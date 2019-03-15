Истребитель HAL Tejas. Провал или повод для гордости?
В феврале в Индии прошла очередная торжественная церемония, связанная с новейшими истребителями HAL Tejas Mk 1. Авиационный регулятор официально разрешил военно-воздушным силам эксплуатировать самолеты этого типа. Истребители «Теджас» были приняты на вооружение несколько лет назад и уже строятся серийно, а теперь ВВС имеет право полноценно использовать их. Тем не менее, новейшие индийские самолеты по-прежнему имеют массу проблем и не соответствуют требованиям к современным истребителям. Как следует оценивать этот проект?
Время и его требования
История проекта, ныне называемого Tejas, хорошо известна. Разработка перспективного индийского истребителя легкого класса стартовала еще в 1983 году. Согласно планам того времени, целью проекта было создание самолета для замены советских МиГ-21. Разработка проекта должна была осуществляться местной промышленностью при минимальном участии зарубежных организаций. Отсутствие серьезного опыта и конструкторской школы привело к понятным результатам, последствия которых ощущаются до сих пор.
Так, первый опытный самолет типа LCA удалось построить только в 1996 году, а его летные испытания начались в 2001-м – почти через 18 лет после старта программы. Дальнейшие испытания, доработка и доводка проекта тоже заняли немало времени – из-за проблем технического и технологического характера, а также в связи с неоднократным изменением требований заказчика. Истребитель LCA / Tejas приняли на вооружение только в 2015 году, а разрешение на эксплуатацию появилось лишь несколько недель назад.
Отсутствие опыта и конструкторской школы привело не только к затягиванию работ. Индийским специалистам из Hindustan Aeronautics Limited и смежных организаций приходилось самостоятельно решать различные проблемы инженерного и научного характера, давно изученные зарубежными коллегами. Также существовали известные затруднения технологического характера.
Основные положения нынешнего проекта Tejas были заложены еще на рубеже восьмидесятых и девяностых годов. С тех пор конструкция и состав оборудования неоднократно изменялись, но общая концепция не претерпевала кардинальных изменений. По всей видимости, в этом тоже могут быть корни нынешних проблем.
Самолет "Теджас" без покраски. Видны металлические и композитные элементы обшивки. Фото HAL / tejas.gov.in
По сути, в проекте Tejas речь шла о попытке догнать мировых лидеров, имея ограниченные возможности. Итоги этого прекрасно известны: лишь несколько лет назад Индия смогла довести до принятия на вооружение свой первый истребитель четвертого поколения. Нельзя не отметить, что за то же время ведущие страны с развитой авиационной промышленностью успели освоить следующее пятое поколение, обеспечив себе серьезный отрыв. Если в прошлом, в первые годы после старта работ по LCA, новый индийский самолет мог с оговорками считаться современным, то к настоящему времени он успел морально устареть.
Собственное производство
Едва ли не главной целью проекта LCA / Tejas являлось освоение производства истребителей на собственных индийских предприятиях. Такая задача была успешно решена. 60% узлов и агрегатов «Теджаса» в его нынешнем виде были созданы и поставлены в производство в Индии. Прочие комплектующие пока приходится закупать за рубежом, но в дальнейшем возможно освоение производства и таких изделий.
В производстве участвует несколько индийских организаций, отвечающих за поставку тех или иных агрегатов и выполнение различных работ. На данный момент главные задачи в рамках проекта решает государственное предприятие HAL. Оно производит ряд компонентов, получает агрегаты от смежников и осуществляет общую сборку. Однако такой подход пока не позволяет получить желаемые темпы производство. Ежегодно HAL может выпускать не более 15-16 машин.
Разделение планера на агрегаты для производства на разных предприятиях. Рисунок Wikimedia Commons
Для повышения темпов выпуска предлагается привлечь к работе частные компании. Существует план, в соответствии с которым крыло будет делать фирма Larsen & Turbo, а фюзеляж станут собирать из компонентов от Dynamic Technologies), VEM Technologies и Alpha Design & Dynamics. Подход к производству авионики и другого оснащения останется прежним. За счет кооперации планируется довести темпы выпуска до 24 истребителей в год.
Военно-воздушные силы Индии уже заказали компании Hindustan Aeronautics Limited 120 самолетов нового типа. К настоящему времени выполнено около четверти этого заказа. Завершить поставки по текущему контракту планируется в 2025 году. Выход на желаемые темпы производства позволят быстрее получить все истребители первого контракта, после чего должен будет появиться новый.
