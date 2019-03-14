В Луцке вывесили баннер с обвинениями Порошенко в преступлениях
Активисты из города Луцк перед приездом Петра Порошенко вывесили на многоэтажном доме баннер с обвинениями президента Украины в военных преступлениях, сообщают Волынские новости.
В настоящее время Порошенко объезжает регионы Украины в рамках предвыборного турне.
– гласит надпись на огромном баннере, размером около 30 метров, размещенном на многоэтажном здании в центре Луцка.
Плакат напоминает президенту, какой ценой он пришел к власти, обещая провести антитеррористическую операцию (АТО) в Донбассе «за несколько часов» и мир в стране, отмечает издание.
Баннер провисел несколько часов, прежде чем был снят местными властями. На месте работает следственно-оперативная группа. Сообщается, что полиция задержала одного из подозреваемых.
Кроме того, накануне в Луцке появились билборды с надписью «Встреть весну без пороха. Дай шанс своей стране». Предполагается, что их установили бывшие бойцы 51-ой отдельной механизированной бригады (ОМБР). В ночь на четверг слово «порох» на билбордах было закрашено.
Между тем стало известно, что Порошенко изменил маршрут поездки на четверг: вместо Луцка он отправился в Донбасс на встречу с подразделениями ВСУ.
Напомним, 51-я бригада одной из первых была направлена в рамках АТО, где понесла большие потери. Позже соединение было расформировано.
В настоящее время Порошенко объезжает регионы Украины в рамках предвыборного турне.
Ты стал президентом на крови ребят 51 ОМБР. Чтобы скрыть свои преступления, твои генералы ее уничтожили. Волынь такого не прощает
– гласит надпись на огромном баннере, размером около 30 метров, размещенном на многоэтажном здании в центре Луцка.
Плакат напоминает президенту, какой ценой он пришел к власти, обещая провести антитеррористическую операцию (АТО) в Донбассе «за несколько часов» и мир в стране, отмечает издание.
Баннер провисел несколько часов, прежде чем был снят местными властями. На месте работает следственно-оперативная группа. Сообщается, что полиция задержала одного из подозреваемых.
Кроме того, накануне в Луцке появились билборды с надписью «Встреть весну без пороха. Дай шанс своей стране». Предполагается, что их установили бывшие бойцы 51-ой отдельной механизированной бригады (ОМБР). В ночь на четверг слово «порох» на билбордах было закрашено.
Между тем стало известно, что Порошенко изменил маршрут поездки на четверг: вместо Луцка он отправился в Донбасс на встречу с подразделениями ВСУ.
Напомним, 51-я бригада одной из первых была направлена в рамках АТО, где понесла большие потери. Позже соединение было расформировано.
- Использованы фотографии:
- https://www.volynnews.com
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