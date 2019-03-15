Рогозин и космонавтика: кто кого?
Если внимательно и без истерик следить за тем, как плодятся и толстеют проблемы нашей пока еще космонавтики, то начинаешь понемногу верить, что это чей-то хитрый план.
И явно не отдельно взятых господ, лица которых уже не помещаются в рамку телевизора. Работает целая система, целью которой является полное разорение российской космической отрасли с последующей распродажей всем желающим. И поневоле возникает вопрос: кому выгодно и кто за этим стоит?
Но вопросы оставлю под конец, а пока давайте спокойно посмотрим в лицо фактам.
А факты говорят о следующем: падение в пропасть российской космонавтики началось не вдруг и не вчера. Вчера (вообще, в 2017-м) стало понятно, что кризис бушует и гнет отрасль к земле. Это я о словах Андрея Рэмовича Белоусова, нынешнего помощника президента по экономическим вопросам. Неглупого человека, и, судя по отсутствию у него блестяшек «За заслуги», еще и честного.
Так вот, еще в декабре 2017 года Белоусов в сердцах бросил фразу о том, что «госкорпорация «Роскосмос» ни фига не зарабатывает». Это был первый звонок сверху.
А последним я считаю январскую фразу нашего премьера Медведева, который велел «прекратить болтать, куда мы полетим в 2030 году, меньше говорить и больше делать». Уж если премьер так говорит, значит, дела обстоят хуже некуда.
Последнее слово, конечно, за Путиным, но вот то, что он молчит, глядя на шоу в исполнении Рогозина и «Роскосмоса» — это с одной стороны ободряет (не сильно), с другой стороны — понимаешь, что ВВП уже мог и рукой махнуть на творящуюся клоунаду.
Сегодняшние реалии таковы, что, в общем, все относительно неплохо. И Андрей Рэмович, говоря о том, что «Роскосмос» ничего не зарабатывает, конечно, прав, но все худшее еще впереди.
Стоит рассмотреть, на чем «РК» вообще делает деньги:
— пилотируемые запуски к МКС;
— продажа ракетных двигателей РД-180 американцам;
— производство спутников;
— вывод спутников на орбиту.
Не надо сильно нагнетать, и так понятно, что скоро «РК» может лишиться ВСЕХ составляющих из этого списка. И началось это не вчера. Главный удар по нашей космонавтике был нанесен в 2014 году. Ну да, «Крымнаш». Крым наш, а вот западные партнеры начали почему-то баловаться санкциями и постепенно отворачиваться. Плюс мы потеряли «Южмаш».
Сегодня говорить на тему Крыма нечего, факт не в нем, а в том, что последствия нейтрализовать так и не получилось. Но мы, гордо задрав нос, сказали, что обойдемся, а партнеры… А партнеры, кстати, бросились нейтрализовать последствия своих санкций. Для себя.
И, к сожалению, преуспели.
Те же корейцы, которые разрабатывали с нами свой первый носитель KSLV (Korea Space Launch Vehicle), почему-то моментально отвернулись, и KSLV-2 разработали уже совершенно самостоятельно, но на основе американских технологий SpaceX.
Да, и SpaceX тоже. Наши уря-патриоты очень долго умничали на тему «да у них ничего не выйдет», предсказывали крах и так далее. Что же, 2020 год вот он, не за горами, а вместе с ним и закончится договор извоза на МКС между NАSА и РК.
Предвижу ор на всех уровнях, от соцсетей и до Сената и Конгресса США на тему «хватит содержать русских, мы и сами можем!» И, уверен, что все проголосуют за доставку на МКС астронавтов своим, пусть и сырым кораблем, чем российским. Это нормально. Минус один.
Тем более что к «Союзам» претензий нет, они с 1967 года вполне себе исправно служат, слегка модернизируясь. Ключевое слово здесь – «слегка».
Собственно, за истекшие 50 лет мы ничего нового не изобрели. А зачем? Если все и так неплохо работает? Если Королев со товарищи сделали так? Смысл напрягаться?
