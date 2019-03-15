На часах Судного дня 23:58. Завтра третья мировая?
Doomsday Clock остановили на значении 23:58 специалисты журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» из Чикагского университета в 2018 году. Формально причинами такого шага стало упорство Северной Кореи в ядерной программе, а также глобальные изменения климата. Но все понимают, что главные игры, влияющие на положение стрелок, разворачиваются между НАТО, Россией и Китаем. Без двух минут полночь – это практически беспрецедентное значение за 72-летнюю историю часов. Подобное наблюдалось в эпоху испытаний термоядерного оружия, и даже в Карибский кризис положение стрелок было не столь экстремальным. Парадоксально, но то, что мы видим сейчас в мире, никак не походит на времена, когда бомбардировщики перед вылетом снаряжались атомными бомбами, а танки США и СССР целились друг в друга на Checkpoint Charlie. Приближение реального военного конфликта, на первый взгляд, никак себя не выдает.
Если не считать истерии, которую нагнетает большинство СМИ, то сейчас особо никто не готов к серьезным боевым действия в духе Второй мировой войны. В Европе всего две бригады ВС США, что не идет ни в какое сравнение с почти 300-тысячным контингентом в самые напряжённые годы «холодной войны». Сейчас сопротивление российской армии со стороны стран НАТО на европейском театре военных действий будет длиться в лучшем случае 1,5-2 месяца. А в случае применения Россией тактического ядерного оружия — и того меньше. Но и сейчас, и во времена «холодной войны», такой блицкриг оказался бы тупиком. В конце концов руководство страны оказалось бы перед перспективой управления разрушенными территориями стран Европы с враждебным населением и серьезным радиоактивным заражением. США долго бы ждать не стали, и обрушили бы сначала тактические ядерные боеприпасы, а затем межконтинентальные ракеты. А это, собственно, конец цивилизации в привычном нам виде. Устойчивое равновесие между двумя супердержавами XX века как-то оберегло нас от Армагеддона.
Банальным примером того, что может быть, если равного соперника нет на горизонте, становится история неуклюжей агрессии США в 90-х и 2000-х годах. Под каток попали Югославия, Ирак, Афганистан, Ливия, а это не могло не раздражать остальных игроков. С тех пор стрелки часов Судного дня, после небольшой отсрочки, связанной с распадом СССР, стали неумолимо приближаться к полуночи.
Еще одним тревожным фактором, приближающим к нам войну, стала смена поколений в руководящем составе стран — мировых лидеров. К власти пришли молодые люди, которые об ужасах Второй мировой войны знают в лучшем случае со страниц вузовских учебников. Для них концепция ядерного сдерживания становится лишь обузой на оборонном бюджете страны. Руководителям и экспертному сообществу все сложнее понять последствия применения ядерного оружия. Для них это может стать просто очередным кликом в смартфоне. С другой стороны, на Западе очень четко понимают, что любые боевые действия на собственной территории неизбежно приведут к острой внутренний реакции, ведущей к смене власти. Именно поэтому ареной будущих (и современных) битв становятся третьи страны, что совсем не исключает прямого столкновения главных стран-участниц. Сейчас такой территорией становится Украина, которая вполне может столкнуть лбами Россию и НАТО. Возможными триггерами локальных войн могут стать агрессивные попытки расшатать политический строй в Белоруссии или удары по российским базам в Сирии.
Кто применит первым ядерное оружие в гипотетических локальных столкновениях России, Китая и НАТО? Все-таки держать эту мощь будут в кобуре: современная боевая техника позволяет успешно выполнять большинство задач на поле боя, не раздражая противника лишний раз ядерными ударами. По мнению экспертов еженедельника «Профиль», на это указывает опыт Второй мировой войны, когда ни одна из стран-участниц не решилась использовать химическое оружие. А ведь потенциал армий в этом был просто огромен: можно было и Германию, и Советский Союз просто залить «химией». Но не решились, все боялись возмездия. Однако стоит упомянуть об альтернативной оценке этого суждения: во всех странах была настолько хорошо развита служба химической защиты армии и гражданского населения, что делало фактически бесполезным распыление токсичных веществ.
