В Луцке вывесили баннер с обвинениями Порошенко в преступлениях

Ты стал президентом на крови ребят 51 ОМБР. Чтобы скрыть свои преступления, твои генералы ее уничтожили. Волынь такого не прощает

Активисты из города Луцк перед приездом Петра Порошенко вывесили на многоэтажном доме баннер с обвинениями президента Украины в военных преступлениях, сообщают Волынские новости В настоящее время Порошенко объезжает регионы Украины в рамках предвыборного турне.– гласит надпись на огромном баннере, размером около 30 метров, размещенном на многоэтажном здании в центре Луцка.Плакат напоминает президенту, какой ценой он пришел к власти, обещая провести антитеррористическую операцию (АТО) в Донбассе «за несколько часов» и мир в стране, отмечает издание.Баннер провисел несколько часов, прежде чем был снят местными властями. На месте работает следственно-оперативная группа. Сообщается, что полиция задержала одного из подозреваемых.Кроме того, накануне в Луцке появились билборды с надписью. Предполагается, что их установили бывшие бойцы 51-ой отдельной механизированной бригады (ОМБР). В ночь на четверг слово «порох» на билбордах было закрашено.Между тем стало известно, что Порошенко изменил маршрут поездки на четверг: вместо Луцка он отправился в Донбасс на встречу с подразделениями ВСУ.Напомним, 51-я бригада одной из первых была направлена в рамках АТО, где понесла большие потери. Позже соединение было расформировано.