А напрягались и совершенствовались все остальные в мире. Кто хотел себе частичку космоса.
Но идем дальше.
Касательно извоза стоит отметить, что, помимо Dragon, который доставляет грузы на МКС и (главное отличие) забирает их оттуда, теперь есть Dragon V2. И приходится верить, что время с 2011 года американцы потратили с толком.
По второму пункту возникает вопрос по поводу «Blue Origin», которая предложила ULA проекты своих двигателей в качестве альтернативы нашим РД-180. Собственно, кто-то может продолжать орать на тему того, что американцы никогда не смогут. Лично мне, как человеку умному, понятно, что вопрос отказа от РД-180 – вопрос самого недалекого времени.
Кто не понимает – это вопрос престижа. Так что «ВО» свои движки допилит, и от РД-180 откажутся. Точно так же, как откажутся от «Союзов».
Идем дальше. Производство спутников.
Тут вроде бы полный порядок, но полный порядок потому, что нам просто не рассказывают о том, как «Роскосмос» очередной раз того… А стоило бы.
Возьмем, например, историю с египетским спутником EgyptSat-2.
Спутник был запущен 16 апреля 2014 года с космодрома Байконур и выведен на орбиту. 7 месяцев спутник находился под контролем российских специалистов. В январе 2015 года управление спутником было передано египетским специалистам.
12 мая 2015 года возникли неполадки в работе бортового цифрового вычислительного комплекса, неполадки устранить не получилось, спутник ушел в хлам. На страховые деньги «Энергия» строит его дублер.
Или его коллега, ангольский спутник AngoSat 1. Построенный, кстати, на деньги, которые Россия дала Анголе в кредит (248 млн долларов).
Старт был осуществлён 26 декабря 2017 года. После отделения от разгонного блока «Фрегат» спутник вышел на связь, но впоследствии связь с ним была утеряна. Снова получена страховка, на которую строится дублер.
Можно продолжать и дальше, но…
Но лучше сразу перейти к четвертому и последнему пункту. К запуску спутников. Оставив на потом проблемы со сборкой и отладкой космических аппаратов.
То, что у всех космических держав бывают неудачи, – это нормально. Падают спутники или улетают в хлам тоже у всех. Другой вопрос, может ли страна, бывший лидер в освоении космического пространства, позволить себе гробить космические аппаратами пачками? Аварии, простите, отражаются на имидже. И только негативно.
Если, скажем, китайцы и японцы запускают только свои аппараты, то мы готовы удружить всем желающим. Точнее, имеющим возможность заплатить. Ну так и надо тогда соответственно подходить к вопросам.
А у нас, простите, и тут проблемы. То датчик вверх ногами забьет слесарь, то припой не тот выдадут. В итоге – миллионы долларов в утиль. Хорошо живем…
А в итоге, наблюдая за всем этим безобразием, вчерашние партнеры сегодня перестают ими быть.
Да, когда-то гонку за космос вели две великие державы – СССР и США. Теперь «космический клуб» стал именно клубом, поскольку стран, осуществляющих запуски, уже больше десятка. Обе Кореи, Новая Зеландия – это куда? А туда. В космос.
Мир, знаете ли, изменился. И запускать аппараты на орбиту хотят все. Понятно, что не все себе это могут позволить, но вот Новая Зеландия смогла…
А мы? А что мы? Как насчет реванша у бывшей ведущей космической державы? Вообще, хотелось бы, чтобы Россия как-то вернулась на первое место по стартам вообще и удачным в частности.
Увы.
Знаете, есть у нас деятель один… Некто Рогозин. И его деятельность вызывает уже даже не сомнения. Опасения за нашу космическую отрасль.
Вообще, все что делают сегодня Рогозин и его подчиненные, все под эгидой «Ангары». Нет иного, понимаешь, выхода. Только дать ума этой более чем странной ракете. Приспособить ее хоть куда-нибудь.
