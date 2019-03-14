Французский политик считает, что ЕС должен ввести санкции против Украины

Если в ЕС говорят о необходимости принятий каких-то санкций, то их нужно применять и в отношении Украины, которая не соблюдает положения минских соглашений

Во-первых, там написано, что нужно ввести автономию для территорий Донбасса – Рада до сих пор не проголосовала, даже не внесла на рассмотрение никакого законопроекта в этом направлении. Во-вторых, соглашения предусматривают политическую амнистию для жителей ДНР и ЛНР, а также принятие нового закона о выборах. Но ни по одному из этих пунктов украинский парламент голосование так и не провел