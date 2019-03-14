По железной дороге Латакия-Дамаск впервые за 8 лет пошли поезда

Из Сирии приходит информация о по-настоящему значимом событии не только для самой САР как таковой, но и для всего Ближнего Востока. Местные источники сообщают, что впервые за восемь лет (с начала террористических атак на Сирийскую Арабскую Республику) запущено железнодорожное сообщение Латакия-Хомс-Дамаск.Сирийские железнодорожники при активной помощи бригад из других стран и, по некоторым данным, при охране работ со стороны российской военной полиции, восстановили железную дорогу, которая не действовала все годы войны.Основное финансирование на восстановление железной дороги из Латакии в Дамаск выделялось из сирийского государственного бюджета.Железная дорога, как отмечают в сирийском правительстве, соединяет порты Средиземного моря со столицей, а это позволит направить грузы для восстановления пострадавших в ходе боёв населённых пунктов сразу в нескольких провинциях. Также речь идёт о переброске из порта продовольствия. Первые вагоны с зерном уже пришли в Дамаск, и их содержимое позволит загрузить несколько хлебозаводов региона.Теперь сирийские железнодорожники намерены завершить восстановительные работы на железной дороге от Латакии до Алеппо. Однако на этом направлении имеются существенные сложности. Дорогу перекрывают боевики, которые обосновались в провинции Идлиб.