Согласно разным оценкам, ВВС Индии нуждаются в сотнях легких истребителей. Часть этих нужд планируется закрыть за счет закупки импортной техники, а другие будут построены самостоятельно. Считается, что закупка современных иностранных самолетов с одновременным строительством HAL Tejas позволит обновить парк техники с желаемыми результатами и при разумных расходах.
Технические вопросы
Проблемы производственного характера не в последнюю очередь связаны с характерным техническим обликом самолета. Так, планер индийской разработки использует современные и материалы и технологии, создание и освоение которых оказалось непростым делом. В нынешнем виде планер «Теджаса» включает алюминиевые и титановые сплавы, а также несколько видов композиционных материалов. На композиты приходится почти половина массы конструкции и 95% внешней поверхности самолета. Композиты также позволили сократить массу самолета на 21% в сравнении с цельнометаллической конструкцией.
Значительная часть композитных деталей выполняется в виде крупноразмерных панелей. Именно из таких деталей состоят крыло и киль. Управляющие поверхности тоже выполнены в основном из неметаллических материалов. Освоение производства таких компонентов представляет крайне сложную задачу даже для развитой промышленности. Не имея необходимого опыта, Индия справилась с нею, и теперь может выпускать серийные истребители.
Один из первых прототипов LCA / Tejas и его номенклатура вооружений. Фото Airwar.ru
Серийные истребители Tejas комплектуются турбореактивными двигателями General Electric F404-GE-IN20. В прошлом велась разработка собственного мотора GTRE GTX-35VS «Кавери», но отсутствие опыта и нужных технологий не позволили завершить ее успешно. Впрочем, импортный двигатель решает поставленные задачи и дает самолету желаемые характеристики.
Авионика создавалась совместными усилиями индийской промышленности и зарубежных предприятий. Так, на самолетах «Теджас» разных серий используются радиолокационные станции EL/M-2032 и EL/M-2052, созданные при активном участии израильской компании Elta. Израиль также внес свой вклад в оборудование кабины и прочую бортовую аппаратуру. Разработаны кабина с широким применением многофункциональных экранов, нашлемная система целеуказания, а также органы управления типа HOTAS.
Максимальная взлетная масса истребителя HAL Tejas достигает 13,5 т. Максимальная скорость – 2200 км/ч, боевой радиус с применением ПТБ – 500 км. Полезная нагрузка определена в 3,5 т. Таким образом, даже по основным летно-техническим характеристикам «Теджас», как минимум, не превосходит другие самолеты своего поколения.
Самолет имеет встроенную пушку ГШ-23. На фюзеляже помещаются два узла внешней подвески (один специально для подвесных контейнеров с аппаратурой), еще шесть находятся под крылом. Tejas Mk 1 способен нести и применять управляемое и неуправляемое вооружение для атаки наземных и воздушных целей. Заявлена совместимость почти со всеми образцами авиационного оружия, состоящим на вооружении тактической авиации ВВС Индии. С точки зрения вооружения «Теджас» не имеет радикальных преимуществ перед зарубежной техникой своего класса.
Неоднозначное будущее
После нескольких десятилетий работы компания Hindustan Aeronautics Limited и смежные предприятия из Индии и других стран все же смогли довести до серийного производства и эксплуатации истребитель собственной разработки. Самолеты типа Tejas Mk 1 строятся серийно и поставляются в войска. К середине следующего десятилетия планируется выполнить первый заказ, после чего в ВВС будет 120 таких машин.
По ряду характерных причин, истребитель «Теджас» не может считаться в полной мере современным образцом своего класса, и его создателям пока рано претендовать на мировое лидерство. Кроме того, у них есть и более важные задачи. Самолет все еще сохраняет определенные недостатки, которые предстоит ликвидировать. Сейчас авиастроители HAL занимаются совершенствованием технологий производства и подготовкой к новым методам сборки, а также разрабатывают проект модернизированного истребителя.
В 2020-22 годах Индия планирует завершить разработку улучшенного истребителя Tejas Mk 2. Он будет крупнее существующего и сможет показывать более высокие характеристики. В частности, полезную нагрузку собираются довести до 6,5 т. Также в планах разработчиков имеется избавление от характерных недостатков предшествующего проекта. На базе самолета Mk 2 планируется разработать двухместный истребитель для эксплуатации в палубной авиации.
