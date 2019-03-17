Размывание границ. Какие боевые машины выбирают страны ATP?

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Многие армии всё больше внимания обращают на механизацию. Они не только получают больше бронированных машин в количественном выражении, типы и категории закупаемых машин все чаще отражают более широкие мировые тенденции. Несколько самых крупных программ закупки боевых машин реализуются в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Первое место в них занимают боевые машины пехоты, которые поставляются как из стран региона, так и из-за его пределов. Австралия, Южная, Корея, Сингапур, Япония, Малайзия, Индонезия, Тайвань и Китай, каждая из них реализует крупные проекты по боевым машинам пехоты. Рассмотрим некоторые из них.Боевые бронированные машины обеспечивают мобильность и защиту войск. Для пехоты они принимают форму либо боевой машины пехоты, либо бронетранспортера. Эти две категории в основном отличаются установленным на борту вооружением. БТР предназначены по большей части для транспортировки под защитой брони пехоты (как правило, десантная группа или отделение из 8-12 солдат) от одной точки поля боя до другой пока не возникнет необходимость в ее спешивании. БТРы не предназначены для прямого столкновения с противником, и поскольку это не является их основной задачей, они традиционно оснащались пулеметом (в лучшем случае крупнокалиберным). В прошлом это, как правило, принимало вид открытой установки вооружения со стрелком, защищенным в некоторых случаях щитком или бронированной башенкой. Установка же обитаемой башни могла бы занять часть внутреннего объема и уменьшить пассажировместимость.С другой стороны, БМП создана для борьбы с вражескими целями, включая другие бронемашины, а также некоторые модели основных боевых танков. Как следствие, машины этого типа имеют автоматическую пушку большего чем у пулемета калибра, и продвинутую систему управления огнем, что позволяет с высокой точностью вести огонь по целям на больших дистанциях и даже в движении. С самого начала в БМП планировалось размещать меньшее число пехотинцев, поскольку они и машина должны были работать в тесной связке. Поэтому десантное отделение на шесть человек считалось (и считается) вполне обычным решением. Для того чтобы иметь возможность воевать в едином боевом порядке с основными боевыми танками, БМП получили более высокий уровень баллистической защиты по сравнению с бронетранспортерами.Внедрение дистанционно управляемых модулей вооружения или необитаемых башен позволило устанавливать более крупное вооружение без уменьшения доступного внутреннего объема. Они также идеально подходят для модернизации существующих машин, что показала установка на бронемашины Stryker американской армии модуля вооружения Medium Calibre Remote Weapons Station с 30-мм автоматической пушкой Bushmaster Orbital ATK. Как результат, по физическим параметрам БТР и БМП могут быть очень похожи. Кроме того, прогресс в сфере систем подвески и приводов позволил значительно повысить внедорожные характеристики и грузоподъемность колесных боевых машин. Как следствие, в последние годы заметно увеличилось число боевых машин на колесном шасси.Сингапур в результате тесного сотрудничества между министерством обороны и компанией Singapore Technologies Engineering хорошо продвинулся в развертывании боевой бронированной машины следующего поколения NGAFV (Next Generation Armoured Fighting Vehicle) разработки ST Kinetics. Представитель министерства обороны подтвердил, что «в соответствии с контрактом на начальное производство, выпущенным в марте 2017 года, первые машины будут поставлены в 2019 году. Испытания же опытного образца начались в 2016 году». На машине NGAFV установлена необитаемая башня, вооруженная 30-мм автоматической пушкой и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом. Как результат, в корпусе размещаются