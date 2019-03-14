В НАТО заявили, что не имеют конкретной позиции по «Северному потоку 2»

Альянс не имеет позиции по "Северному потоку-2". Как я уже сказал ранее, союзники придерживаются разных взглядов по этому вопросу

Если эти правила будут касаться только части «Северного потока-2», то их воздействие на экономику всего проекта будет ограниченным