Сам истребитель Tejas в его нынешнем виде можно отнести лишь к четвертому поколению, что показывает известное отставание индийской авиационной промышленности от мировых лидеров. Разрабатываемый самолет Mk 2 тоже не сможет показать себя в качестве истребителя последнего пятого поколения. Тем не менее, даже в этом случае два новых проекта имеют особое значение для Индии, и это способно перевесить все недостатки.
Работая самостоятельно и вместе с зарубежными коллегами, индийские специалисты получили ценный опыт разработки авиационной техники. Кроме того, ряду предприятий пришлось разработать новые материалы и освоить новые для себя технологии. Таким образом, теперь Индия имеет не только готовый самолет, но и все необходимое для создания новых проектов. Этот факт рассматривается в качестве повода для оптимизма. Даже если существующий «Теджас» получился не слишком удачным, следующий самолет собственной разработки сможет показать желаемые возможности.
Однако влияние нынешнего проекта не следует переоценивать. Также желательно обойтись без чрезмерно оптимистичных оценок. Вероятнее всего, индийская промышленность, имея ограниченные возможности, не сможет наладить крупносерийное производство самолетов Tejas первой и второй модели. Вследствие этого парк легких истребителей придется обновлять не только своими силами, но и с помощью закупок зарубежной техники.
В настоящее время ВВС Индии проводят новый тендер на закупку импортных истребителей, в котором участвуют несколько иностранных компаний. Как быстро завершится этот конкурс, и какими будут его результаты – неясно. Однако понятно, что поиск самого выгодного предложения будет идти параллельно с развитием собственных проектов. Вполне возможно, что серийные Tejas Mk 2 войдут в строй одновременно с планируемыми к покупке иностранными образцами.
Таким образом, стоит ожидать, что собственные проекты истребителей пока не позволят Индии проводить своевременные и полноценные перевооружения военно-воздушных сил. Однако работы по этой тематике помогут индийским специалистам научиться делать авиационную технику, и главные результаты этого проявятся в будущем. А пока компания HAL и ее смежники имеют полное право гордится собственным истребителем Tejas Mk 1 и готовиться к выпуску следующей машины версии Mk 2.
По материалам сайтов:
http://tejas.gov.in/
http://hal-india.co.in/
http://airwar.ru/
http://flightglobal.com/
http://globalsecurity.org/
https://vpk.name/
http://militaryparitet.com/
Время и его требования
История проекта, ныне называемого Tejas, хорошо известна. Разработка перспективного индийского истребителя легкого класса стартовала еще в 1983 году. Согласно планам того времени, целью проекта было создание самолета для замены советских МиГ-21. Разработка проекта должна была осуществляться местной промышленностью при минимальном участии зарубежных организаций. Отсутствие серьезного опыта и конструкторской школы привело к понятным результатам, последствия которых ощущаются до сих пор.
Так, первый опытный самолет типа LCA удалось построить только в 1996 году, а его летные испытания начались в 2001-м – почти через 18 лет после старта программы. Дальнейшие испытания, доработка и доводка проекта тоже заняли немало времени – из-за проблем технического и технологического характера, а также в связи с неоднократным изменением требований заказчика. Истребитель LCA / Tejas приняли на вооружение только в 2015 году, а разрешение на эксплуатацию появилось лишь несколько недель назад.
Отсутствие опыта и конструкторской школы привело не только к затягиванию работ. Индийским специалистам из Hindustan Aeronautics Limited и смежных организаций приходилось самостоятельно решать различные проблемы инженерного и научного характера, давно изученные зарубежными коллегами. Также существовали известные затруднения технологического характера.
Основные положения нынешнего проекта Tejas были заложены еще на рубеже восьмидесятых и девяностых годов. С тех пор конструкция и состав оборудования неоднократно изменялись, но общая концепция не претерпевала кардинальных изменений. По всей видимости, в этом тоже могут быть корни нынешних проблем.
