Пара ракетоносцев Ту-22М3 провела полёт над акваторией Чёрного моря

Пара российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3 в четверг выполнила плановый полет над акваторией Черного моря, сообщает пресс-служба российского Министерства обороны.В российском оборонном ведомстве отметили, что полет бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 проходил в воздушном пространстве над нейтральными водами Черного моя, самолеты находились в воздухе более пяти часов, преодолев за это время 4,5 тысячи километров.В Министерстве обороны подчеркнули, что экипажи самолетов Дальней авиации ВКС РФ регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана. Все полеты проводятся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла, модификация принята на вооружение в 1989 году. Предназначен для поражения морских и наземных целей на удалении до 2200 км от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами. В настоящее время проводится модернизация самолета до версии Ту-22М3М, в ходе которой самолет получит новые авионику, прицельно-навигационный комплекс и другое бортовое оборудование. Новая версия самолета может нести крылатые ракеты Х-32 и гиперзвуковые ракеты.