Между тем прожекты у Рогозина более чем научно-фантастические. Запуск системы «Сфера», естественно, на тяжелых ракетах «Ангара».
Сама система «Сфера» — это бывшая система «Эфир», которая должна была состоять из 288 спутников и обладать ну просто замечательными параметрами передачи сигнала абонентам. Чем «Эфир» не глянулся, сказать сложно, но вместо него было объявлено о системе «Сфера» из 640 спутников стоимостью 300 млрд рублей.
Так необходимую для запуска этой кучи спутников «Ангару» переводят в плане сборки из Москвы в Омск. Мотивация вроде бы нормальная, равноудаленность от Плесецка и Восточного. Сколько, правда, займет перебазирование в днях и рублях, не оглашается.
Зато было объявлено, что надо срочно отказываться от «Протона». «Протон», собираемый кривыми воронежскими руками, не нужен. Особенно он не нужен, если НЕ полетит вдруг «Ангара». Тогда Рогозин быстро найдет виноватого сварщика, «Ангара» все равно не полетит, но продублировать или заменить ее будет нечем.
Центр имени Хруничева в Москве надо снести. И на его месте построить «Национальный космический центр». Во сколько это обойдется в рублях и годах, сказать тоже пока никто не может. Но свой проект центра, который обозвали в сети фаллосом, Рогозин уже презентовал.
Центр, без которого невозможна работа всей космической отрасли, должен заработать в 2022 году. Туда переселят более 20 тысяч сотрудников «Роскосмоса». Где они будут работать, пока станут строить центр, Рогозин умолчал.
В общем, выглядит все более чем неадекватно.
Я понимаю, что Рогозин спит спокойно, денег ему все равно дадут. Другой вопрос, как и на что он их потратит. И будет ли из этого (заранее говорю, ни на грамм не верю) толк?
Зная, насколько эффективен Рогозин, и как у него слова с делом расходятся – вот не верю, и все тут. Понимаю, почему теперь про лунный трактор в 2030 году говорит Дмитрий Олегович. Кто там вспомнит, через 10 лет, что он кому обещал?
Хотя кое-где еще помнят обещанки господина Рогозина перед первыми его выборами…
Ладно, с Рогозиным все понятно, он, если что, батутом поможет своей корпорации. Но вернемся к «Ангаре».
Так любимая Рогозиным «Ангара» обошлась нам почти в два миллиарда долларов. А летала за 25 с лишним лет всего дважды. В 2014 году.
Посчитано (не Рогозиным), что один запуск (если достроят Восточный) тяжелого носителя «Ангара-А5» приближается к ста миллионам долларов. О чем это говорит? О том, что «Ангара-А5» будет совершенно неконкурентоспособной в сравнении с американской ракетой Falcon 9. И дай бог, чтобы на рынок к моменту, когда будет готова к старту «Ангара», не выйдут новые американские, европейские, японские, индийские и китайские ракеты. Будет совсем печально.
Зато у нас будет космический фаллос в Москве, с кабинетом Рогозина на самом верху. И сверхдорогущий космодром Восточный, где еще сажать и сажать переворовавших господ всех мастей и рангов.
Но – все пригодится. Где-то сотрудники «Роскосмоса» должны сидеть, правда? В плане работы. И Восточный пригодится. Да, пуски будут пару-тройку раз в год, но будут же: Минобороны останется верным клиентом РК. Если все-таки достроят Восточный.
Понятно, что никто в мире не станет ждать, пока Рогозин и компания построят себе светлое будущее. Найдут, кто сможет запустить на орбиту спутники, благо уже выбор имеется.
Честно говоря, в то, что Восточный вообще заработает на полную катушку, есть огромные сомнения. Он на сегодняшний день построен всего на четверть, да и то, как говорят и пишут специалисты, с такими дефектами, что лучше бы и не строили.
Ну и сама статистика применения показывает, что три пуска (плюс один неудачный) за три года – маловато для игрушки стоимостью в триллионы рублей. Так себе получилось.
