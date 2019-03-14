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Пара ракетоносцев Ту-22М3 провела полёт над акваторией Чёрного моря

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Пара российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3 в четверг выполнила плановый полет над акваторией Черного моря, сообщает пресс-служба российского Министерства обороны.

Пара ракетоносцев Ту-22М3 провела полёт над акваторией Чёрного моря



В российском оборонном ведомстве отметили, что полет бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 проходил в воздушном пространстве над нейтральными водами Черного моя, самолеты находились в воздухе более пяти часов, преодолев за это время 4,5 тысячи километров.

В Министерстве обороны подчеркнули, что экипажи самолетов Дальней авиации ВКС РФ регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана. Все полеты проводятся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла, модификация принята на вооружение в 1989 году. Предназначен для поражения морских и наземных целей на удалении до 2200 км от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами. В настоящее время проводится модернизация самолета до версии Ту-22М3М, в ходе которой самолет получит новые авионику, прицельно-навигационный комплекс и другое бортовое оборудование. Новая версия самолета может нести крылатые ракеты Х-32 и гиперзвуковые ракеты.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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