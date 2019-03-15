Позитивная сторона Зимней универсиады в Красноярске

Новый терминал красноярского аэропорта, фото: artstyle.su

Новый терминал красноярского аэропорта, фото: artstyle.su

Новый хирургический корпус Больницы скорой медицинской помощи

Новый хирургический корпус Больницы скорой медицинской помощи

Новый хирургический корпус Больницы скорой медицинской помощи

Комплекс общежитий «Перья» для студентов Сибирского федерального университета

Медицинский центр на территории Сибирского федерального университета

Медицинский центр на территории Сибирского федерального университета

Николаевский проспект в Красноярске, фото Артема Ленца, ngs24.ru

Стадион «Платинум-Арена»

Кластер «Сопка»

Горнолыжные трассы парка спорта и отдыха «Бобровый лог»

Со 2 по 12 марта Красноярск принимал Зимнюю универсиаду 2019 года – всемирные студенческо-молодежные спортивные соревнования. Стоит отметить, что до этого момента зимние универсиады не проводились не только в России, но и в Советском Союзе. Данное мероприятие стало первым. В целом можно констатировать, что универсиада прошла на достаточно высоком уровне в плане организации и проведения спортивных соревнований.В то же время в социальных сетях основной акцент попытались сместить на проблемы благоустройства в Красноярске и странные решения, которые воплощались в жизнь местными чиновниками и работниками сферы жилищно-коммунального хозяйства. Да, «посадка» ранее срубленных ёлок в подготовленные для этого ржавые обрезки труб – это неудачный пример ландшафтного благоустройства. Но в то же время это даже не третьестепенное событие на фоне прошедшей Универсиады. Равно как и использование баннеров для скрытия ветхих строений. Точно такие же баннеры и заборы использовались и во время состоявшегося летом Чемпионата мира по футболу, точно так же на ЧМ-2018 были свои косяки с благоустройством – лысые газоны, уплывающие только что вымощенные брусчаткой набережные, однако это все мелочи в рамках проведенного мундиаля, который по достоинству оценили как руководители международных футбольных федераций и футболисты стран участниц, так и миллионы болельщиков со всего мира, посетившие этим летом российские города.На современном этапе развития проведение крупных спортивных международных мероприятий – это не просто парадная витрина и грамотный пиар, направленный на популяризацию России в мире, но и инфраструктурные проекты, современные «всесоюзные стройки». Каждое такое событие – это драйвер для развития городской инфраструктуры, что напрямую улучшает жизнь людей, которые этой инфраструктурой будут пользоваться, она остается на месте, а не уезжает вслед за спортсменами, которые возвращаются после стартов в свои страны. В этом плане Красноярску действительно повезло принимать зимнюю Универсиаду.Не рассматривая спортивную составляющую и не оценивая потуги красноярских чиновников, направленные на придание городу лоска в глазах приезжих, можно констатировать, что главным позитивным моментом проведенной в Красноярске Зимней универсиады 2019 года является развитие городской инфраструктуры, которой многие годы будут пользоваться как жители российского города-миллионника, так и многочисленные гости Красноярска и Красноярского края. При этом речь идет не только о различных современных спортивных объектах, но и о классической городской инфраструктуре, в том числа транспортной. Для города с миллионным населением наследие Универсиады – это 34 объекта, среди них есть как абсолютно новые, так и капитально реконструированные. 35-м объектом можно назвать сам город, который благодаря играм изменился в лучшую сторону. Итоговый бюджет универсиады оценивается в 67,8 миллиарда рублей, из которых 24,5 миллиарда рублей были выделены из бюджета Красноярского края и 43,3 миллиарда рублей – из федерального бюджета.Удивительно, но в число объектов, построенных к Универсиаде, не включили новый терминал аэропорта Красноярска, который и принимает большинство гостей, посещающих город. Стоит отметить, что сегодня это самый большой аэропорт, расположенный за Уралом. В основу оформления данного объекта вошла тема Енисейской Сибири, которая является сквозной для архитектуры здания. Современный, комфортабельный, просторный и очень красивый терминал является одним из лучших в России на данный момент времени, он принимает пассажиров с 2018 года. Площадь терминала составляет 58 тысяч квадратных метров, в нем имеется 4 эскалатора, 6 телетрапов, 21 лифт, реализована автоматическая сортировка багажа и множество других современных решений. Хороший дизайн дополняет то, что здание аэровокзала было построено по принципу «второго света», что делает помещение очень просторным. Нет проблем и с освещением, здание очень светлое в его фасаде использовано 4 тысяч тонн металлоконструкций и 14 тысяч квадратных метров стекла. Одной из фишек нового здания аэровокзала стал макет сибирского спутника, который установлен под потолком, модель выполнена в масштабе 1 к 1. Обновленный аэропорт Красноярска теперь в состоянии принимать до трех миллионов пассажиров в год.Также наследием Универсиады является модернизация объектов здравоохранения города. В городе завершается постройка нового корпуса краевой больницы, который строился не для проведения самих спортивных соревнований, а благодаря им. Операции в новом корпусе краевой больницы начнут проводить уже весной 2019 года. Корпус рассчитан на 17 операционных залов, оснащенных по последнему слову медицинской науки, в залах даже будет уделено внимание организации потоков стерильного воздуха, что должно способствовать повышению безопасности проводимых операций, особенно серьезных. Еще одним новшеством операционных являются специальные шкафы, расположенные в стенах, через них будут подаваться инструменты, это позволит не заносить внутрь стерильного помещения микробы при входе в них персонала. Всего новый корпус рассчитан на 54 реанимационных койки и 375 стационарных коек. При этом до постройки объекта, в городе были серьезные проблемы именно с реанимационными койками. В новом корпусе краевой больницы в Красноярске все будет максимально продумано, вплоть до мелочей. К примеру, грязное белье будет отправляться в прачечную по специально организованной системе труб, никакой переноски в мешках больше не будет. Все палаты вместо 8-местных были выполнены на 1-2-3 человека. При этом в детском отделении получат возможность ночевать и родственники маленьких пациентов.