Если так же дело пойдет и со всем остальным, а сразу возникает вопрос, почему должно быть иначе, то чего ждать?
Сложно сказать, проще, наверное, сказать, чего НЕ стоит ждать.
Собственной орбитальной станции, околоземной, окололунной, исследовательской базы на Луне, межпланетной/лунной «Федерации», которая все-таки заменит «Союз» — вот всего этого ждать НЕ стоит.
Проекты и инициативы Рогозина четко показывают, что ему намного более интересно просто вливать суммы (деньгами это назвать язык не поворачивается) в Центр имени Хруничева. Без гарантии получения хоть какой-то отдачи.
Ну и да, журналист Дмитрий Рогозин может сколь угодно яростно критиковать прикладного физика Илона Маска, но… Маск сделал ход, выставив корабль 21 века, а Рогозин...
А глава «Роскосмоса» и его коллеги занимаются тем, что ищут виновных в постоянных собственных провалах.
В настоящее время в перечень входит весьма многое: нехватка денег, Space X, США, «информационная атака», бывшее руководство «Роскосмоса», уволившиеся инженерные и рабочие кадры, иностранные шпионы и даже бывший министр обороны России Анатолий Сердюков.
Но ни слова в адрес настоящего руководства «Роскосмоса». Ни слова о собственной вине.
Впрочем, назначение Рогозина генеральным директором «Роскосмоса» и его поступки, а главное, высказывания, объясняются достаточно легко: уверенность Дмитрия Олеговича зиждется на его отношениях сами знаете с кем.
Если бы вопрос назначения директора «Роскосмоса» решался референдально, вряд ли бы Рогозин получил эту должность. Сложно найти в кругах президента наименее подходящего человека, да еще и менее популярного, чем Рогозин.
Но, к сожалению, решение вопроса вне нашей компетенции. А если Путина устраивает то, что делает Рогозин в «Роскосмосе», значит, так того хочет и народ, избравший президента.
А потерю ведущих позиций в космосе можно и пережить как-нибудь, не так ли?
В следующем материале мы поговорим о научных работах в космосе, орбитальных перспективах и лунных станциях. Продолжение следует.
И явно не отдельно взятых господ, лица которых уже не помещаются в рамку телевизора. Работает целая система, целью которой является полное разорение российской космической отрасли с последующей распродажей всем желающим. И поневоле возникает вопрос: кому выгодно и кто за этим стоит?
Но вопросы оставлю под конец, а пока давайте спокойно посмотрим в лицо фактам.
А факты говорят о следующем: падение в пропасть российской космонавтики началось не вдруг и не вчера. Вчера (вообще, в 2017-м) стало понятно, что кризис бушует и гнет отрасль к земле. Это я о словах Андрея Рэмовича Белоусова, нынешнего помощника президента по экономическим вопросам. Неглупого человека, и, судя по отсутствию у него блестяшек «За заслуги», еще и честного.
Так вот, еще в декабре 2017 года Белоусов в сердцах бросил фразу о том, что «госкорпорация «Роскосмос» ни фига не зарабатывает». Это был первый звонок сверху.
А последним я считаю январскую фразу нашего премьера Медведева, который велел «прекратить болтать, куда мы полетим в 2030 году, меньше говорить и больше делать». Уж если премьер так говорит, значит, дела обстоят хуже некуда.
Последнее слово, конечно, за Путиным, но вот то, что он молчит, глядя на шоу в исполнении Рогозина и «Роскосмоса» — это с одной стороны ободряет (не сильно), с другой стороны — понимаешь, что ВВП уже мог и рукой махнуть на творящуюся клоунаду.
Сегодняшние реалии таковы, что, в общем, все относительно неплохо. И Андрей Рэмович, говоря о том, что «Роскосмос» ничего не зарабатывает, конечно, прав, но все худшее еще впереди.
Стоит рассмотреть, на чем «РК» вообще делает деньги:
— пилотируемые запуски к МКС;
— продажа ракетных двигателей РД-180 американцам;
— производство спутников;
— вывод спутников на орбиту.