Третья мировая война невозможна? Она уже идет, хоть и отличается гораздо меньшими потерями в людских ресурсах. Многочисленные конфликты на периферии: Грузия в 2008 году, «арабская весна», Сирия, Украина и еще множество назревающих мелких войн. Именно такая картина глобальной войны вырисовывается в настоящее время. О ней говорили еще в 60-х годах и даже дали название – «опосредованная война», или прокси-война (proxy war). Воюют обычно несколько стран на территории небольшого проблемного государства с использованием ресурсов последней, часто прикрываясь «военной помощью» братскому народу. Типичным конфликтом такого типа стала война в Испании, когда Германия и СССР примеряли к друг другу оружие, репетируя перед большой бойней. Позже такими аренами стали Корея, Вьетнам и с оговорками Афганистан. Сейчас мы видим подобное в Сирии. Прокси-войны, как это ни жестоко звучит, очень хороши для планеты в целом. Страны «спускают пар», не решаясь на обмен прямыми ударами. Этого не было даже во время Карибского кризиса. Единственной угрозой для мира в «цивилизованных» странах становятся ошибки на периферии, когда горячие головы то нанесут удары по полумифической ЧВК «Вагнер», то «Томагавки» массово собьют. Фактически Россия и США очень опосредованно, но все-таки воюют друг с другом.
Но такая благостная картина может быть разрушена отказом от двух важных договоров: ДРСМД и СНВ-3. Первый уже разорвали, а второй предсказуемо не продлят в 2021 году. И проблему глобального масштаба тут создаст Китай, у которого очень много ракет средней дальности, что очень раздражает США. Наращивание Соединенными Штатами группировки тактических ракет неизбежно вызовет ответ Китая, в том числе и в плане расширения межконтинентальной ядерной группировки. В этом Китай пока серьезно отстает и от России, и от США. В полном соответствии с эффектом снежного кома остальные крупные операторы ядерных сил приступят к наращиванию собственных арсеналов. А тут еще и гиперзвуковое оружие подоспеет с новым витком гонки вооружений. Передел арсеналов сдерживания неизбежен, и без потрясений он пройти не может.
В итоге все идет к тому, что в ближайшие годы часы Судного дня «пододвинут» еще секунд на 30 ближе к полуночи. Вопрос в том, обратят ли на это внимание главные виновники перевода стрелок.
Если не считать истерии, которую нагнетает большинство СМИ, то сейчас особо никто не готов к серьезным боевым действия в духе Второй мировой войны. В Европе всего две бригады ВС США, что не идет ни в какое сравнение с почти 300-тысячным контингентом в самые напряжённые годы «холодной войны». Сейчас сопротивление российской армии со стороны стран НАТО на европейском театре военных действий будет длиться в лучшем случае 1,5-2 месяца. А в случае применения Россией тактического ядерного оружия — и того меньше. Но и сейчас, и во времена «холодной войны», такой блицкриг оказался бы тупиком. В конце концов руководство страны оказалось бы перед перспективой управления разрушенными территориями стран Европы с враждебным населением и серьезным радиоактивным заражением. США долго бы ждать не стали, и обрушили бы сначала тактические ядерные боеприпасы, а затем межконтинентальные ракеты. А это, собственно, конец цивилизации в привычном нам виде. Устойчивое равновесие между двумя супердержавами XX века как-то оберегло нас от Армагеддона.
Банальным примером того, что может быть, если равного соперника нет на горизонте, становится история неуклюжей агрессии США в 90-х и 2000-х годах. Под каток попали Югославия, Ирак, Афганистан, Ливия, а это не могло не раздражать остальных игроков. С тех пор стрелки часов Судного дня, после небольшой отсрочки, связанной с распадом СССР, стали неумолимо приближаться к полуночи.
