своей смерти 16 марта 1919 года. Таким образом, именно Яков Свердлов формально считался руководителем РСФСР в ноябре 1917 – марте 1919 гг. Это были самые сложные и драматические годы в истории Советской России, на которые выпало закладывание основ новой государственности, строительство новых политических и военных институтов, «красный террор», Гражданская война. И во всех этих событиях самое значительное и яркое участие принимал и Яков Свердлов.
Председателем ВЦИК РСФСР Яков Свердлов стал всего лишь в 31 год. По тем временем, если не брать в расчет монархов, получавших власть по наследству, это был очень молодой возраст для высшего руководителя государства. Свердлов был на пятнадцать лет младше Владимира Ильича Ленина и даже на семь лет младше Сталина. Тем не менее, несмотря на возраст, он играл столь значительную роль в партийной жизни, что сразу же после революции занял важнейший в Советской России государственный пост.
Уроженец Нижнего Новгорода, Яков Свердлов имел обычную для многих российских революционеров того времени биографию. Выходец из еврейской семьи, в детстве и юности он носил другое имя – по одним данным, будущего большевистского лидера звали Янкель Мираимович, по другим – Ешуа-Соломон Мовшевич. Его отец Михаил Израилевич Свердлов был гравером по профессии. После смерти в 1900 году жены, матери Якова Елизаветы Соломоновны, Михаил Свердлов принял православие и женился вторым браком на русской женщине Марии Александровне Кормильцевой. Таким образом, у Якова Свердлова было три полнокровных брата, две полнокровные сестры и два брата по отцу.
Юный Яков Свердлов закончил только четыре класса гимназии, а затем пошел учиться аптекарскому ремеслу. И уже в столь молодые годы сблизился с нижегородскими революционерами. В принципе, в этом не было ничего удивительного. Для еврейской молодежи начала ХХ века путь в революционеры был одним из наиболее распространенных жизненных сценариев. Не избежал его и юный Свердлов, который быстро понял, что учиться аптекарскому ремеслу несоизмеримо скучнее, чем осваивать премудрости подпольной работы.
В 1901 году шестнадцатилетний Свердлов примкнул к РСДРП. После раскола партии на II съезде РСДРП он принял сторону большевиков и вскоре выдвинулся на руководящие позиции в Екатеринбургском комитете РСДРП. В 1905 году двадцатилетний Свердлов был уже представителем ЦК РСДРП на Урале. Столь молниеносной даже по меркам революционной среды тех лет карьере Свердлов был обязан, прежде всего, своим личностным качествам. Что говорить, умен был этот человек и проницателен, разбирался с ранних лет в людях, что впоследствии и сделало его главным «кадровиком» большевистской партии.
Яков Свердлов сыграл очень важную роль в Первой Русской революции 1905-1907 гг. Он возглавил Екатеринбургский Совет рабочих депутатов, вел агитацию в Екатеринбурге и Перми, был арестован. С 1906 по 1909 гг. Свердлов находился в тюрьмах Урала – в Пермской и Нижнетуринской. В 1910 году Свердлова выслали на три года в Нарымский край, откуда он через три месяца бежал в Петербург. Молодого и активного революционера заметил сам Владимир Ленин, после чего Свердлов был кооптирован в Русское бюро ЦК РСДРП.
Следующие шесть лет в жизни Свердлова – опять тюрьмы и ссылки. 5 мая 1911 г. Свердлов был вновь сослан в Нарымский край, однако в декабре из Нарыма бежал. Арестовали Свердлова в феврале 1913 года, после чего его вместе со Сталиным сослали уже в Туруханский край. В этот раз из ссылки Яков Свердлов вернулся только в марте 1917 года, после Февральской революции, и сразу же включился в революционную деятельность.
Сначала он был направлен на работу в привычный ему Екатеринбург, а затем лично встретился с Владимиром Лениным и был включен в состав ЦК партии. Свердлов возглавил Секретариат ЦК РСДРП и стал отвечать за организационные вопросы и претворение в жизнь поручений партийного руководства. Однако довольно быстро Яков Свердлов приобрел известность не только как кулуарный лидер и организатор, но и как превосходный оратор, часто выступавший от лица большевиков на многочисленных митингах. Именно Свердлов, кстати, дал начало знаменитой моде на черные кожаные тужурки, которую переняли партийные активисты и красногвардейские командиры. Именно за эту тужурку Свердлова и прозвали «Черным дьяволом большевиков».
Думаю, что во введении кожаной «формы» большую роль сыграл пример Свердлова. Сам он, во всяком случае, ходил в коже с ног до головы т.-е. от сапог до кожаной фуражки. От него, как от центральной организационной фигуры, эта одежда, как-то отвечавшая характеру того времени, широко распространилась,
— вспоминал затем Лев Троцкий в статье «Памяти Свердлова».
Период между мартом и октябрем 1917 года стал временем стремительного укрепления политического влияния Свердлова. Довольно быстро Свердлов из мало кому известного молодого революционера превратился в одну из ключевых фигур в большевистской партии, которая вполне могла соревноваться с Троцким, Каменевым, Зиновьевым, Сталиным и другими «тяжеловесами». Более того, Свердлов превосходил всех перечисленных большевистских лидеров по степени влияния на Владимира Ильича Ленина.
Именно Свердлов председательствовал на историческом заседании ЦК 10 октября 1917 года, на котором было принято решение о вооруженном захвате власти. Он же возглавил и Военно-Революционный центр, непосредственно отвечавший за подготовку и осуществление вооруженного восстания. Фактически Свердлов сосредоточил в своих руках колоссальную власть, получил возможность контролировать кадровые вопросы ЦК партии.