Самолет "Теджас" без покраски. Видны металлические и композитные элементы обшивки. Фото HAL / tejas.gov.in
По сути, в проекте Tejas речь шла о попытке догнать мировых лидеров, имея ограниченные возможности. Итоги этого прекрасно известны: лишь несколько лет назад Индия смогла довести до принятия на вооружение свой первый истребитель четвертого поколения. Нельзя не отметить, что за то же время ведущие страны с развитой авиационной промышленностью успели освоить следующее пятое поколение, обеспечив себе серьезный отрыв. Если в прошлом, в первые годы после старта работ по LCA, новый индийский самолет мог с оговорками считаться современным, то к настоящему времени он успел морально устареть.
Собственное производство
Едва ли не главной целью проекта LCA / Tejas являлось освоение производства истребителей на собственных индийских предприятиях. Такая задача была успешно решена. 60% узлов и агрегатов «Теджаса» в его нынешнем виде были созданы и поставлены в производство в Индии. Прочие комплектующие пока приходится закупать за рубежом, но в дальнейшем возможно освоение производства и таких изделий.
В производстве участвует несколько индийских организаций, отвечающих за поставку тех или иных агрегатов и выполнение различных работ. На данный момент главные задачи в рамках проекта решает государственное предприятие HAL. Оно производит ряд компонентов, получает агрегаты от смежников и осуществляет общую сборку. Однако такой подход пока не позволяет получить желаемые темпы производство. Ежегодно HAL может выпускать не более 15-16 машин.
Разделение планера на агрегаты для производства на разных предприятиях. Рисунок Wikimedia Commons
Для повышения темпов выпуска предлагается привлечь к работе частные компании. Существует план, в соответствии с которым крыло будет делать фирма Larsen & Turbo, а фюзеляж станут собирать из компонентов от Dynamic Technologies), VEM Technologies и Alpha Design & Dynamics. Подход к производству авионики и другого оснащения останется прежним. За счет кооперации планируется довести темпы выпуска до 24 истребителей в год.
Военно-воздушные силы Индии уже заказали компании Hindustan Aeronautics Limited 120 самолетов нового типа. К настоящему времени выполнено около четверти этого заказа. Завершить поставки по текущему контракту планируется в 2025 году. Выход на желаемые темпы производства позволят быстрее получить все истребители первого контракта, после чего должен будет появиться новый.
Согласно разным оценкам, ВВС Индии нуждаются в сотнях легких истребителей. Часть этих нужд планируется закрыть за счет закупки импортной техники, а другие будут построены самостоятельно. Считается, что закупка современных иностранных самолетов с одновременным строительством HAL Tejas позволит обновить парк техники с желаемыми результатами и при разумных расходах.
Технические вопросы
Проблемы производственного характера не в последнюю очередь связаны с характерным техническим обликом самолета. Так, планер индийской разработки использует современные и материалы и технологии, создание и освоение которых оказалось непростым делом. В нынешнем виде планер «Теджаса» включает алюминиевые и титановые сплавы, а также несколько видов композиционных материалов. На композиты приходится почти половина массы конструкции и 95% внешней поверхности самолета. Композиты также позволили сократить массу самолета на 21% в сравнении с цельнометаллической конструкцией.
Значительная часть композитных деталей выполняется в виде крупноразмерных панелей. Именно из таких деталей состоят крыло и киль. Управляющие поверхности тоже выполнены в основном из неметаллических материалов. Освоение производства таких компонентов представляет крайне сложную задачу даже для развитой промышленности. Не имея необходимого опыта, Индия справилась с нею, и теперь может выпускать серийные истребители.
Один из первых прототипов LCA / Tejas и его номенклатура вооружений. Фото Airwar.ru
Серийные истребители Tejas комплектуются турбореактивными двигателями General Electric F404-GE-IN20. В прошлом велась разработка собственного мотора GTRE GTX-35VS «Кавери», но отсутствие опыта и нужных технологий не позволили завершить ее успешно. Впрочем, импортный двигатель решает поставленные задачи и дает самолету желаемые характеристики.
Авионика создавалась совместными усилиями индийской промышленности и зарубежных предприятий. Так, на самолетах «Теджас» разных серий используются радиолокационные станции EL/M-2032 и EL/M-2052, созданные при активном участии израильской компании Elta. Израиль также внес свой вклад в оборудование кабины и прочую бортовую аппаратуру. Разработаны кабина с широким применением многофункциональных экранов, нашлемная система целеуказания, а также органы управления типа HOTAS.
Максимальная взлетная масса истребителя HAL Tejas достигает 13,5 т. Максимальная скорость – 2200 км/ч, боевой радиус с применением ПТБ – 500 км. Полезная нагрузка определена в 3,5 т. Таким образом, даже по основным летно-техническим характеристикам «Теджас», как минимум, не превосходит другие самолеты своего поколения.
