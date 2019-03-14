В Ставропольском крае нейтрализованы боевики, готовившие теракты

При попытке правоохранителей остановить подозрительный автомобиль близ хутора Балки (Шпаковский район), находившиеся в нем лица открыли огонь из автомата, применили гранату и попытались скрыться

Двое боевиков террористической организации ИГИЛ (ИГ, запрещена в РФ) были ликвидированы в Ставропольском крае при оказании сопротивления, сообщается на сайте Национального антитеррористического комитета (НАК).Согласно сообщению, информация о возможном перемещении вооруженных боевиков на автомобиле по территории Ставропольского края была получена сотрудниками ФСБ в ночь на 14 марта.– говорится в релизе.Ответным огнем оба бандита были уничтожены. Их личности уже установлены. На месте происшествия сотрудниками силовых ведомств обнаружено оружие , боеприпасы и граната. Потерь среди правоохранителей и пострадавших среди гражданского населения нет.По данным НАК, оба боевика являлись уроженцами Волгоградской области. Они прибыли на Ставрополье для совершения преступлений террористической направленности.Установлено, что уничтоженные боевики являлись сторонниками террористической организации ИГИЛ.В настоящее время Федеральная служба безопасности осуществляет необходимые оперативные и следственные мероприятия, направленные на установление возможных сообщников бандитов.