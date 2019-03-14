Медведчук: третий майдан может стать смертельным для Украины
Украина может не выдержать новый масштабный взрыв уличных протестов, приводит канал 112 Украина заявление председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.
– заявил Медведчук во время совещания актива партии.
По его словам, все помнят историю и основания для проведения первого (2005 год) и второго (2014 год) майдана. Сегодня, после того как появились обоснованные данные о возможной фальсификации итогов президентских выборов, может разразиться третий майдан.
Политик, учитывая ситуацию, призвал власть честно вести избирательную кампанию.
– сказал он.
Ранее кандидат в президенты от той же партии Юрий Бойко также призвал Киев не мешать народу сделать свой выбор. По его словам, если будет хоть намек на фальсификацию или какую-нибудь иную манипуляцию, учитывая состояние украинского общества, «сценарий может быть непредсказуемый».
Напомним, в понедельник глава МВД Украины Арсен Аваков обвинил в подкупе избирателей штаб Петра Порошенко. Он сообщил, что для подкупа используются бюджетные деньги, выделенные правительством под реализацию программы «Забота». Всего на специальные счета переведено около 1,5 млрд. грн. Охватить «заботой» планируется несколько миллионов избирателей.
Третий "майдан" – это не просто опасно, это может быть смертельно опасно для Украины
– заявил Медведчук во время совещания актива партии.
По его словам, все помнят историю и основания для проведения первого (2005 год) и второго (2014 год) майдана. Сегодня, после того как появились обоснованные данные о возможной фальсификации итогов президентских выборов, может разразиться третий майдан.
Политик, учитывая ситуацию, призвал власть честно вести избирательную кампанию.
Власти надо успокоиться и попытаться победить демократическим, честным путем. Какие-нибудь акции с применением насилия могут привести к тому, что страна вообще перестанет существовать
– сказал он.
Ранее кандидат в президенты от той же партии Юрий Бойко также призвал Киев не мешать народу сделать свой выбор. По его словам, если будет хоть намек на фальсификацию или какую-нибудь иную манипуляцию, учитывая состояние украинского общества, «сценарий может быть непредсказуемый».
Напомним, в понедельник глава МВД Украины Арсен Аваков обвинил в подкупе избирателей штаб Петра Порошенко. Он сообщил, что для подкупа используются бюджетные деньги, выделенные правительством под реализацию программы «Забота». Всего на специальные счета переведено около 1,5 млрд. грн. Охватить «заботой» планируется несколько миллионов избирателей.
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