Не надо сильно нагнетать, и так понятно, что скоро «РК» может лишиться ВСЕХ составляющих из этого списка. И началось это не вчера. Главный удар по нашей космонавтике был нанесен в 2014 году. Ну да, «Крымнаш». Крым наш, а вот западные партнеры начали почему-то баловаться санкциями и постепенно отворачиваться. Плюс мы потеряли «Южмаш».
Сегодня говорить на тему Крыма нечего, факт не в нем, а в том, что последствия нейтрализовать так и не получилось. Но мы, гордо задрав нос, сказали, что обойдемся, а партнеры… А партнеры, кстати, бросились нейтрализовать последствия своих санкций. Для себя.
И, к сожалению, преуспели.
Те же корейцы, которые разрабатывали с нами свой первый носитель KSLV (Korea Space Launch Vehicle), почему-то моментально отвернулись, и KSLV-2 разработали уже совершенно самостоятельно, но на основе американских технологий SpaceX.
Да, и SpaceX тоже. Наши уря-патриоты очень долго умничали на тему «да у них ничего не выйдет», предсказывали крах и так далее. Что же, 2020 год вот он, не за горами, а вместе с ним и закончится договор извоза на МКС между NАSА и РК.
Предвижу ор на всех уровнях, от соцсетей и до Сената и Конгресса США на тему «хватит содержать русских, мы и сами можем!» И, уверен, что все проголосуют за доставку на МКС астронавтов своим, пусть и сырым кораблем, чем российским. Это нормально. Минус один.
Тем более что к «Союзам» претензий нет, они с 1967 года вполне себе исправно служат, слегка модернизируясь. Ключевое слово здесь – «слегка».
Собственно, за истекшие 50 лет мы ничего нового не изобрели. А зачем? Если все и так неплохо работает? Если Королев со товарищи сделали так? Смысл напрягаться?
А напрягались и совершенствовались все остальные в мире. Кто хотел себе частичку космоса.
Но идем дальше.
Касательно извоза стоит отметить, что, помимо Dragon, который доставляет грузы на МКС и (главное отличие) забирает их оттуда, теперь есть Dragon V2. И приходится верить, что время с 2011 года американцы потратили с толком.
По второму пункту возникает вопрос по поводу «Blue Origin», которая предложила ULA проекты своих двигателей в качестве альтернативы нашим РД-180. Собственно, кто-то может продолжать орать на тему того, что американцы никогда не смогут. Лично мне, как человеку умному, понятно, что вопрос отказа от РД-180 – вопрос самого недалекого времени.
Кто не понимает – это вопрос престижа. Так что «ВО» свои движки допилит, и от РД-180 откажутся. Точно так же, как откажутся от «Союзов».
Идем дальше. Производство спутников.
Тут вроде бы полный порядок, но полный порядок потому, что нам просто не рассказывают о том, как «Роскосмос» очередной раз того… А стоило бы.
Возьмем, например, историю с египетским спутником EgyptSat-2.
Спутник был запущен 16 апреля 2014 года с космодрома Байконур и выведен на орбиту. 7 месяцев спутник находился под контролем российских специалистов. В январе 2015 года управление спутником было передано египетским специалистам.
12 мая 2015 года возникли неполадки в работе бортового цифрового вычислительного комплекса, неполадки устранить не получилось, спутник ушел в хлам. На страховые деньги «Энергия» строит его дублер.
Или его коллега, ангольский спутник AngoSat 1. Построенный, кстати, на деньги, которые Россия дала Анголе в кредит (248 млн долларов).
Старт был осуществлён 26 декабря 2017 года. После отделения от разгонного блока «Фрегат» спутник вышел на связь, но впоследствии связь с ним была утеряна. Снова получена страховка, на которую строится дублер.
Можно продолжать и дальше, но…
Но лучше сразу перейти к четвертому и последнему пункту. К запуску спутников. Оставив на потом проблемы со сборкой и отладкой космических аппаратов.