Еще одним тревожным фактором, приближающим к нам войну, стала смена поколений в руководящем составе стран — мировых лидеров. К власти пришли молодые люди, которые об ужасах Второй мировой войны знают в лучшем случае со страниц вузовских учебников. Для них концепция ядерного сдерживания становится лишь обузой на оборонном бюджете страны. Руководителям и экспертному сообществу все сложнее понять последствия применения ядерного оружия. Для них это может стать просто очередным кликом в смартфоне. С другой стороны, на Западе очень четко понимают, что любые боевые действия на собственной территории неизбежно приведут к острой внутренний реакции, ведущей к смене власти. Именно поэтому ареной будущих (и современных) битв становятся третьи страны, что совсем не исключает прямого столкновения главных стран-участниц. Сейчас такой территорией становится Украина, которая вполне может столкнуть лбами Россию и НАТО. Возможными триггерами локальных войн могут стать агрессивные попытки расшатать политический строй в Белоруссии или удары по российским базам в Сирии.
Кто применит первым ядерное оружие в гипотетических локальных столкновениях России, Китая и НАТО? Все-таки держать эту мощь будут в кобуре: современная боевая техника позволяет успешно выполнять большинство задач на поле боя, не раздражая противника лишний раз ядерными ударами. По мнению экспертов еженедельника «Профиль», на это указывает опыт Второй мировой войны, когда ни одна из стран-участниц не решилась использовать химическое оружие. А ведь потенциал армий в этом был просто огромен: можно было и Германию, и Советский Союз просто залить «химией». Но не решились, все боялись возмездия. Однако стоит упомянуть об альтернативной оценке этого суждения: во всех странах была настолько хорошо развита служба химической защиты армии и гражданского населения, что делало фактически бесполезным распыление токсичных веществ.
Третья мировая война невозможна? Она уже идет, хоть и отличается гораздо меньшими потерями в людских ресурсах. Многочисленные конфликты на периферии: Грузия в 2008 году, «арабская весна», Сирия, Украина и еще множество назревающих мелких войн. Именно такая картина глобальной войны вырисовывается в настоящее время. О ней говорили еще в 60-х годах и даже дали название – «опосредованная война», или прокси-война (proxy war). Воюют обычно несколько стран на территории небольшого проблемного государства с использованием ресурсов последней, часто прикрываясь «военной помощью» братскому народу. Типичным конфликтом такого типа стала война в Испании, когда Германия и СССР примеряли к друг другу оружие, репетируя перед большой бойней. Позже такими аренами стали Корея, Вьетнам и с оговорками Афганистан. Сейчас мы видим подобное в Сирии. Прокси-войны, как это ни жестоко звучит, очень хороши для планеты в целом. Страны «спускают пар», не решаясь на обмен прямыми ударами. Этого не было даже во время Карибского кризиса. Единственной угрозой для мира в «цивилизованных» странах становятся ошибки на периферии, когда горячие головы то нанесут удары по полумифической ЧВК «Вагнер», то «Томагавки» массово собьют. Фактически Россия и США очень опосредованно, но все-таки воюют друг с другом.
Но такая благостная картина может быть разрушена отказом от двух важных договоров: ДРСМД и СНВ-3. Первый уже разорвали, а второй предсказуемо не продлят в 2021 году. И проблему глобального масштаба тут создаст Китай, у которого очень много ракет средней дальности, что очень раздражает США. Наращивание Соединенными Штатами группировки тактических ракет неизбежно вызовет ответ Китая, в том числе и в плане расширения межконтинентальной ядерной группировки. В этом Китай пока серьезно отстает и от России, и от США. В полном соответствии с эффектом снежного кома остальные крупные операторы ядерных сил приступят к наращиванию собственных арсеналов. А тут еще и гиперзвуковое оружие подоспеет с новым витком гонки вооружений. Передел арсеналов сдерживания неизбежен, и без потрясений он пройти не может.
В итоге все идет к тому, что в ближайшие годы часы Судного дня «пододвинут» еще секунд на 30 ближе к полуночи. Вопрос в том, обратят ли на это внимание главные виновники перевода стрелок.
- Автор:
- Евгений Федоров
- Использованы фотографии:
- rbc.ru, bbc.com, militaryarms.ru
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