восемь пехотинцев плюс экипаж три человека (командир, оператор-наводчик и водитель). На машине установлены тепловизионные прицелы и несколько видеокамер, объединенные в единую сеть с тем, чтобы все сидящие внутри максимально полно могли владеть обстановкой. Установлен комплект модульного бронирования, что позволило упростить модернизацию комплекса защиты. Новая БМП дополнит существующий парк гусеничных машин Bionix местной разработки и производства, которые были развернуты в трех вариантах: двухместная башня с 25-мм или 30-мм пушкой и десантом семь человек; 40-мм автоматический гранатомет с 12,7-мм пулеметом; одноместная башня с десантом 9 человек. Стоит отметить, что шасси NGAFV предлагается компанией SAIC американкой армии для ее платформы Mobile Protected Firepower (MPF), оснащенной башней 3105 от CMI Defence Cockerill.Оборонная промышленность Южной Кореи несомненно накопила уже достаточный опыт в разработке и производстве военной техники. Ее новейшие боевые бронемашины с технической точки зрения не уступают любой сопоставимой машине в мире. Даже БМП K200/KIFV, усовершенствованный местный вариант американского бронетранспортера M113, предлагается с повышенной огневой мощью. Этот вариант появился в результате сотрудничества корейской Doosan и бельгийской CMI Defence, которая поставила свой модуль вооружения CPWS (Cockerill Protected Weapon Station), способный принять вооружение вплоть до 30-мм автоматической пушки.Впрочем, более всего впечатляет разработка и развертывание БМП следующего поколения К21 Next Generation (в настоящее время имеет глубоко модернизированный вариант AS21 Redback). Она отражает видение корейской армии того, какой должна быть современная БМП в сравнении с технической сложностью основных боевых танков (ОБТ). 40-мм автоматическая пушка интегрирована с системой управления огнем, в состав которой входит панорамный прицел командира с поисково-ударным режимом. Пушка может вести огонь не только по наземным целям, но также по вертолетам и беспилотникам. Ее универсальный снаряд снаряжен многорежимным взрывателем: дистанционный, воздушного подрыва, бронебойный и осколочный. Даже со своей двухместной башней она может вместить до 9 человек десанта. Машина модернизируется за счет установки пусковых направляющих ПТУР, которые могут атаковать цели сверху. Армия также развертывает колесную БТР К808 в конфигурации 8x8. Она заменит модель К200 и обеспечит защищенную высокую подвижность для своих 11 десантников. В настоящее время на ней установлен 12,7-мм пулемет, но также возможна установка и другого вооружения. Армия получит 600 машин К808 и К806, поставки будут идти с 2018 по 2020 год.Японские силы самообороны получат новую бронемашину 8x8 разработки Komatsu для задач внутренней безопасности, миротворческих операций и перевозки пехоты. Помимо защиты от мин и СВУ она будет иметь улучшенную противопульную защиту, обеспечиваемую дополнительным бронированием. На базовое шасси можно устанавливать различные функциональные модули в зависимости от выполняемых задач. Среди этих задач, например, перевозка пехоты, командование и управление, медицинские, снабжение и другие. Ожидается, что машина будет вооружена 12,7-мм пулеметом, 40-мм автоматическим гранатометом или возможно разрабатываемым на данный момент дистанционно управляемым боевым модулем. Экипаж машины три человека плюс семь человек десанта. На машине установлены центрально расположенный двигатель Komatsu мощностью 500 л.с. и регулируемая гидропневматическая подвеска, что дает превосходную маневренность и адаптируемость. Планами предусматривается начать серийное производство машины в конце 2019 года.Японские силы самообороны также эксплуатируют БМП Туре 89 традиционной конструкции с двухместной башней и 35-мм автоматической пушкой Oerlikon/Rheinmetall KDE лицензионного производства. В этой машине размещается 7 пехотинцев.