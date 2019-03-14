На Украине перед выборами затеяли внеплановые сборы резервистов

На Украине идёт дополнительный (внеплановый) вызов на учебные сборы представителей резерва так называемой второй очереди. Вызов производится через региональные военкоматы.С 16 марта по 10 апреля резервисты должны будут пройти специальную подготовку на базе трёх учебных центров ВСУ. Это 169-й УЦ вооружённых сил Украины в Киевской области, 179-й объединённый учебно-тренировочный центр в Полтаве и 184-й УЦ в Львовской области. После этого всем будет предложена возможность подписания контракта.Такие данные приводит разведка Донецкой народной милиции. Сведения озвучены в ходе сегодняшнего брифинга.Уже отмечены случаи уклонения от военных сборов. Если верить сообщениям официального представителя ДНР, украинские военкомы готовы «не заметить» резервиста в списке за 10-15 тыс. гривен.В ДНР отмечают, что внеплановые сборы могут быть связаны с недокомплектом личного состава ВСУ. Недокомплект действительно себя проявляет. Даже в районе линии соприкосновения состав бригад не досчитывается как минимум 15%. По отдельным бригадам не хватает трети военнослужащих до полного комплекта л/с.Однако, как предполагают эксперты, у внепланового вызова резервистов на сборы и другая причина. Связана она с предстоящими президентскими выборами. Действующие власти опасаются того, что уже после оглашения результатов 1-го тура выборов по Украине могут прокатиться беспорядки.И эта вероятность, на самом деле, велика, учитывая тот факт, что радикалы так называемого «Нацкорпуса» открыто угрожают Порошенко и его чиновничьему окружению. На этом фоне украинский президент пытается ухватиться за любую возможность, чтобы остаться у власти. Как вариант – набор резервистов, в задачи которых входит усиление охраны важных объектов, включая арсеналы, аэродромы, узлы связи и наземного транспорта. Кстати, Полтавский учебный центр ВСУ связан с деятельностью именно войск связи.