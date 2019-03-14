Ракетный фрегат ЧФ "Адмирал Григорович" закончил плановый ремонт

На севастопольском филиале "Севморзавода" закончен плановый ремонт ракетного фрегата Черноморского флота "Адмирал Григорович". Корабль уже в понедельник был спущен на воду, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военном ведомстве.По данным агенства, фрегат в начале недели был спущен на воду после докового ремонта на севастопольском филиале "Севморзавода". Корабль уже ушел от причальной стенки предприятия и готовится в ближайшее время приступить к выполнению своих боевых обязанностей. Какие именно работы проводились на корабле источник не уточнил.Как раньше сообщалось, фрегат встал на плановый ремонт в начале февраля этого года. Во время ремонта на корабле погиб военнослужащий, упавший с корабельной надстройки."Адмирал Григорович" является головным фрегатом морской зоны в серии из трех кораблей проекта 11356, построенных для Черноморского флота на Прибалтийском судостроительном заводе. Передан ВМФ России 11 марта 2016 года. Имеет водоизмещение порядка 4 тысяч тонн, скорость – 30 узлов, автономность плавания – 30 суток. Фрегат вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1", артустановкой А-190 калибра 100 мм, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, может нести палубный вертолёт Ка-27 (или Ка-31). Экипаж — 180 человек (в т.ч. 18 офицеров).