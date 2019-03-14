На Украине перед выборами затеяли внеплановые сборы резервистов
На Украине идёт дополнительный (внеплановый) вызов на учебные сборы представителей резерва так называемой второй очереди. Вызов производится через региональные военкоматы.
С 16 марта по 10 апреля резервисты должны будут пройти специальную подготовку на базе трёх учебных центров ВСУ. Это 169-й УЦ вооружённых сил Украины в Киевской области, 179-й объединённый учебно-тренировочный центр в Полтаве и 184-й УЦ в Львовской области. После этого всем будет предложена возможность подписания контракта.
Такие данные приводит разведка Донецкой народной милиции. Сведения озвучены в ходе сегодняшнего брифинга.
Уже отмечены случаи уклонения от военных сборов. Если верить сообщениям официального представителя ДНР, украинские военкомы готовы «не заметить» резервиста в списке за 10-15 тыс. гривен.
В ДНР отмечают, что внеплановые сборы могут быть связаны с недокомплектом личного состава ВСУ. Недокомплект действительно себя проявляет. Даже в районе линии соприкосновения состав бригад не досчитывается как минимум 15%. По отдельным бригадам не хватает трети военнослужащих до полного комплекта л/с.
Однако, как предполагают эксперты, у внепланового вызова резервистов на сборы и другая причина. Связана она с предстоящими президентскими выборами. Действующие власти опасаются того, что уже после оглашения результатов 1-го тура выборов по Украине могут прокатиться беспорядки.
И эта вероятность, на самом деле, велика, учитывая тот факт, что радикалы так называемого «Нацкорпуса» открыто угрожают Порошенко и его чиновничьему окружению. На этом фоне украинский президент пытается ухватиться за любую возможность, чтобы остаться у власти. Как вариант – набор резервистов, в задачи которых входит усиление охраны важных объектов, включая арсеналы, аэродромы, узлы связи и наземного транспорта. Кстати, Полтавский учебный центр ВСУ связан с деятельностью именно войск связи.
С 16 марта по 10 апреля резервисты должны будут пройти специальную подготовку на базе трёх учебных центров ВСУ. Это 169-й УЦ вооружённых сил Украины в Киевской области, 179-й объединённый учебно-тренировочный центр в Полтаве и 184-й УЦ в Львовской области. После этого всем будет предложена возможность подписания контракта.
Такие данные приводит разведка Донецкой народной милиции. Сведения озвучены в ходе сегодняшнего брифинга.
Уже отмечены случаи уклонения от военных сборов. Если верить сообщениям официального представителя ДНР, украинские военкомы готовы «не заметить» резервиста в списке за 10-15 тыс. гривен.
В ДНР отмечают, что внеплановые сборы могут быть связаны с недокомплектом личного состава ВСУ. Недокомплект действительно себя проявляет. Даже в районе линии соприкосновения состав бригад не досчитывается как минимум 15%. По отдельным бригадам не хватает трети военнослужащих до полного комплекта л/с.
Однако, как предполагают эксперты, у внепланового вызова резервистов на сборы и другая причина. Связана она с предстоящими президентскими выборами. Действующие власти опасаются того, что уже после оглашения результатов 1-го тура выборов по Украине могут прокатиться беспорядки.
И эта вероятность, на самом деле, велика, учитывая тот факт, что радикалы так называемого «Нацкорпуса» открыто угрожают Порошенко и его чиновничьему окружению. На этом фоне украинский президент пытается ухватиться за любую возможность, чтобы остаться у власти. Как вариант – набор резервистов, в задачи которых входит усиление охраны важных объектов, включая арсеналы, аэродромы, узлы связи и наземного транспорта. Кстати, Полтавский учебный центр ВСУ связан с деятельностью именно войск связи.
- Использованы фотографии:
- ВСУ
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