Государственное индонезийское предприятие PT Pindad успешно организовало производство бронемашин для своих военных. Среди них модель APS-3 Аnоа, колесный бронетранспортер 6x6, поступивший в эксплуатацию в 2009 году. Компания Pindad, трезво оценив свои компетенции, взяла проверенные готовые подсистемы и объединила их в одной платформе. В машине Аnоа установлен французский турбированный дизельный двигатель Renault MIDR 062045 мощностью 320 л.с. с немецким блоком охлаждения Behr и немецкая автоматическая трансмиссия ZF Friedrichshafen S6HP502. Водитель и командир размещаются впереди в кабине с двумя большими лобовыми стеклами из пуленепробиваемого стекла, сразу за ними расположена силовая установка. В заднем отделении, типичном для БТР, со смотровыми приборами по бортам и большой кормовой дверью размещается 10 пассажиров. Как правило, на машине сразу за водителем устанавливается 14,4-мм пулемет в башенке. Вариант огневой поддержки под обозначением Badak с 90-мм пушкой Cockerill также был принят на вооружение. В настоящее время APS-3 принят на снабжение только индонезийской армии, хотя известный интерес к нему проявили соседние страны, а также страны Ближнего Востока.Индонезия также покупает первоклассную военную технику из наличия армий стран НАТО, где в настоящее время происходят различные модернизации и реорганизации. Индонезийская армия приобрела по соглашению с немецкой компанией Rheinmetall модернизированные БМП Marder. В заявлении Rheinmetall говорится, что «поставки машин Marder 1A3 позволят получить новые боевые возможности для индонезийской армии. Они дополнят ОБТ Leopard, которые также приобретались почти параллельно».Оборонная компания Deftech из Малайзии в сотрудничестве с турецкой FNSS на базе ее платформы PARS 8x8 разработала машину AV8 Gempita, производство которой началось в 2014 году. Базовая модель послужила основой для нескольких вариантов. Среди них БМП с двухместной башней LCT30 от южноафриканской компании Denel Land Systems и БМП с одноместной башней FNSS Sharpshooter, вооруженной 25-мм пушкой Bushmaster. Противотанковый вариант вооружен четырьмя управляемыми ракетами ZT3 Ingwe на башне LCT30. Также среди вариантов имеется БТР с модулем, вооруженным 12,7-мм пулеметом, транспортер 120-мм миномета и различные небоевые машины. В варианте БТР два члена экипажа размещаются в передней части и 11 солдат в кормовом отделении. В машине AV8 установлен дизельный двигатель Deutz мощностью 550 л.с. плюс независимая подвеска. У полноприводной машины AV8 Gempita все колеса управляемые. Потребности Малайзии определены в 257 таких платформ.В техническом центре в городе Нанту продолжается производство и разработка вариантов бронемашины СМ32 Yanpao (Облачный леопард). Платформа в конфигурации 8x8 является базой для семейства высокомобильных бронированных машин. Эта машина разрабатывалась собственными силами при техническом содействии ирландской компании Timoney Technology. Вариант БТР может перевозить 8 солдат на максимальной скорости до 120 км/ч. Разработка колесной платформы отражает тактические задачи тайваньской армии — быстрое реагирование на вторжение с соответствующей быстрой переброской войск. Варианты с двухместной башней с 30-мм пушкой от Orbital ATK и вариант с 120-мм минометом были представлены на выставке Taipei Aerospace & Defence Technology Exhibition (TADTE) 2017. Производство машин этого семейства началось в 2007 году, общая же потребность вооруженных сил страны составляет порядка 600 платформ в разных вариантах.