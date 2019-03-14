Постпред Сирии при ООН рассказал, как в страну ввозится оружие для боевиков

Автоколонны с гуманитарной помощью, прибывающие из-за рубежа, особенно из Турции, по-прежнему используются для переправки оружия, материально-технических средств, денег, медикаментов и продовольствия для террористических групп, особенно для боевиков фронта «ан-Нусра» (группировка запрещена в РФ)

В этих кварталах боевики обустроили склады с десятками тонн таких грузов, которые были утаены от нуждающихся. Гумпомощь продавались людям по разорительным ценам, а также использовалась в интересах главарей террористических формирований, боевиков и членов их семей