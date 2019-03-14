Базу системы ПРО США в Польше введут в эксплуатацию к концу 2020 года

Есть шанс, что до конца следующего года эта база будет закончена и будет готова к действиям

Строительство базы американской системы противоракетной обороны (ПРО) в Польше должно быть окончено к концу 2020 года. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на пресс-конференции в Варшаве.Министр пояснил, что строящаяся в Редзиково, в 150 км от Гданьска база американской системы ПРО в Европе должна быть введена в эксплуатацию к концу 2020 года. Станция будет включать в себя компоненты системы радиолокационного отслеживания ракет, а также противоракетное вооружение, добавил он.- заявил Чапутович.Ранее сообщалось, что ввод в строй батарей противоракет SM-3 в Польше перенесен с 2018-го на 2020 год по причине неудовлетворительных темпов строительства, связанных с "нехваткой ресурсов и рабочих рук". Строительство осуществляет польский подрядчик.Соглашение между Польшей и США о размещении на территории страны системы американской ПРО было подписано в 2008 году и вступило в силу в 2011. Изначально планировалось оснастить базу ракетами большой дальности, управляемыми радаром в Чехии. Потом планы были пересмотрены, и Польша получит только ракеты средней дальности SM-3.Первый объект американской системы ПРО в Восточной Европе заработал на бывшей военно-воздушной базе Девеселу на юге Румынии. Позднее аналогичный объект был заложен на территории Польши в Редзиково.Президент РФ Владимир Путин предупредил, что Россия будет вынуждена реагировать на введение в строй системы ПРО США в Европе. Поскольку в установках ПРО могут быть размещены ударные комплексы, Россия предпримет ответные действия для их нейтрализации.