Концерн Norinco, основной китайский разработчик и производитель наземной техники, много лет копировал в основном военную технику других стран, главным образом производства Советского Союза/России. Его БМП Туре 86 и Туре 97 представляют собой по сути российские БМП-1 и БМП-3 соответственно. Последняя вооружена 100 мм орудием-пусковой установкой и 30-мм автоматической пушкой. Впрочем, инженеры Norinco постепенно набрались опыта и начали создавать свои собственные платформы. БМП VN17, впервые представленная в 2017 году, больше взяла от западных проектов, включая защиту лобовой проекции от 30-мм снарядов, низкопрофильную двухместную башню с 30-мм автоматической пушкой и двумя ПТУР HJ-12. Силовой блок и ходовая часть взяты от танка VT-05, но при этом двигатель установлен в передней части. Кормовое десантное отделение вмещает 7 десантников. Машина предлагается на экспорт, тогда как китайская армия эксплуатирует БМП ZBD-08, разработанную в 2007 году.ZBD-08 фактически ведет свое начало от еще одного платформы компании Nonnco, ZBD-04, потеряв «по дороге» возможность плавать. На ней установлена такая же башня и вооружение, хотя, по сообщениям, были усовершенствованы прицелы и система управления огнем.В роли БТР китайская армия эксплуатирует колесную бронемашину 8x8 под индексом ZBD09. Бронирование у нее слабее, чем у БМП, защитить она может только от 12,7-мм пулемета. На машине установлена двухместная башня с 30-мм автоматической пушкой, спаренный с ней пулемет и противотанковые ракеты Hong Jian-73C. Машина, впервые представленная в 2009 году, является основой для ряда вариантов, включая вариант с 30-мм дистанционно управляемым модулем UW4, ZTL-09 с 105-мм нарезной пушкой, PLZ-09 с 122-мм гаубицей, PLL-09 с 120-мм минометом и различные варианты командования и управления и обеспечения. Машина также экспортируется под индексом VN-1.Целью программы австралийской армии Land 400 является замена разведывательных машин ASLAV (Этап 2) и бронетранспортеров M113AS4 (Этап 3). На Этап 2 была выбрана бронемашина Boxer 8x8 производства компании Rheinmetall. Запрос информации по БМП в рамках Этапа 3 был выпущен в феврале 2016 года, а запрос на тендер в августе 2018 года. Представитель управления по снабжению австралийской армии заявил, что «необходимо приобрести самые эффективные БМП, которые способны удовлетворить будущие стратегические потребности Австралии». После выбора Boxer 8x8 в качестве разведывательной машиной появилось множество предположений касательно того, как предлагаемая система может повлиять на вариант БМП, по крайней мере, касательно таких аспектов, как вооружение, управление огнем и другие системы. Хотя в запросе информации говорилось о гусеничной платформе, до последнего времени сохранялась интрига — а возможно ли колесное шасси, включая вариант БМП машины Boxer, который уже был продемонстрирован австралийской армии. Но интрига исчезла, на 1 марта 2019 года свои предложения министерству обороны Австралии в рамках проекта Land 400 Этап 3 направили четыре компании. В число претендентов вошли БМП Lynx KF-41 от Rheinmetall, бронемашина Ajax от General Dynamics, БМП AS21 Redback (глубоко модернизированная версия БМП K21) от южнокорейской Hanwha Group и CV-90 от ВАЕ Hagglunds.Для большинства армий Азиатско-Тихоокеанского региона боевые машины пехоты и бронетранспортеры, способные действовать в одних боевых порядках с ОБТ, особенно колесные варианты, являются инструментом быстрого реагирования на меняющуюся тактическую обстановку. Как видно на примере австралийской программы Land 400, выбор потенциального кандидата может стать не таким уж очевидным. Современные системы вооружения и защиты, которые могут быть предложены для боевых машин категории по массе до 30 тонн, способны выровнять боевые возможности машин разных типов. Таким образом, вполне возможно, что армии, по крайней мере, данного региона, скорее будут выбирать БМП или БТР исходя из концепции применения и требований к конструкции, а не руководствуясь чисто формальными отличиями машин этих типов.Кроме того, появление колесных платформ, которые могут выполнять как задачи традиционного БТР, так и БМП, открывает в настоящее время новые возможности для армий. Гибкость применения колесных БМП может стать особо привлекательным для эксплуатантов региона, поскольку этим платформам требуется меньший объем обслуживания и они способны на высокой скорости преодолевать по дорогам большие расстояния. Как продвигаются армии региона в этом направлении, станет ясно в следующие несколько лет.