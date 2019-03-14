США "усилят" украинский флот ещё двумя списанными катерами
В свете инцидента в Керченском проливе Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину и для противостояния России в акватории Азовского и Черного морей продолжат оказывать Киеву военную помощь. При этом главной будет поставка еще двух списанных патрульных катеров. Об этом заявил Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти, сообщает ТАСС.
Выступая перед американским Конгрессом он подтвердил, что Пентагон планирует в будущем поставить на Украину снайперское оружие, боеприпасы и морские системы. Также по его словам США продолжат укреплять Военно-морские силы Украины, поставляя им различное оборудование, но главной поставкой будет передача еще двух списанных патрульных катеров класса Island, чтобы пополнить состав флота и противостоять российским кораблям. При этом Скапаротти не уточнил, когда именно США передадут Украине катера. Кроме того США увеличат финансирование некоторых программ помощи Киеву.
Соединенные Штаты ранее уже передали Украине два списанных патрульных катера класса Island. Торжественное подписание соглашения, на котором присутствовал президент Украины Петр Порошенко, прошло в Балтиморе в конце сентября прошлого года. Катера до сих пор находятся в США, на Украине заявляют, что введут их в состав ВМСУ осенью этого года. При этом перед передачей с катеров сняли все вооружение. Киев оплачивает модернизацию и ремонт катеров, их транспортировку в Одессу и обучение персонала.
В ВМСУ заявили, что после прибытия в Одессу на катера поставят вооружение и переправят в Азовское море для "противостояния российской агрессии".
Выступая перед американским Конгрессом он подтвердил, что Пентагон планирует в будущем поставить на Украину снайперское оружие, боеприпасы и морские системы. Также по его словам США продолжат укреплять Военно-морские силы Украины, поставляя им различное оборудование, но главной поставкой будет передача еще двух списанных патрульных катеров класса Island, чтобы пополнить состав флота и противостоять российским кораблям. При этом Скапаротти не уточнил, когда именно США передадут Украине катера. Кроме того США увеличат финансирование некоторых программ помощи Киеву.
Соединенные Штаты ранее уже передали Украине два списанных патрульных катера класса Island. Торжественное подписание соглашения, на котором присутствовал президент Украины Петр Порошенко, прошло в Балтиморе в конце сентября прошлого года. Катера до сих пор находятся в США, на Украине заявляют, что введут их в состав ВМСУ осенью этого года. При этом перед передачей с катеров сняли все вооружение. Киев оплачивает модернизацию и ремонт катеров, их транспортировку в Одессу и обучение персонала.
В ВМСУ заявили, что после прибытия в Одессу на катера поставят вооружение и переправят в Азовское море для "противостояния российской агрессии".
- Использованы фотографии:
- U.S.Navy
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