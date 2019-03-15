AMPV, M2A4 и Stryker-A1. Строить или модернизировать?



Бронетранспортер M113. Фото US Army



Семейство машин AMPV для замены M113. Рисунок BAE Systems / baesystems.com



Боевая машина пехоты M2 Bradley одной из серийных модификаций. Фото US Army



Предлагаемый облик БМП M2A4. Фото BAE Systems / baesystems.com



Опытный образец M2A4 Bradley на выставке. Фото BAE Systems / baesystems.com



Серийный бронетранспортер M1126 Stryker. Фото US Army



БТР Stryker-1A на выставке. Фото Armyrecognition.com



Перспективный зенитный комплекс Stryker-1A M-SHORAD. Рисунок Leonardo DRS / leonardodrs.com

По материалам сайтов:

https://army.mil/

http://globalsecurity.org/

https://defenseindustrydaily.com/

https://armyrecognition.com/

https://janes.com/

https://breakingdefense.com/

http://thedrive.com/

Вооруженные силы США имеют крупный парк разнообразной бронетехники, предназначенной для перевозки и огневой поддержки пехоты. На вооружении состоят гусеничные и колесные машины разных типов – в первую очередь, сравнительно старые. Для продления ресурса и поддержания их характеристик на требуемом уровне необходимо регулярное проведение ремонтов и модернизаций. Также в некоторых случаях имеет смысл полная замена устаревших образцов новой техникой.В последние годы командование совместно с промышленностью занимаются реализацией нескольких проектов обновления парка бронетехники. Один из них предусматривает будущую замену устаревших бронемашин. Прочие пока предлагают лишь модернизацию имеющейся техники. Параллельно продолжается закупка новых образцов ряда классов. Рассмотрим основные планы армии США в отношении наиболее распространенных защищенных транспортных средств пехоты.Гусеничный бронетранспортер M113, несмотря на все последние модернизации, давно морально устарел и более не может отвечать современным требованиям. В связи с этим достаточно давно была запущена программа AMPV (Armored Multi-Purpose Vehicle – «Бронированная многоцелевая машина»), целью которой являлось создание нового гусеничного бронетранспортера. К 2014 году из программы выбыл ряд предложенных проектов от разных организаций, что предопределило ее результаты.Победителем конкурса стал проект RHB (Reconfigurable Height Bradley – «Брэдли изменяемой высоты») от компании BAE Systems. Она предложила строить новый БТР на базе серийной БМП M2 Bradley. Проект бронетранспортера предусматривает удаление штатной башни, перестройку внутренних объемов корпуса, а также доработку внешних агрегатов. Увеличенное десантное отделение предлагалось использовать для перевозки людей или для размещения специального оборудования.В конце 2014 года компания BAE Systems получила контракт на проведение 52-месячного этапа конструкторских работ. В рамках этого контракта следовало завершить разработку проекта, а затем построить и испытать 29 машин RHB в пяти вариантах с разным оснащением. По итогам этого этапа должен появиться заказ почти на 300 серийных бронемашин. Ожидается, что такой контракт заключат не позднее 2019-2020 годов.После 2020-го компания BAE Systems должна будет наладить полномасштабное серийное производство RHB. Новая техника будет перестраиваться из БМП M2 и БРМ M3, снимаемых с хранения или выводимых из строевых частей. Производство будет продолжаться 10 лет, и за это время армия хочет получить 2897 машин всех модификаций – бронетранспортеры, командно-штабные, санитарные и эвакуационные машины, а также 120-мм самоходные минометы. Во всех случаях речь идет о замене устаревших образцов на платформе M113.В настоящее время компания-подрядчик продолжает опытно-конструкторские работы по теме AMPV / RHB. Эта стадия программы должна завершиться в ближайшее время с получением желаемых результатов. Таким образом, полный отказ от M113 уже может считаться делом обозримого будущего.Существенная доля в парке бронетехники США приходится на гусеничные боевые машины пехоты M2 Bradley и их модификации различного назначения. Пока командование не планирует отказываться от такой техники, но в существующем виде она уже не устраивает военных. Так, сразу после завершения активных боевых действий в Ираке появилось намерение провести модернизацию техники. В дальнейшем «Брэдли» несколько раз обновлялись, в том числе с образованием новых модификаций. Сейчас реализуется очередной проект такого рода.В июне прошлого года компания BAE Systems получила контракт стоимостью 347 млн долларов на глубокую модернизацию 473 машин семейства Bradley. В рамках этого заказа обновление пройдут несколько сотен БМП типа M2A2 и M2A3, а также машины огневой поддержки M7A3. Обновленная техника получает литеры «A4».В ходе предыдущих модернизаций, выполненных после иракской войны, БМП M2 получили дополнительное бронирование и новые радиоэлектронные устройства. Рост части характеристик привел к увеличению массы, а вместе с тем к повышению нагрузки на двигатель и шасси, что негативно сказалось на подвижности. Новый проект M2A4 предусматривает доработку систем и агрегатов, «пострадавших» при предыдущих модернизациях.БМП M2A4 и машина огневой поддержки M7A4 получают более мощный двигатель и соответствующую трансмиссию. Рост массы компенсируется установкой усиленных торсионов. Гусеница имеет меньшую массу при той же прочности и площади контакта. Применяется обновленная электросистема с современными приборами управления. С ее помощью обеспечивается более эффективное распределение энергии между бортовыми системами. Комплекс бортовой электроники предлагается обновлять с использованием современных компонентов.