То, что у всех космических держав бывают неудачи, – это нормально. Падают спутники или улетают в хлам тоже у всех. Другой вопрос, может ли страна, бывший лидер в освоении космического пространства, позволить себе гробить космические аппаратами пачками? Аварии, простите, отражаются на имидже. И только негативно.
Если, скажем, китайцы и японцы запускают только свои аппараты, то мы готовы удружить всем желающим. Точнее, имеющим возможность заплатить. Ну так и надо тогда соответственно подходить к вопросам.
А у нас, простите, и тут проблемы. То датчик вверх ногами забьет слесарь, то припой не тот выдадут. В итоге – миллионы долларов в утиль. Хорошо живем…
А в итоге, наблюдая за всем этим безобразием, вчерашние партнеры сегодня перестают ими быть.
Да, когда-то гонку за космос вели две великие державы – СССР и США. Теперь «космический клуб» стал именно клубом, поскольку стран, осуществляющих запуски, уже больше десятка. Обе Кореи, Новая Зеландия – это куда? А туда. В космос.
Мир, знаете ли, изменился. И запускать аппараты на орбиту хотят все. Понятно, что не все себе это могут позволить, но вот Новая Зеландия смогла…
А мы? А что мы? Как насчет реванша у бывшей ведущей космической державы? Вообще, хотелось бы, чтобы Россия как-то вернулась на первое место по стартам вообще и удачным в частности.
Увы.
Знаете, есть у нас деятель один… Некто Рогозин. И его деятельность вызывает уже даже не сомнения. Опасения за нашу космическую отрасль.
Вообще, все что делают сегодня Рогозин и его подчиненные, все под эгидой «Ангары». Нет иного, понимаешь, выхода. Только дать ума этой более чем странной ракете. Приспособить ее хоть куда-нибудь.
Между тем прожекты у Рогозина более чем научно-фантастические. Запуск системы «Сфера», естественно, на тяжелых ракетах «Ангара».
Сама система «Сфера» — это бывшая система «Эфир», которая должна была состоять из 288 спутников и обладать ну просто замечательными параметрами передачи сигнала абонентам. Чем «Эфир» не глянулся, сказать сложно, но вместо него было объявлено о системе «Сфера» из 640 спутников стоимостью 300 млрд рублей.
Так необходимую для запуска этой кучи спутников «Ангару» переводят в плане сборки из Москвы в Омск. Мотивация вроде бы нормальная, равноудаленность от Плесецка и Восточного. Сколько, правда, займет перебазирование в днях и рублях, не оглашается.
Зато было объявлено, что надо срочно отказываться от «Протона». «Протон», собираемый кривыми воронежскими руками, не нужен. Особенно он не нужен, если НЕ полетит вдруг «Ангара». Тогда Рогозин быстро найдет виноватого сварщика, «Ангара» все равно не полетит, но продублировать или заменить ее будет нечем.
Центр имени Хруничева в Москве надо снести. И на его месте построить «Национальный космический центр». Во сколько это обойдется в рублях и годах, сказать тоже пока никто не может. Но свой проект центра, который обозвали в сети фаллосом, Рогозин уже презентовал.
Центр, без которого невозможна работа всей космической отрасли, должен заработать в 2022 году. Туда переселят более 20 тысяч сотрудников «Роскосмоса». Где они будут работать, пока станут строить центр, Рогозин умолчал.
В общем, выглядит все более чем неадекватно.
Я понимаю, что Рогозин спит спокойно, денег ему все равно дадут. Другой вопрос, как и на что он их потратит. И будет ли из этого (заранее говорю, ни на грамм не верю) толк?
Зная, насколько эффективен Рогозин, и как у него слова с делом расходятся – вот не верю, и все тут. Понимаю, почему теперь про лунный трактор в 2030 году говорит Дмитрий Олегович. Кто там вспомнит, через 10 лет, что он кому обещал?
Хотя кое-где еще помнят обещанки господина Рогозина перед первыми его выборами…
Ладно, с Рогозиным все понятно, он, если что, батутом поможет своей корпорации. Но вернемся к «Ангаре».