Также к универсиаде был серьезно реконструирован четырехэтажный хирургический корпус для Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) имени Карповича. Реконструкция коснулась приемо-диагностического отделения. В здании появилось 24 палаты интенсивной терапии и 15 современных операционных. Обновленное здание открывает новые возможности по оказанию населению Красноярска и края квалифицированной медицинской помощи, что особенно важно, в экстренных случаях. БСМП принимает людей семь дней в неделю в круглосуточном режиме. Ввод четырехэтажного хирургического корпуса позволит почти в два раза увеличить число проводимых в год операций – с 12,5 тысяч до 20 тысяч. Одновременно с этим время ожидания плановых операций для пациентов должно сократиться с 40 до 15 дней.Заказчиком некоторых объектов для Зимней универсиады выступал Сибирский Федеральный Университет (СФУ), который первым в стране получил статус федерального. Одновременно он является крупнейшим высшим учебным заведением, расположенным в восточной части России, в университете обучается около 40 тысяч студентов. В наследие СФУ остается обновленный кампус, который использовался в качестве Деревни Универсиады, в нем проживали 3 тысячи спортсменов и гостей из 58 различных государств. Всего было построено 5 новых объектов: три новых 17-этажных общежития, многофункциональный спортивный комплекс, современный медицинский центр, рассчитанный на 400 посещений в смену, открытый стадион, а также корпус физико-математической школы. Также непосредственно к Универсиаде во всех общежитиях квартирного типа, в которых проживали студенты и волонтеры, был закончен ремонт, были закуплены новые стиральные машины, холодильники, кровати, кухонные гарнитуры и различная мебель. С вводом в эксплуатацию новых общежитий, которые были построены к Универсиаде-2019, жилой фонд общежитий вуза составил 12,5 тысяч мест. Отдельный плюс заключается в передаче современного медицинского центра, который будет обслуживать университет. Студентам и педагогическому персоналу для получения некоторых медицинских услуг теперь не нужно будет отправляться в город.Специально к Универсиаде был построен новый транспортный объект, получивший название Николаевский проспект. Это шестиполосная магистраль общей длиной около трех километров, которая напрямую соединила между собой четвертый мост через Енисей (в 2018 году мост получил название «Николаевский») с улицей Копылова. Строительство моста было закончено раньше – еще в 2015 году, он соединил между собой Октябрьский и Свердловский районы Красноярска. Новая автомобильная дорога позволяет использовать потенциал построенного ранее моста на 100 процентов. На ней было построено четыре путепровода, 6 полос и столько же пешеходных переходов – пять подземных и один надземный. По подсчетам специалистов пропускная способность новой городской магистрали более шести тысяч автомобилей в час. Ввод в строй этого транспортного объекта поможет разгрузить центр Красноярска от автомобилей примерно на 20-25 процентов.При этом основным наследием Универсиады остаются многочисленные спортивные объекты, которые не будут простаивать в миллионом городе. Красноярск, который показал иностранным гостям другую Сибирь и в будущем сможет принимать соревнования международного уровня, выступать базой для подготовки российских профессиональных спортсменов, а местные дети, занимающиеся в различных спортивных секциях, получат прекрасную спортивную инфраструктуру.Специально к Зимней универсиаде в Красноярске были построены: 7-тысячный стадион «Платинум-Арена» для проведения хоккейных матчей и выступлений фигуристов, здесь же прошли церемония открытия и закрытия игр (планируется, что стадион будет использоваться ХК «Сокол» (ВХЛ), ХК «Красноярские Рыси» и женским ХК «Бирюса»); Ледовый дворец «Кристалл арена» на 3,5 тысячи зрителей, расположен в центре города, обладает прекрасной транспортной доступностью; кластер «Сопка» предназначен для проведения соревнований по сноуборду и фристайлу; кластер «Радуга» предназначен для проведения различных лыжных соревнований и спортивного ориентирования, наряду с кластером «Сопка» входит в спортивно-тренировочный комплекс «Академия зимних видов спорта»; Всесезонный парк спорта и отдыха Фанпарк «Бобровый лог», располагающий 14 горнолыжными трассами, пропускная способность 2500 человек; крытый стадион «Енисей» для соревнований по хоккею с мячом с трибунами на 5 тысяч зрителей.Специально к Зимней универсиаде в Красноярске были реконструированы: «Арена-Север» на три тысячи зрителей для проведения хоккейных матчей – многофункциональный спортивно-зрелищный комплекс; Ледовый дворец «Рассвет», построенный в 2013 году, рассчитан на 300 мест, используется как современная тренировочная площадка; крытый каток «Первомайский», открыт в 2011 году, трибуны на 200 мест; многофункциональный комплекс «Академия биатлона»; Дворец спорта имени Ярыгина, построенный в 1981 году, во время Универсиады принимал соревнования по керлингу.Выше перечислены далеко не все объекты, которые достались Красноярску в наследство от прошедшей в городе универсиады. Значение данного наследия подчеркнул и Эрик Сейнтронд, занимающий пост генерального секретаря – исполнительного директора Международной федерации университетского спорта (FISU). По его словам, это фантастическое наследие. Перемены, которые произошли в городе, идут на пользу не только спортсменам, но и самому местному населению.Можно лишь подписаться под этими словами.