Самолет имеет встроенную пушку ГШ-23. На фюзеляже помещаются два узла внешней подвески (один специально для подвесных контейнеров с аппаратурой), еще шесть находятся под крылом. Tejas Mk 1 способен нести и применять управляемое и неуправляемое вооружение для атаки наземных и воздушных целей. Заявлена совместимость почти со всеми образцами авиационного оружия, состоящим на вооружении тактической авиации ВВС Индии. С точки зрения вооружения «Теджас» не имеет радикальных преимуществ перед зарубежной техникой своего класса.
Неоднозначное будущее
После нескольких десятилетий работы компания Hindustan Aeronautics Limited и смежные предприятия из Индии и других стран все же смогли довести до серийного производства и эксплуатации истребитель собственной разработки. Самолеты типа Tejas Mk 1 строятся серийно и поставляются в войска. К середине следующего десятилетия планируется выполнить первый заказ, после чего в ВВС будет 120 таких машин.
По ряду характерных причин, истребитель «Теджас» не может считаться в полной мере современным образцом своего класса, и его создателям пока рано претендовать на мировое лидерство. Кроме того, у них есть и более важные задачи. Самолет все еще сохраняет определенные недостатки, которые предстоит ликвидировать. Сейчас авиастроители HAL занимаются совершенствованием технологий производства и подготовкой к новым методам сборки, а также разрабатывают проект модернизированного истребителя.
В 2020-22 годах Индия планирует завершить разработку улучшенного истребителя Tejas Mk 2. Он будет крупнее существующего и сможет показывать более высокие характеристики. В частности, полезную нагрузку собираются довести до 6,5 т. Также в планах разработчиков имеется избавление от характерных недостатков предшествующего проекта. На базе самолета Mk 2 планируется разработать двухместный истребитель для эксплуатации в палубной авиации.
Сам истребитель Tejas в его нынешнем виде можно отнести лишь к четвертому поколению, что показывает известное отставание индийской авиационной промышленности от мировых лидеров. Разрабатываемый самолет Mk 2 тоже не сможет показать себя в качестве истребителя последнего пятого поколения. Тем не менее, даже в этом случае два новых проекта имеют особое значение для Индии, и это способно перевесить все недостатки.
Работая самостоятельно и вместе с зарубежными коллегами, индийские специалисты получили ценный опыт разработки авиационной техники. Кроме того, ряду предприятий пришлось разработать новые материалы и освоить новые для себя технологии. Таким образом, теперь Индия имеет не только готовый самолет, но и все необходимое для создания новых проектов. Этот факт рассматривается в качестве повода для оптимизма. Даже если существующий «Теджас» получился не слишком удачным, следующий самолет собственной разработки сможет показать желаемые возможности.
Однако влияние нынешнего проекта не следует переоценивать. Также желательно обойтись без чрезмерно оптимистичных оценок. Вероятнее всего, индийская промышленность, имея ограниченные возможности, не сможет наладить крупносерийное производство самолетов Tejas первой и второй модели. Вследствие этого парк легких истребителей придется обновлять не только своими силами, но и с помощью закупок зарубежной техники.
В настоящее время ВВС Индии проводят новый тендер на закупку импортных истребителей, в котором участвуют несколько иностранных компаний. Как быстро завершится этот конкурс, и какими будут его результаты – неясно. Однако понятно, что поиск самого выгодного предложения будет идти параллельно с развитием собственных проектов. Вполне возможно, что серийные Tejas Mk 2 войдут в строй одновременно с планируемыми к покупке иностранными образцами.
Таким образом, стоит ожидать, что собственные проекты истребителей пока не позволят Индии проводить своевременные и полноценные перевооружения военно-воздушных сил. Однако работы по этой тематике помогут индийским специалистам научиться делать авиационную технику, и главные результаты этого проявятся в будущем. А пока компания HAL и ее смежники имеют полное право гордится собственным истребителем Tejas Mk 1 и готовиться к выпуску следующей машины версии Mk 2.
По материалам сайтов:
http://tejas.gov.in/
http://hal-india.co.in/
http://airwar.ru/
http://flightglobal.com/
http://globalsecurity.org/
https://vpk.name/
http://militaryparitet.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
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