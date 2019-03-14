Глава Сбербанка назвал главную проблему России

Можно я назову только одну? Такой проблемой является отсутствие эффективной системы государственного управления

Председатель правления Сбербанка Герман Греф, выступая на форуме «Лидеры России», ответил на вопрос о том, что он считает главными проблемами Российской Федерации. Трансляция мастер-класса велась на странице форума в «Фейсбуке».Участники форума попросили Грефа назвать три основных, на его взгляд, проблемы, которые необходимо решать в первую очередь.– цитирует главу Сбербанка РИА Новости По его словам, «это самое главное». Если эта проблема будет разрешена, то все остальные трудности «будут преодолены автоматически», отметил Греф.«Во все остальное просто не надо будет пускаться», – добавил он.Герман Греф возглавляет также совет Центра стратегических разработок (ЦСР). Здесь он руководит рабочей группой по государственному управлению.Вопросы грамотного госуправления с участниками форума обсуждал и замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он отмечал в свою очередь, что первое и самое главное для управленца – способность принимать решение.Всероссийский конкурс «Лидеры России» проводится второй год подряд. Его организатором с прошлого года выступает некоммерческая организация «Россия – страна возможностей».В этом году в финал прошли 300 человек из 21 региона страны. Победитель получит возможность в течение года работать с наставником из числа лучших управленцев в сфере бизнеса и государственного сектора. Заключительный этап проходит в Сочи с 13 по 17 марта. Все финалисты получат образовательный грант в размере 1 млн. рублей.