Так любимая Рогозиным «Ангара» обошлась нам почти в два миллиарда долларов. А летала за 25 с лишним лет всего дважды. В 2014 году.
Посчитано (не Рогозиным), что один запуск (если достроят Восточный) тяжелого носителя «Ангара-А5» приближается к ста миллионам долларов. О чем это говорит? О том, что «Ангара-А5» будет совершенно неконкурентоспособной в сравнении с американской ракетой Falcon 9. И дай бог, чтобы на рынок к моменту, когда будет готова к старту «Ангара», не выйдут новые американские, европейские, японские, индийские и китайские ракеты. Будет совсем печально.
Зато у нас будет космический фаллос в Москве, с кабинетом Рогозина на самом верху. И сверхдорогущий космодром Восточный, где еще сажать и сажать переворовавших господ всех мастей и рангов.
Но – все пригодится. Где-то сотрудники «Роскосмоса» должны сидеть, правда? В плане работы. И Восточный пригодится. Да, пуски будут пару-тройку раз в год, но будут же: Минобороны останется верным клиентом РК. Если все-таки достроят Восточный.
Понятно, что никто в мире не станет ждать, пока Рогозин и компания построят себе светлое будущее. Найдут, кто сможет запустить на орбиту спутники, благо уже выбор имеется.
Честно говоря, в то, что Восточный вообще заработает на полную катушку, есть огромные сомнения. Он на сегодняшний день построен всего на четверть, да и то, как говорят и пишут специалисты, с такими дефектами, что лучше бы и не строили.
Ну и сама статистика применения показывает, что три пуска (плюс один неудачный) за три года – маловато для игрушки стоимостью в триллионы рублей. Так себе получилось.
Если так же дело пойдет и со всем остальным, а сразу возникает вопрос, почему должно быть иначе, то чего ждать?
Сложно сказать, проще, наверное, сказать, чего НЕ стоит ждать.
Собственной орбитальной станции, околоземной, окололунной, исследовательской базы на Луне, межпланетной/лунной «Федерации», которая все-таки заменит «Союз» — вот всего этого ждать НЕ стоит.
Проекты и инициативы Рогозина четко показывают, что ему намного более интересно просто вливать суммы (деньгами это назвать язык не поворачивается) в Центр имени Хруничева. Без гарантии получения хоть какой-то отдачи.
Ну и да, журналист Дмитрий Рогозин может сколь угодно яростно критиковать прикладного физика Илона Маска, но… Маск сделал ход, выставив корабль 21 века, а Рогозин...
А глава «Роскосмоса» и его коллеги занимаются тем, что ищут виновных в постоянных собственных провалах.
В настоящее время в перечень входит весьма многое: нехватка денег, Space X, США, «информационная атака», бывшее руководство «Роскосмоса», уволившиеся инженерные и рабочие кадры, иностранные шпионы и даже бывший министр обороны России Анатолий Сердюков.
Но ни слова в адрес настоящего руководства «Роскосмоса». Ни слова о собственной вине.
Впрочем, назначение Рогозина генеральным директором «Роскосмоса» и его поступки, а главное, высказывания, объясняются достаточно легко: уверенность Дмитрия Олеговича зиждется на его отношениях сами знаете с кем.
Если бы вопрос назначения директора «Роскосмоса» решался референдально, вряд ли бы Рогозин получил эту должность. Сложно найти в кругах президента наименее подходящего человека, да еще и менее популярного, чем Рогозин.
Но, к сожалению, решение вопроса вне нашей компетенции. А если Путина устраивает то, что делает Рогозин в «Роскосмосе», значит, так того хочет и народ, избравший президента.
А потерю ведущих позиций в космосе можно и пережить как-нибудь, не так ли?
В следующем материале мы поговорим о научных работах в космосе, орбитальных перспективах и лунных станциях. Продолжение следует.
- Автор:
- Роман Скоморохов
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