Работы по серийной модернизации бронетехники строевых частей стартовали в прошлом году. Вероятно, к настоящему времени компания-подрядчик успела перестроить и улучшить некоторое количество машин M2 и M7. Пока командование планирует обновить менее 500 бронемашин – меньшую часть располагаемого парка. Вполне возможно, что после получения заказанной техники по текущему контракту Пентагон разместит новый заказ на M2A4 и M7A4. Впрочем, нельзя исключать возможность создания нового проекта модернизации, по которому будут обновлять технику в отдаленном будущем.Семейство колесных боевых бронированных машин Stryker продолжает службу, но эксплуатация такой техники в исходной конфигурации уже не считается возможной. С 2011 года ведется массовая модернизация бронемашин по программам ECP (Engineering Change Proposal – «План технических изменений») и DVH (Double V-Hull – «Двойной V-образный корпус»). Также в прошлом году запустили процесс дооснащения техники новыми приборами. Итогом текущих модернизаций являются машины под названием Stryker-A1.Актуальные проекты модернизации «Страйкеров» предусматривают доработку бронекорпуса с установкой новых элементов, повышающих общий уровень защиты. Также устанавливается новый двигатель мощностью 450 л.с. вместо базового 350-сильного, а вместе с ним используется улучшенная трансмиссия. Применяется более мощный электрогенератор, способный обеспечивать работу всех современных и перспективных бортовых систем. Подвеска колесного шасси усиливается с запасом, что позволяет довести боевую массу до 25-27 т.Состав оборудования и вооружения модернизированных Stryker-A1 определяются в соответствии с ролью конкретной машины. При этом внедряются новые приборы связи и управления. В некоторых случаях речь идет и о перевооружении. Так, «Страйкеры» в конфигурации бронетранспортера могут быть оснащены 30-мм автоматической пушкой и пусковой установкой под противотанковые ракеты Javelin.В прошлом году стартовал новый проект, предусматривающий создание очередной машины семейства Stryker. На базе универсального шасси в его современной конфигурации предлагается строить зенитный комплекс M-SHORAD (Maneuver-Short-Range Air Defense – «Маневренная ПВО малой дальности»). Такая техника в будущем должна будет дополнить комплексы AN/TWQ-1 Avenger и усилить противовоздушную оборону войск в ближней зоне.Летом 2018 года было объявлено, что в рамках программы M-SHORAD шасси Stryker-A1 незначительно доработают и оснастят боевым модулем RIwP (Reconfigurable Integrated-weapons Platform – «Изменяемая платформа с интегрированным вооружением») от итальянской компании Leonardo DRS. Изделие RIwP может оснащаться автоматическими пушками и пулеметами, а также нести управляемые ракеты разных типов. Армия планирует получить 144 зенитные самоходки в разной комплектации, причем поставки будут завершены уже в 2022 году.В сухопутных войсках США имеется несколько десятков тысяч защищенных транспортных средств для пехоты, и значительную часть этого парка составляют бронемашины типов M113, M2 и Stryker. По своей численности они уступают современным MRAP-броневикам, но при этом имеют большое значение и должны оставаться в строю. При этом командование учитывает актуальные проблемы, в результате чего обновляет парк техники, реализуя оптимальные решения.Старые и заслуженные бронетранспортеры M113 уже давно не соответствуют современным требованиям, из-за чего принято решение об их замене новым образцом. В скором будущем такая машина типа AMPV / RHB поступит в полномасштабное серийное производство, что запустит процесс окончательного отказа от устаревших бронетранспортеров.Более новые БМП M2 Bradley и техника на их базе не лишена проблем, но ее желают сохранить в строю за счет очередной модернизации. Любопытно, что на этот раз проект обновления M2A4 предусматривает перестройку силовой установки и ходовой части, но почти не затрагивает защиту и вооружение. То же относится и к машине огневой поддержки M7A4.Машины семейства Stryker являются самыми новыми из рассмотренных, но и в их случае приходится организовывать модернизацию. С самого начала эксплуатации такая техника сталкивалась с серьезными проблемами, и для исправления выявленных недостатков приходилось организовывать различные программы по ремонту и обновлению машин. Очередной проект такого рода, ECP / DVH, был завершен в недавнем прошлом. Пока новые модернизации не планируются, но семейство «Страйкер» пополнится очередным образцом на доработанном шасси.Как видим, Пентагон намерен отказываться только от безнадежно устаревшей бронетехники, которую уже принципиально нельзя привести в соответствие со всеми актуальными требованиями. В прочих случаях применяются ремонт и модернизация, обеспечивающие рост характеристик и внедрение новых возможностей. Такой подход, в целом, оправдывает себя. Он позволяет обойтись без излишних трат на строительство полностью новой техники, но при этом привести материальную часть в желаемый вид.Стоит отметить, что похожие подходы используются и в иных сферах. Так, многоцелевые автомобили армии планомерно заменяют современными броневиками, а в прошлом широкое распространение получили MRAP. При этом в области танков реализуются только проекты модернизации, тогда как разработка новых образцов пока считается нецелесообразной и потому давно ушла на второй план.Американское военное ведомство считает такие принципы обновления парка армейской техники оптимальными и с их помощью строит планы на будущее. Это означает, что в средней и дальней перспективе парк бронемашин армии США заметным образом изменится, но значительную его долю по-прежнему будут составлять хорошо знакомые образцы – пусть даже и прошедшие глубокую модернизацию.