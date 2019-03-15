Истребитель HAL Tejas. Провал или повод для гордости?

Самолет "Теджас" без покраски. Видны металлические и композитные элементы обшивки. Фото HAL / tejas.gov.in

Разделение планера на агрегаты для производства на разных предприятиях. Рисунок Wikimedia Commons

Один из первых прототипов LCA / Tejas и его номенклатура вооружений. Фото Airwar.ru