25 октября (7 ноября) 1917 года, во время Октябрьской революции, председателем ВЦИК был избран Лев Каменев, но уже 8 (21) ноября 1917 года по инициативе Ленина эту должность занял Яков Свердлов. Ленин считал, что Свердлов, несмотря на свою молодость, является наиболее подходящей на этот пост кандидатурой. Свердлов возглавил и комиссию по подготовке Конституции РСФСР.
В условиях строительства нового государства особое значение приобретало решение аграрного вопроса. Яков Свердлов был одним из инициаторов официального партийного курса на раскол российской деревни на «кулаков» и «бедняков». Он же выступил и инициатором политики расказачивания, жестокого подавления любых антисоветских выступлений казаков на Дону.
Естественно, что своими действиями Свердлов снискал ненависть со стороны значительной части крестьянства, не говоря уже о казаках. Именно с ним в наибольшей степени связывались все негативные для народа последствия революции. Свои счеты были к фанатичному Свердлову и у оппонентов большевиков по революционному лагерю – левых эсеров. Они считали Свердлова виновным в антикрестьянской политике Советов и во время знаменитого мятежа летом 1918 года планировали первым делом арестовать именно Свердлова.
Еще больше ненавидели Свердлова «белые», поскольку он был инициатором политики «Красного террора». В Белом движении даже была популярна точка зрения, что фактически страной управляет Яков Свердлов, а Ленин в большей степени является символической фигурой. В какой-то степени сторонники этой версии были близки к истине. В 1918 году Свердлов пользовался колоссальным влиянием, особенно на кадровую политику ЦК, на внутреннюю политику большевистской партии.
Считается, что Яков Свердлов лично санкционировал расстрел бывшего императора Николая Романова и членов его семьи в Екатеринбурге. Хотя до сих пор точно неизвестно, кто именно отдал распоряжение об уничтожении царской семьи, но Лев Троцкий вспоминал, что сделали это Ленин и Свердлов.
Когда в августе 1918 года произошло покушение на Ленина, Свердлов инициировал «Красный террор». Кстати, существует версия, что покушение на Ленина «заказал» сам Свердлов. Фанни Каплан была подругой его сестры, тоже революционеркой. Но когда покушение на вождя провалилось и Ленин отделался ранениями, Фанни Каплан была тут же расстреляна.
Приказ о расстреле Каплан отдал лично Свердлов, хотя, казалось бы, был замечательный шанс устроить показательный суд над женщиной, стрелявшей в вождя революции. Но Каплан поспешили расстрелять максимально быстро, а следующим решением Свердлова было начало «Красного террора» против представителей «эксплуататорских классов». В связи с тяжелым состоянием Владимира Ильича, Свердлов осуществлял фактическое управление советским государством и рассматривался как один из наиболее вероятных преемников вождя.
Казалось, что в жизни Якова Свердлова, в 33 года оказавшегося на самых верхних этажах власти огромной страны, все складывается максимально благополучно. Председатель ВЦИК отличался колоссальной энергичностью, большой трудоспособностью и инициативностью. Настоящая политическая машина! Он разъезжал по Советской России, встречался с рабочими и красноармейцами, укреплял вертикаль партийной иерархии. Кто знал, что трагический конец всесильного Якова так близок.
6 марта 1919 года Яков Свердлов выехал из Харькова, где он находился в командировке, в Москву. По официальной версии, именно по пути в столицу председатель ВЦИК и заболел «испанкой». Напомним, что эпидемия испанского гриппа в 1918-1919 гг. бушевала практически во всех странах мира. От нее в эти годы умерло, по разным оценкам, от 50 млн до 100 млн человек. Болезнь не разбирала молодых и старых, простых людей и сильных мира сего. Поэтому вполне вероятно, что «испанка» могла не пощадить и председателя ВЦИК Советской России.
9 марта 1919 года ВЦИК сообщил о тяжелой болезни своего председателя, а 16 марта 1919 года было официально сообщено о том, что Яков Свердлов скончался на 34-м году жизни. Спустя два дня после смерти, 18 марта 1919 года, Якова Свердлова похоронили у Кремлевской стены. Это был один из первых «кремлевских покойников» такого ранга.
Мы опустили в могилу пролетарского вождя, который больше всего сделал для организации рабочего класса, для его победы,
— подчеркнул в траурной речи при погребении Якова Свердлова Владимир Ильич Ленин.
И вождю революции было от чего переживать. Свердлов действительно был правой рукой Ленина, решал за него многочисленные организационные вопросы, а теперь вождь оставался один, окруженный соперничавшими между собой и весьма недружелюбно друг к другу настроенными большевистскими руководителями «первого эшелона».
От чего умер Свердлов, неизвестно до сих пор. Некоторые историки выдвигают странную версию, что Свердлова якобы до смерти избили рабочие в Орле, перед которыми решил выступить председатель ВЦИК. По другой версии, Свердлов был отравлен по личному указанию Владимира Ильича, опасавшегося усиления его политического влияния.
С другой стороны, если рассматривать версию об отравлении, то скорее к нему мог быть причастен не Ленин, а те большевистские лидеры, кто видел в Свердлове опасного противника в предстоящей борьбе за власть.
В любом случае, можно с уверенностью утверждать, что если бы тогда, 100 лет назад, на 34-м году не прервалась бы жизнь Якова Свердлова, история России могла бы сложиться иначе. Кто знает, к примеру, пришел ли бы к власти Сталин, поскольку Свердлов был поумнее Троцкого и вполне мог, останься в живых в 1919 году, не допустить усиления Сталина.
- Автор:
- Илья Полонский
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